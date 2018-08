Elke ploeg zoekt zijn eigen Tadic – vier deals uitgelicht

Dusan Tadic. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dusan Tadic Leeftijd: 29

Nieuwe club: Ajax

Komt van: Southampton

Duur contract tot: 2022

Ajax-trainers Richard Witschge, John Bosman en Alfred Schreuder mogen de ballenzakken niet dragen van Dusan Tadic. ‘Laat mij het alsjeblieft doen’, zegt de topaankoop van de voorbije zomer zonder een spoortje ironie, een half uur nadat de vrijdagtraining is afgelopen.

De 29-jarige Servische technicus heeft als laatste nog vrije trappen, strafschoppen en afstandsschoten afgevuurd op reservedoelman Lamprou. Zijn werkethiek is vermaard. ‘Hij heeft geen six-, maar een eightpack’, sprak Frank de Boer al eens bewonderend. Schreuder, die hem trainde bij FC Twente, prijst zijn karakter: ‘Hij is een heel open en directe jongen, een absolute winnaar en tegelijkertijd ook heel zorgzaam.’

En dat opgeteld bij die voetballende klasse. Het linkerbeen kan alles met een bal, maar kiest meestal voor de snelle, doortastende oplossing. Fans van zijn vorige club Southampton waren verzot op hun tovenaar. Liverpool was zeer geïnteresseerd en nog een trits clubs, bevestigt Tadic langs het trainingsveld. Maar feitelijk had hij vóór het WK, waarop hij een prima indruk achterliet, al gekozen voor Ajax.

Ja, natuurlijk had Tadic zich ingelezen over de erbarmelijke staat van de eredivisie. Met grote, verbaasde ogen: ‘Je zag Nederlandse clubs alleen voorbijkomen in de Europa League-samenvattingen.’

Een terugkeer zat een jaar geleden niet in zijn hoofd. Maar toen werd het november en begon Ajax’ technisch directeur Marc Overmars hem te bellen. Na de eerste gesprekken belde Tadic met Schreuder die net door Ajax als assistent was aangetrokken en met wie het contact innig was gebleven (‘hij heeft van mij bij Twente een leider gemaakt’). En vervolgens met Henk Veldmate, die hem in 2010 vanuit Vojvodina naar FC Groningen haalde en nu Ajax’ hoofdscout is.

Zeg, even eerlijk, was het nou echt waar wat Overmars had gezegd? Dat er zo veel geweldige talenten bij Ajax zaten? Dat die Ten Hag een goeie hoofdcoach was? Dat de club echt weer wilde investeren?

Al wat hij hoorde was ‘yes’.

‘En toen begon er iets te leven bij me,’ zegt Tadic. ‘Het gaat bij mij om gevoel. Kijk, ik was als jongetje fan van Ajax. Ajax voelt magisch. Dat zal jij ook hebben als je denkt aan je eerste verliefdheid, niet?’

Overmars hield niet op met bellen. De op tv soms wat moeilijk formulerende directeur is in de kern een man met jongensachtige humor, die ook heel concreet terzake komt, precies weet wie wat waard is en niet snel opgeeft. Die bovendien het voorbije jaar de salarisgrenzen flink heeft opgerekt bij Ajax. Tadic moest desondanks geld inleveren. ‘Ik heb genoeg verdiend, ik wil prijzen winnen en zeg ook eerlijk dat ik zo gek ben van het spelletje dat ik nog tot ver na mijn 35ste wil doorvoetballen. In de Premier League is het tempo zó hoog, is iedereen zó sterk en je hebt er geen winterstop. Dat vrat aan mijn lijf.’

Ajax tikte eind juni 11,4 miljoen euro voor hem af en een paar weken later nog eens 16 miljoen voor Daley Blind. Met hen werd de Champions League bereikt en de grote talenten bleven aan boord, ook doordat Tadic, die zich al snel als leider manifesteerde, ze daartoe opriep. ‘Ik heb ze niet gepusht, maar heb ze verteld dat ze hier het meest kunnen leren.’ Zo betaalde de topaankoop zich in verschillende opzichten direct terug.

De onhaalbare spits die toch naar Den Haag kwam

Tomas Necid. Foto ANP

Tomás Necid Leeftijd: 29

Nieuwe club: ADO Den Haag

Komt van: Bursaspor (Turkije)

Duur contract: twee jaar

De eerste keer dat de naam van Tomás Necid viel bij ADO Den Haag was aan het einde van het vorige seizoen, tijdens een overleg over de nieuwe jaargang. Algemeen directeur Mattijs Manders: ‘Vraag me niet wie die naam opperde, maar ik weet wel dat ik zei: Necid, geloof je het zelf? Die verdient meer dan een miljoen bij Bursaspor. Wat Overmars waarschijnlijk bij Tadic dacht, dacht ik bij Necid: die is onhaalbaar.’

