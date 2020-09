Emmen mag toch met naam seksshop op shirt spelen

De directie van FC Emmen tijdens een onderbreking van het gesprek met vertegenwoordigers van voetbalbond KNVB. Beeld ANP

Het conflict tussen de voetbalbond en Emmen speelt al enige weken. De KNVB wilde niet dat een eredivisieclub een shirtsponsor heeft die ‘in verband kan worden gebracht met de seksindustrie’. Dit zou niet passen binnen de bestaande reglementen voor sportsponsoring.

Maar die beoordeling was arbitrair, stelden Emmen, EasyToys en verscheidene coryfeeën uit de voetbalwereld, er staat in dat artikel immers niet duidelijk beschreven wat die regels zijn. Vanaf december komt daar waarschijnlijk verandering in, als deze kwestie een aandachtspunt is geweest in de eerstvolgende vergadering tussen de betaald voetbalclubs en de KNVB.

De KNVB stelt nu nog een beperking aan de duur van de deal. EasyToys en Emmen wilden oorspronkelijk drie jaar met elkaar in zee, maar de voetbalbond tolereert tot dusver enkel een eenjarige samenwerking. Daar kan na het overleg in december verandering in komen, stelt de voetbalbond in een verklaring.