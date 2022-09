Ellen van Dijk verbaast alles en iedereen met haar derde wereldtitel op de tijdrit

Ellen van Dijk zet tijdens de tijdrit aan op een klimmetje. Beeld AFP

Ellen van Dijk dacht dat ze alleen een tijdrit kon winnen als het parcours vlak was en louter uit kilometerslange rechte stukken zou bestaan. In zo’n situatie kan ze de hele tijd in één houding en één cadans een loodzware versnelling draaien.

Zo won de 35-jarige Van Dijk vorig jaar de wereldtitel tijdrijden in Brugge, acht jaar na haar eerste. En zo fietste ze in mei op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen in een uur naar de recordafstand van 49,254 kilometer. Alleen ik en mijn fiets, een uur op je allerhardst, zei ze daarover. Puurder dan dat bestaat niet.

Dus toen het technische, ruim 34 kilometer lange traject van de WK-tijdrit in het Australische Wollongong bekend werd gemaakt, met allemaal ritme onderbrekende scherpe bochten en steile stukken waardoor de tijdrijders moesten remmen, weer optrekken en uit het zadel moesten, dacht Van Dijk: niet mijn parcours.

Niet dat dit besef de voorbereiding minder intensief had gemaakt. ‘Ik had met de Nederlandse wielerbond geregeld dat ik vlak bij het parcours een huis had, zodat ik er elke dag kon trainen’, vertelde Van Dijk aan het Belgische Sporza. Maar donderdag moest ze zo’n training afbreken wegens rugklachten. ‘Ik zat een beetje in zak en as.’

Derde wereldtitel

Ondanks alles won Van Dijk zondag voor de derde keer in haar carrière de wereldtitel tijdrijden bij de vrouwen. Ze mag in tijdritten nóg een jaar lang in de regenboogtrui starten. ‘Had ik echt niet op gerekend.’ Ze kwam als titelverdediger als laatste over de finish en hoorde de omroeper iets zeggen over opeenvolgende titels. ‘Nee, dacht ik, dat kan niet, da’s niet waar, dat klopt niet.’

Van Dijk kon het niet weten, hooguit voelen, want ze wilde tijdens haar tijdrit niet gestoord worden door tussentijden van haarzelf en de concurrentie, gegeven door bondscoach Koos Moerenhout achter haar in de auto met de reservefietsen op het dak. ‘Dat wil ik nooit weten. Ik kom helemaal in mijn eigen wereld. Als ik tijden van andere rensters hoor, verlies ik mijn focus.’

Die andere rensters waren thuisfavoriete Grace Brown, de Zwitserse Marlen Reusser en Annemiek van Vleuten. Van Dijk had op twee derde van de rit 22 seconden voorsprong op Brown, een klein kwartier later waren er op de finish nog ruim 12 van over. Van Dijk kwam als enige boven de 46 kilometer per uur uit met haar gemiddelde snelheid. Ze had op het eind in Reusser, die anderhalve minuut voor haar was gestart, een ideaal richtpunt. De Zwitserse werd derde, op 41 seconden.

Van Vleuten kwam niet in het stuk voor en de regerend olympisch kampioen tijdrijden had geen idee waar dat aan lag. Ze is in grootse vorm, zei Van Vleuten over zichzelf, wijzend op haar succesvolle seizoen. Op een parcours dat haar wél zou moeten liggen werd Van Vleuten, wereldkampioen tijdrijden in 2017 en 2018, zevende op 1.43 minuten van Van Dijk. ‘Ik dacht dat ik goed bezig was’, vertelde Van Vleuten, ‘maar toen bleek ik al ver achter te liggen.’ Ze richt zich nu op de wegrace van zaterdag. ‘Want ik weet zeker dat ik goed in orde ben.’

De derde Nederlandse, de 20-jarige Shirin van Anrooij, werd op ruime afstand dertiende, maar dat leverde haar toch een zilveren medaille op. Want voor het eerst werden bij de vrouwen medailles uitgereikt bij de beloften – rensters geboren tussen 2000 en 2003. Net als zaterdag, bij de wegwedstrijd, doen ze mee aan dezelfde wedstrijd als de ‘elitevrouwen’ en wordt er een apart klassement opgemaakt. De 21-jarige Italiaanse Vittoria Guazzini werd vierde in de tijdrit en daarmee wereldkampioen tijdrijden bij de beloften.