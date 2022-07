Kauwend op een ontbijt van slecht geweekte muesli lees ik in De Limburger over het eetgedrag tijdens de Tour de France. Beter gezegd, het gaat over de evolutie van eetgedrag. De rennerslichamen moeten afgevuld worden om het drie weken vol te houden, de manier waarop dat gebeurt is ondertussen zo goed doordacht dat het bijna onmogelijk is niet de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen.

Ik heb de indruk dat rennersmaaltijden tegenwoordig heel erg lekker zijn; menig coureur treft het volgende week thuis waarschijnlijk een stuk slechter.

Roy Curvers, gestopt als renner in 2019, tegenwoordig ploegleider bij DSM, heeft de veranderingen van dichtblij gadeslagen. Het begon ermee dat Team Sky op de hotelparking een mobiele keuken naast de materiaaltruck plaatste. Diëtisten en voedingswetenschappers versterkten het begeleidingsteam. Het regime switchte van twee grote maaltijden per dag naar meer verspreide, heel goed te pruimen maaltijdjes. Curvers herinnert zich het voedingsregime van voor de mobiele keuken: elke dag kip, pasta en groene boontjes ‘tot het je neus uitkwam’.

Niki Terpstra, niet in deze Tour, maar ook actief voor het rijdende sterrenrestaurant, voegt toe: ‘Fransen kunnen niet koken. Zelfs een simpele pasta verknallen ze.’

Hotelkoks konden in de jaren tachtig al geen pasta koken in die dodelijk keukens op deprimerende industrieterreinen. Uit ‘mijn’ tijd herinner ik me dat alleen de saladedressing een acceptabel niveau had. Het waren de dagen dat het hotelmanagement met het door de Tour-organisatie toebedeelde budget er nog iets van probeerde te maken.

Mijn overstap naar het vegetarisme in die jaren had alles te maken met het vermogen van de Franse koks een escalope de veau – van een ouwe koe – te transformeren in een versleten schoenzool.

In de bezonken jaren tachtig was de wetenschap overigens niet geheel afwezig. Ik stelde me met vier ploegmaats als proefkonijn ter beschikking aan een voedingswetenschapper van de Universiteit Maastricht om de relatie tussen energetische inname en daadwerkelijk verbruik in kaart te brengen. Er is later over gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften als The Lancet: een Tour rijden was op het randje.

Aparte tijd. Aan de ene kant de archaïsche ploegleiders die als renner opgroeiden in de jaren zeventig, zestig, vijftig, het oerconservatieve slag leiders dus dat de gestampte pot als volmaakt rennersdieet propageerde. Aan de andere kant de progressieve soigneurs en ploegartsen die snapten dat een biefstuk als ontbijt het verschil niet ging maken.

Met het specialisatievak biologie op de middelbare school – ik had een negen op de eindlijst – ging de progressie me nog veel te traag. Als amateur in de wetenschap zocht ik als een zot naar verdere perfectionering. Ik herinner me dat een ploegbaas me in zijn typisch stadse tongval me regelmatig toesnauwde: ‘Nie mejju fak beejsjich.’

Zo ging dat toen. Wie met zijn vak bezig was, was een zonderling.