Drie weken geleden, toen Necid, 44-voudig Tsjechisch international, nog steeds op dood spoor zat in Turkije, besloot Manders een visje uit te gooien bij diens zaakwaarnemer, de Tsjech Jiri Muller. Ze spraken af op Schiphol, waar Muller ook met vertegenwoordigers van andere clubs om tafel zou gaan.

Manders: ‘Op weg naar die afspraak dacht ik in de auto wel: wat wordt nu mijn insteek? Qua salaris kon ik hem waarschijnlijk te weinig bieden. Maar ik kon wel een beeld schetsen van onze club en onze speelstijl, waarin hij tot zijn recht zou komen en onze historie van grote, sterke spitsen als Michiel Kramer, Mike Havenaar en Björn Jøhnsen die hier succes hebben gehad. Tomás is 29 jaar. Ik kan me voorstellen dat hij via de eredivisie nog één keer een stap wil maken.’

Het gesprek op Schiphol was de basis voor een verdere samenwerking, aldus Manders: ‘Ik heb nog nooit zoveel geappt als de afgelopen weken met Jiri. Zelfs mijn vrouw begon me te wantrouwen.’

Het voornaamste struikelblok was het contract van Necid bij Bursaspor. Dat moet eerst worden ontbonden, zodat hij transfervrij kon vertrekken. Ondertussen onderhandelde Manders, samen met technisch manager Jeffrey van As, met Henk Veerman van Heerenveen. Die koos echter voor St. Pauli, waardoor Necid weer kwam bovendrijven.

Manders: ‘Natuurlijk is dat spannend, vooral ook omdat de achterban ongeduldig werd. De deadline van de transferperiode van 31 augustus kwam steeds dichterbij.’

Toen de breuk tussen Necid en zijn Turkse werkgever maandag een feit was, ging het snel: ADO deed de Tsjech een officiële aanbieding, waar hij ’s avonds een handtekening onder zette. Een dag later werd hij meteen gepresenteerd in het stadion. Daarmee gaf ADO Den Haag andere geïnteresseerden als PEC Zwolle en FC Utrecht het nakijken.

Manders: ‘Men denkt dat we hem heel veel tekengeld hebben geboden. Dat is niet zo. Tomás gaat hier de komende twee jaar niet voor niets voetballen, maar het is vooral het sportieve vooruitzicht en de prettige gesprekken die hem naar Den Haag hebben gebracht. Met Jiri hadden we een klik, dat is de basis geweest. De gunfactor wordt wel onderschat bij dit soort transfers. Die is soms allesbepalend.’

Griekse verrassing voor Telstar

Kaloudis Lemonis.

Kaloudis Lemonis Leeftijd: 22

Nieuwe club: Telstar

Komt van: Kissimakos (Griekenland)

Duur contract: een jaar met optie voor nog een jaar

Een Griek in Velsen-Zuid? Zo vreemd als het klinkt, is het niet, zegt Piet Buter, technisch directeur bij eerstedivisionist Telstar. ‘Elk seizoen hebben we twaalf, dertien nieuwe spelers nodig, want het verloop is groot. Deze zomer zijn zeven spelers naar een club in de eredivisie vertrokken. Daar moet wel adequate vervanging voor komen.’

Buter toog in mei, samen met trainer Mike Snoei, naar een ‘een soort trainingskamp voor jonge talenten in Griekenland’, waarvoor Snoei een aantal trainingen verzorgde. Daar viel het oog van Buter op Kaloudis Lemonis, een middenvelder van tweededivisieclub Kissimakos. Hoe hij zag dat Lemonis iets voor Telstar kon zijn? Buter: ‘Ik doe dit werk al vijftig jaar. Dan zal ik er toch wel een beetje kijk op hebben?’

Met de zaakwaarnemer van Lemonis maakte Buter een afspraak, in dit geval in een restaurant aan zee, ‘met een glas in de hand.’ Een eerste gesprek is altijd aftastend, aldus de technisch directeur. ‘Je wilt weten: is hij echt transfervrij, wat wil hij verdienen? Vaak hoor je dan: we denken er nog over na, en daarna hoor je niets meer. Maar nu was het raak en maakten we een vervolgafspraak.’

Telstar heeft met Menno Klaver een prestatiemanager in dienst. Hij regelde een ticket voor Lemonis en haalde hem een paar dagen later van Schiphol af om hem het stadion, de faciliteiten, het hotel en de omgeving te laten zien. Klaver: ‘Het is belangrijk dat je iemand meteen leert kennen. Telstar is geen Ajax, waar Tadic een miljoenencontract krijgt. Een speler die hier wil slagen moet zelfredzaam zijn en in zichzelf willen investeren. Dat zat bij Kaloudis wel goed.’

