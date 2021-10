Elze Geurts bewijst met debuut op WK dat een turnleven langer duurt dan tot je 18de

Elze Geurts in actie tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam, eerder dit jaar. Beeld Klaas Jan van der Weij

Elze Geurts brak verschillende middenvoetsbeentjes. Een paar tenen en vingers. Ze had chronische blessures aan rug en schouders en scheurde eerst haar linker, en twee jaar later ook haar rechter achillespees af.

Menig turnster zou er al mee zijn gestopt. Geurts niet. ‘Bij die tweede keer dat ik mijn achillespees scheurde, dacht ik ook wel: oké, dit is het einde van mijn turncarrière. Ik wist hoelang het zou duren tot ik weer op mijn oude niveau zou zijn, als dat überhaupt zou lukken. Ik was toen al 22 jaar oud. Dan ga je rekenen.’

Toch staat ze op 26-jarige leeftijd zaterdag in de WK-finale op sprong, nadat ze deze zomer ook als reserve naar de Olympische Spelen in Tokio mocht. Geurts leverde in de kwalificaties twee nagenoeg perfecte sprongen af. Ze mag het in de finale onder meer opnemen tegen de olympisch sprongkampioene uit Brazilië, Rebeca Andrade. Er liggen kansen voor Geurts. Veel belangrijke namen lieten de WK aan zich voorbij gaan omdat het toernooi door het uitstel van de Spelen nu vlak na Tokio op het programma stond.

In het turnen gold lang de regel dat turnsters die de twintig passeerden, versleten waren. Dat gaat niet langer op. Sanne Wevers werd op 24-jarige leeftijd olympisch kampioen op de balk. Turnsters komen steeds vaker terug van zware blessures en in trainingen is er meer aandacht voor het verlengen van carrières.

Na de operatie

Een paar dagen na haar tweede grote operatie, kwam Geurts op krukken alweer de hal binnen bij haar turnclub Turnz in Amsterdam. ‘Mijn handen waren nog vrij, dus op brug kon ik nog wel wat dingen doen. En krachttraining en lenigheid kun je altijd trainen. Het leek me toen nog heel onrealistisch dat ik terug zou komen, maar het ging een stuk sneller dan de eerste keer.’

Om door te kunnen, moest Geurts op een andere manier leren bewegen. Het was te gevaarlijk om de gebruikelijke sprongseries op vloer achterwaarts te maken. ‘Bij de hoek die mijn voet dan maakt, komt er teveel spanning op de achillespezen. Ik heb alles voorover moeten leren. Weinig mensen doen dat omdat het een stuk moeilijker is. Nu is vloer één van mijn sterkste onderdelen.’ Het toestel sprong gaf geen problemen, omdat de hoek die haar enkel maakt op de plank waar ze afzet, daarbij wat kleiner is.

Geurts maakt haar WK-debuut in een roerige periode in het Nederlandse turnen. Oud-turnsters kwamen in het afgelopen jaar naar buiten over misstanden uit het verleden. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de oud-turnsters last had van grensoverschrijdend gedrag. Ze werden vernederd en geïntimideerd en hielden daar trauma's aan over.

Er is al een hoop anders, zegt Geurts, die wel de sfeer herkent waar over gesproken wordt. ‘Ik turn al bijna twintig jaar, dus ik heb veel dingen zien veranderen. Toen ik klein was, ging het er een stuk strikter aan toe. De informatie ging vanuit de coach naar sporter, er was weinig inspraak. Als ik zie hoe de kleintjes nu bij ons getraind worden en wat ze al tegen trainers durven te zeggen, is dat echt anders. Ik denk dan, wauw, was ik maar zo opgeleid.’

Geurts heeft altijd met veel plezier geturnd. Ze zegt zelf geen last te hebben gehad van de situatie zoals die in het verleden was. ‘Maar dat wil niks wegnemen van de ervaringen van anderen. Het is belangrijk dat die erkend worden.’

Studie geneeskunde

Geurts combineert haar turncarrière met haar studie. Ze studeert geneeskunde en filosofie, al staat haar filosofiestudie even op pauze vanwege het drukke sportjaar. Voor haar studie geneeskunde heeft ze de coschappen kno, oogheelkunde en dermatologie doorlopen. Als ze terug is uit Japan trekt ze na een korte vakantie haar doktersjas weer aan om te beginnen aan de coschappen voor interne geneeskunde.

Haar dagen zitten dan propvol. Na een werkdag in het ziekenhuis fietst ze naar de andere kant van Amsterdam voor de turntraining, waar de rest al bezig is. Dan is het naar huis, eten, misschien nog wat studeren en naar bed.

Ook dat is anders dan vroeger, waar school of studie ondergeschikt was aan de sport. Talenten werden geacht alles opzij te zetten voor het turnen. Geurts hoopt dat er meer vrouwen gemotiveerd blijven om op latere leeftijd door te breken. Zelf was ze lange tijd lid van turnclub SVOD in Deventer waar op een lager niveau werd geturnd. Pas na de overstap naar Amsterdam in 2013, waar ze onder de hoede van Wolther Kooistra en Claudia Werkhoven kwam, werd de nationale selectie een realistisch doel. ‘Vroeger lag de focus heel erg op de leeftijd van veertien tot en met achttien jaar. Als je dan talentvol bent, komt er best veel op je af. Ik denk dat het goed is dat iedereen zich realiseert dat er meer tijd is dan dat. Dat haalt ook de druk van jonge kinderen af.’