Emmen binnen een jaar van knuffelclub tot het lelijke eendje van de eredivisie

Opnieuw wist Emmen niet te winnen, tegen Vitesse speelde het al na tien minuten een verloren wedstrijd. Uiteindelijk werd met 4-1 verloren. De Drentse ploeg bungelt met vijf punten onderaan de eredivisie.

Hekkensluiter Emmen krijgt tegen Vitesse hulp uit onverwachte hoek. Voor de wedstrijd tegen de verrassende nummer drie van de eredivisie hebben de fanatieke supporters een van de doelen dichtgeplakt met zwarte tape. Zo krijgt het tobbende team van trainer Dick Lukkien in ieder geval één helft geen tegendoelpunt, is de gedachte.

Veel helpt de ludieke actie niet. Binnen tien minuten kijkt een apathisch Emmen tegen een 2-0-achterstand aan. Het is de opmaat tot een ruime nederlaag (1-4). De ploeg wist nog geen wedstrijd te winnen. Met slechts vijf punten (vijf gelijke spelen) uit zeventien wedstrijden dreigt de club die de afgelopen twee seizoenen een hoog knuffelgehalte verwierf, het lelijke eendje van de competitie te worden. Het gat naar plek zestien, die recht geeft op nacompetitie, bedraagt vijf punten.

Willem II was in 2011 de laatste club die zo lang zonder zege bleef. De Tilburgers boekten hun eerste overwinning na negentien wedstrijden en degradeerden dat seizoen. Het is het schrikbeeld voor Emmen, de enige profclub uit Drenthe, die in 2018 voor het eerst promoveerde naar de eredivisie en het afgelopen anderhalf jaar flink investeerde om te kunnen groeien.

Met Sergio Peña en Miquel Araujo werden twee peperdure Peruaanse internationals naar de Oude Meerdijk gehaald. Door de strikte regelgeving moeten clubs anderhalf keer het gemiddelde eredivisiesalaris betalen voor spelers buiten de Europese Unie. Samen verdienen Peña en Araujo bijna negen ton per jaar, op een spelersbudget van 4,5 miljoen. Ter vergelijking: concurrenten RKC en VVV werken met een spelersbudget van nog geen 3 miljoen.

‘Hier had niemand rekening mee gehouden’, zegt Emmen-voorzitter Ronald Lubbers in zijn kantoor. ‘Neem Peña als voorbeeld. Vorig seizoen werd hij door weekblad Voetbal International verkozen tot beste speler. Nu bungelt hij ergens onderaan het klassement.’

De verbleekte sterspeler vertelt in breder perspectief het verhaal van de club. Nadat Emmen vorig seizoen als twaalfde was geëindigd, dacht het met een aantal gerichte versterkingen een mooi jaar tegemoet te gaan. ‘Maar daar is tot dusver niets van terechtgekomen’, zegt Lubbers. ‘Het is gewoon een klote seizoen, mooier kan ik het niet maken.’

Vanaf de zijlijn kan de veelgeroemde Lukkien zijn ogen niet geloven als hij ziet hoe Emmen binnen tien minuten twee doelpunten weggeeft tegen Vitesse. Alsof het een denkbeeldige rode loper heeft uitgelegd voor de handige voetballers Oussama Tannane, Riechedly Bazoer en Armando Broja. Lukkien: ‘Dan houd je je hart vast als trainer.’

Opvallend is het verval in thuiswedstrijden. Emmen is de club die het meest hinder ondervindt van spelen zonder publiek. In het knusse, maar sfeervolle stadion wist Emmen in het voortijdig afgebroken afgelopen seizoen negen van de dertien thuiswedstrijden te winnen. Dit seizoen lukte het de ploeg in negen wedstrijden niet één keer om in het eigen stadion als winnaar van het kunstgras te stappen.

‘De hele provincie was trots toen wij voor het eerst naar de eredivisie promoveerde. Die sfeer hing ook in het stadion’, zegt Lubbers. ‘De wisselwerking met de supporters was geweldig. Als we het lastig hadden, ging het publiek erachter staan, waardoor we niet vaak door de ondergrens zakten. Nu gebeurt dat veel vaker.’

Na de vroege achterstand tegen Vitesse en de wanhopige blik in de ogen van de Emmen-spelers doet het lege decor extra troosteloos aan. Alsof ze in Emmen een paar jaar worden teruggeworpen in de tijd, toen de club een marginale rol speelde in de eerste divisie en slechts een plukje fans de tribunes bevolkte.

‘Er heeft nog nooit een supporter een doelpunt gemaakt, maar je gaat toch naar redenen zoeken’, zegt aanvoerder Anco Jansen. ‘Ik wil het absoluut niet als excuus gebruiken, maar je zou bijna denken dat het een belangrijke factor is.’

De sportieve prestaties contrasteren met de ambities van de club. In 2023 moet een fonkelnieuw stadion gerealiseerd zijn, waarin meer ruimte is voor bijvoorbeeld skyboxen. Alleen dan kan Emmen in de ogen van Lubbers op lange termijn een stabiele eredivisionist worden. Die ambitie lijkt op dit moment verder weg dan ooit.

Al is hij ervan overtuigd dat met een drietal versterkingen, die dit weekend werden gepresenteerd, én Lukkien aan het roer degradatie nog altijd afgewend kan worden. ‘Het ontslaan van Dick gaat onze problemen niet oplossen. De wisselwerking tussen de trainer en spelers is goed. Hij staat niet ter discussie.’

Of dat ook zo is als Emmen over zes weken nog steeds geen wedstrijd heeft gewonnen, durft Lubbers niet te zeggen. ‘Je weet niet hoe de situatie dan is en welke krachten er dan loskomen. Ik kan alleen over het heden praten.’

In het laatste uur vertoont Emmen enige tekenen van herstel en krijgt het een aantal kansen, al is de wedstrijd dan al zo goed als verloren. Toch weigert Jansen op te geven na de zoveelste tik. ‘We hebben met zijn allen heel hard gejuicht in goede tijden, nu moeten we ook achter elkaar blijven staan in mindere tijden.’