Ellen van Dijk fietst nieuw werelduurrecord: ruim 49 kilometer in één uur

Ellen van Dijk maandag op weg naar het werelduurrecord in Grenchen, Zwitserland. Beeld ANP / EPA

Puurder dan dit, bestaat niet, had Ellen van Dijk (35) van tevoren gezegd. Jij alleen met je fiets op een overdekte wielerbaan, precies één uur lang, op je allerhardst. Geen andere renners in de buurt, geen tactische spelletjes, geen riskante bochten, geen klimmetjes, geen afdalingen. Niet eens wind.

Verschrikkelijker dan dit, is er ook niet, wist ze. Jij alleen, niemand anders verantwoordelijk, dwars door je limieten heen beuken, doorgaan als je lichaam schreeuwt dat het niet meer kan en het melkzuur uit alle denkbare poriën spuit.

Maandag aan het eind van de middag op het velodroom van Grenchen, Zwitserland, ziet de werelduurrecordpoging van de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden (2013 en 2021) er niet echt uit als een martelgang. Van Dijk stoomt met permanent gebogen hoofd zonder echte dipjes te vertonen in één uur naar een nieuwe maatstaf: 49 kilometer en 254 meter, oftewel 197 ronden van 250 meter plus vier meter. Ze verbetert daarmee het record van de Britse Joscelin Lowden, die vorig jaar op dezelfde baan 48,405 km aflegde. Van Dijk treedt met haar afstand in de voetsporen van twee Nederlandse recordhouders: Keetie van Oosten-Hage (43,082 km in 1978, München) en Leontien van Moorsel (46,065 km in 2003, Mexico-Stad).

Niet de weg van de minste weerstand

Van Dijk koos niet eens voor de weg met de minste weerstand. Mannelijke collega’s vielen de afgelopen jaren de limiet aan op de wielerbaan van Aguascalientes in Mexico, gelegen op een hoogte van ruim 1.800 meter. De Belg Victor Campenaerts scherpte daar in 2019 het record aan tot 55,089 kilometer. Van Dijk meende dat de snelste baan van Europa wel toereikend was. Een verre reis liet zich ook niet eenvoudig plannen midden in het seizoen. Bovendien speelde mee dat ze naar eigen zeggen in ijlere lucht niet optimaal presteert.

In Grenchen verloopt het onmiddellijk volgens plan, opgesteld in samenwerking met haar ploeg Trek-Segafredo, waarbij oud-renner Koen de Kort als technisch adviseur is betrokken. Ze vertrekt in een speciaal tenue op een aangepaste versie van haar tijdritfiets - aan haar positie hoefde nauwelijks iets te veranderen. Remmen, derailleur en cassette met meerdere tandwielen zijn verwijderd, het moet gebeuren met een blad met 58 tanden voor en een blad met 14 tanden achter. De achtervork is omwille van de aerodynamica iets smaller gemaakt. Al in de eerste ronde neemt ze een voorsprong van 0,8 seconde op Lowden en bouwt die gestaag verder uit. In ronde 131 is de marge al gegroeid tot 50 seconden, zo’n 40 ronden verder wordt de minuut gepasseerd. Voortdurend houdt ze rondetijden van 18 seconden en één of twee tienden aan, enkele keren duikt ze er zelfs iets onder. Pas op het laatst tikt ze soms de 18,5 aan en loopt de voorsprong niet verder op. Het is de periode, zegt ze na de finish, dat het allemaal wat ‘wazig’ begint te worden.

Niet op of om kijken

‘Hold the line’ zijn de woorden op het stuur waar ze zich aan vastklampt. Ze moet zoveel mogelijk op de zwarte lijn van de baan blijven rijden, die precies de 250 meter aangeeft en geldt als de meeste efficiënte weg om de ronde af te leggen. Verder hoeft ze niet op of om te kijken. Helemaal koersvast is ze niet, haar fiets zoekt soms zelfs even de iets hogere regionen van het hout op, maar haar machtige pedaalslagen maken het verlies ruimschoots goed. Het lukt alleen niet meer in het tweede gedeelte nog eens te versnellen, maar dan is er geen enkele reden voor paniek. Het gat is geslagen. Van Dijk: ‘Ik had het onder controle.’ Wat haar betreft, hoeft het record niet heel lang stand te houden. Ze zei het vooraf al: ‘Ik hoop dat het anderen motiveert het ook eens te proberen.’ Lekker puur, lekker verschrikkelijk.