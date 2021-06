Elles Dambrink is de linkshandige toekomst van het Nederlandse volleybal

Elles Dambrink in actie tijdens een oefenduel tegen België in mei van dit jaar. Beeld Ronald Hoogendoorn

Wat goed is, komt snel. Een oud adagium uit de topsport is met de snelle opkomst van volleybalster Elles Dambrink weer eens van kracht geworden. De 1.87 meter lange vrouw uit Krimpen aan de IJssel wordt volgende week pas 18 worden, maar stond bij de Volleyball Nations League (VNL), het zestienlandentoernooi van Rimini, al negen interlands gewoon in de basis, als vrije aanvaller op de diagonaalpositie.

Meer dan negen wedstrijden kon ze niet spelen vanwege haar uitgestelde vwo-examen. ‘Daar zit ik nu midden in. Ik heb Nederlands, geschiedenis en Engels gehad. Kijk op tegen het examen wiskunde. Maar ik sta er verder goed voor. Van de winter heb ik een buffer opgebouwd, omdat ik wist dat het een drukke zomer ging worden. Ik hoef nu geen zevens of achten te halen om te slagen. Al haal ik die natuurlijk graag wél.’

Hoge scores

Bij haar negen interlands in de VNL haalde Dambrink sowieso hoge cijfers. Spelverdeler Britt Bongaerts kon veel ballen aan haar kwijt. ‘Britt en ik hadden meteen een connectie. Zij voelt mij goed aan. Als ik nog niet in positie ben, geeft ze de bal vanzelf wat hoger. Ik kan ook goed met haar communiceren over hoger of sneller. Kunnen we ook makkelijk doen. De andere landenteams begrijpen toch niet wat wij zeggen, behalve de Belgen dan.’

Dambrink, tot deze zomer speelster van het bescheiden Laudame Financials VCN uit Capelle, dacht in Rimini rustig te kunnen ervaren wat het spelen in de nationale ploeg van bondscoach Avital Selinger zoal zou inhouden. Dat pakte anders uit. ‘Ik moest meteen beginnen van Avital. Dat was effe totaal tegen de verwachting in. Aan de andere kant, het is wel fijn als je zo’n binnenkomer hebt. Ja, voor de leeuwen geworpen heet dat.’

Zij moest aan de bak, omdat Celeste Plak nog niet volledig inzetbaar was. Plak geldt op de diagonaal als de gedoodverfde opvolger van de onvervangbaar geachte Lonneke Slöetjes, maar kampt sinds het olympische kwalificatietoernooi van januari 2020 met een blessure aan de achillespezen. Al moest Plak toch ook aan de bak toen Dambrink wegens haar schoolverplichtingen (vwo-6) terug naar Nederland moest.

‘Het was wel een dubbel gevoel, toen ik vertrok uit Rimini. Ik in dat busje naar de luchthaven. De meiden me uitzwaaien. Ja, ik moest die examens maken. Maar mijn gevoel zei ook: iedereen blijft, dan wil ik ook. Het toernooi afmaken. En elke dag even de weg oversteken, naar het strand. Ik had de zon sinds vorig zomer niet meer gezien. In Italië was ik de eerste dag aardig verbrand.’

WK onder 20 jaar

In Nederland is het niet alleen blokken en examens maken. ‘Als ik tijd over heb, sluit ik aan bij de nationale jeugdploeg. Dan rij ik er na een examen nog even heen voor een training. We bereiden ons nu voor op het WK onder 20 jaar, dat in juli in Nederland en België plaatsvindt. We zijn als gastland geplaatst. Als mijn examens erop zitten, sluit ik volgende week definitief aan bij de O20-ploeg. Het zijn veel speelsters van het Talent Team in Papendal, maar ook wel externen, zoals Jolijn de Haan van Sliedrecht, Kim Klein Lankhorst van Apollo 8 en ik dan.’

Na de zomer treden Klein Lankhorst en Dambrink aan voor het 22-project, waarmee technisch directeur Joop Alberda en bondscoach Avital Selinger een spoedtraject voor talenten creëren. Het doel is het WK van 2022, om daar een of twee jonge talenten te laten aansluiten bij de nationale ploeg die dan dertigers als Robin de Kruijf, Anne Buijs, Maret Grothues en Myrthe Schoot zal tellen.

‘We gaan als Team 22 de Nederlandse competitie in. Fleur Savelkoel van landskampioen Sliedrecht doet mee, Demi Korevaar en Myrthe Schoot komen terug uit Duitsland. Het wordt een grotere groep dan twaalf die vast op Papendal gaat trainen. Er komen meiden van het Talent Team bij.

‘De bond, de Nevobo, wil een groep klaarstomen voor dat WK van volgend jaar. Ik heb mijn vinger wel opgestoken. Ik had grote interesse voor een plekje bij dat Team 22. De vorm van het project is al een aantal keren veranderd. Maar nu ligt het vast. Ik heb mijn contract getekend. Ik krijg een honorarium. Ik ga met een of twee vriendinnen in Arnhem wonen. Ik heb me wel ingeschreven voor een studie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Kijken of dat past naast het volleybal dat nu op één staat.’

Buitenland kan wachten

De sollicitatie in Rimini, de spelersmakelaars moeten de linkshandige diagonaal keurig in hun boekjes hebben geschreven, heeft voorlopig geen gevolgen. ‘Ik heb geen agent of makelaar. Ik zag het nut daarvan niet in. Want het is mijn vaste plan deze winter nog in Nederland te blijven.’

Het doel is een betere speelster te worden, misschien wel zo goed als de Servische Tijana Boskovic. De beste volleybalster van de wereld is ook een linkshandige aanvaller. Dambrink heeft haar op tv gezien bij het WK van 2018. ‘Rechtsvoor heb je met je linkerarm een groot voordeel. Je kunt de bal eerder nemen, voorlangs het blok, ver van de antenne. Het is een groot voordeel, ook omdat de blokkering vooral gewend is aan rechtshandigen.’

Elles Dambrink kent dat, uit eigen ervaring.