Na twee gesprekken met de clubleiding tekende Lemonis deze zomer een eenjarig contract met een optie voor nog een jaar. Samen met Klaver ging hij op huizenjacht. Tot vrijdag verbleef hij in hotel Royal in IJmuiden. Nu huurt hij een appartement in Heemstede, samen met een andere buitenlandse speler van Telstar, zodat hij ook bezoek kan ontvangen.

Een warm welkom bepaalt voor tachtig procent of iemand slaagt of niet, meent Klaver. ‘Klein voorbeeldje, maar we laten spelers hun eigen rugnummer kiezen. Kaloudis wilde graag nummer 33, daar speelt hij al vanaf zijn zeventiende mee. Hij won ooit een belangrijk toernooi met dat nummer. Het past bij hem.’

De Tadic van Velsen-Zuid is de nummer 33 nog niet. Tot op heden maakte Lemonis geen speelminuten in het eerste elftal. ‘Maar hij is gekocht met het oog op de toekomst’, zegt Buter. ‘Dat is niet raar, nee. Het zou pas raar zijn als hij meer verdiende dan een Nederlandse speler. Dat is niet zo.’

Transfer dankzij de Tilburgse contacten

Vurnon Anita. Foto ANP

Vurnon Anita Leeftijd: 29

Nieuwe club: Willem II

Komt van: Leeds United (Engeland)

Contract: 1 jaar (op huurbasis)

Aanvallen over verschillende kanten, dat is wat Willem II weer structureel wil doen. Op die wijze haalt de Tilburgse middenmoter ook ’t liefst aanwas van buitenaf binnen.

Vurnon Anita, qua naam de spectaculairste aanwinst, werd drie keer gebeld door Willem II-mensen. Telkens betrof het een bekend nummer, dus nam hij op. Technisch directeur Joris Mathijsen speelde met de gedrongen middenvelder bij het Nederlands elftal, hoofdtrainer Adrie Koster en diens assistent Gery Vink trainden hem bij Ajax.

De vertrouwde geluiden bewogen Anita, eind 2016 nog opgeroepen voor Oranje, ertoe bij Willem II te tekenen. Voor een jaar wordt hij gehuurd van Championship-club Leeds United, waar hij door blessures niet uit de verf kwam, na behoorlijke jaren bij Newcastle United in de Premier League en daarvoor bij Ajax.

Hoewel Willem II ‘bouwt aan een toekomst met weer voornamelijk eigen jeugd in het eerste’, zo schetst technisch directeur Joris Mathijsen, is het voor prestaties op de korte termijn afhankelijk van het scoutingsapparaat.

Daarin is extra geïnvesteerd. Sinds twee jaar is hoofdscout Gerard Wielaert terug op zijn post, er zijn extra parttimers en recentelijk nog een fulltimer aangetrokken. Zij hoeven niet meer na een dure vliegreis te verkleumen op tribunes in Noord-Finland of via stuiterweggetjes die ene West-Macedonische club te bereiken waar, volgens een tipgever, een briljantje op het middenveld speelt. Er zijn tegenwoordig sites als Wyscout met oneindig veel beelden van wedstrijden uit de hele wereld. Mathijsen: ‘Je kunt veel meer wedstrijden zien.’

Intermenselijk contact is nog steeds een onmisbare schakel in het transferspel. ‘Je wilt weten hoe iemands karakter is. Tegelijkertijd moet je de speler overtuigen naar jouw club te komen.’

Zoals Tadic bekenden had in Amsterdam, had Anita die dus in Tilburg. Mathijsen: ‘Het werkt makkelijker als je elkaar al kent.’ Willem II heeft baat bij het netwerk en de bekendheid van de pas 38-jarige Mathijsen die 84 interlands speelde, waaronder de WK-finale in 2010. De 63-jarige nieuwe hoofdcoach Adrie Koster kent de Benelux op zijn duimpje. Gery Vink (53) werkte ruim een decennium met de Ajax-jeugd, ’s lands grootste talentenbron. Voor veel spelers was hij er een vertrouwenspersoon. Mathijsen: ‘Dan nog moet je scherp zijn. Als je merkt dat een interessante speler niet bij de selectie zit, moet je schakelen.’

Anita is het fruit op de Tilburgse taart. Willem II startte de competitie voortvarend met glansrollen voor de eerder deze zomer aangetrokken flankaanvallers Özbiliz en Avdijaj. Oneindig veel informatie krijgt een technisch directeur op zijn bord. Mathijsen: ‘Je moet goed kunnen filteren, situaties op de juiste manier inschatten en achtergrondinformatie verzamelen.’

Vooral juni en juli zijn tropenmaanden. ‘Dan moet je het raamwerk van je selectie maken. In augustus, de laatste transfermaand, heb je minder tijd om je te uitgebreid te informeren. Dat is niet ideaal, maar juist dan kunnen er goede spelers buiten de boot vallen bij grotere clubs. Zo konden we vorig seizoen nog Ben Rienstra oppikken. En nu Anita.’