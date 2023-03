Elke dag een Feyenoord-dag: Wieffer en Geertruida in Oranje, AS Roma in kwartfinales Europa League

Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal, geeft een persconferentie in Zeist. Beeld Getty Images

Feyenoord - AS Roma, op 13 en 20 april, is een herhaling van de eerste eindstrijd van de Conference League, vorig jaar in Tirana. Wie weet, hebben Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida dan hun debuut in het Nederlands elftal al gemaakt.

Na het terugbrengen van de voorselectie tot 25 man, voor EK-kwalificatieduels tegen Frankrijk (vrijdag 24 maart) en Gibraltar (maandag 27 maart), zijn er drie voetballers over die nog nooit bij de groep zaten. De eerste is Geertruida, die op meer plekken inzetbaar is, onder andere als rechtsachter. Dat komt goed uit, want Denzel Dumfries is het eerste duel geschorst. De tweede debutant is de recent doorgebroken middenvelder met overzicht, Wieffer.

Doelman Bart Verbruggen (Anderlecht) is de derde debutant in de groep van bondscoach Ronald Koeman. Ook centrale verdediger Sven Botman speelde nog nooit een interland, al was hij wel eerder geselecteerd. AZ, dat in de kwartfinales van de Conference League tegen Anderlecht lootte (eerst uit), is alleen vertegenwoordigd bij Jong Oranje, met Sven Mijnans.

Over de auteur: Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Saillant is dat Koeman geen beroep doet op rechtsachter Jeremie Frimpong, vaak uitblinker bij Leverkusen. Frimpong was mee naar het WK en zit bij de selectie van Jong Oranje. Koeman heeft, nu Luuk de Jong en Vincent Janssen hun loopbaan in de nationale ploeg beëindigden, betrekkelijk weinig keuze in de spits, waarvoor Memphis Depay, Wout Weghorst en reserve bij Ajax Brian Brobbey zijn opgenomen. Al kan ook Cody Gakpo centrale aanvaller zijn in het beoogde systeem 4-3-3.

Drie nieuwe doelmannen verschijnen maandag op de eerste training in Zeist, ten opzichte van het WK. Andries Noppert en Justin Bijlow zijn geblesseerd, Remko Pasveer is reserve bij Ajax. Hun vervangers: oudgediende Jasper Cillessen, Bart Verbruggen en de teruggekeerde Mark Flekken. Middenvelder Gini Wijnaldum, hersteld van een blessure, keert eveneens terug in de selectie.

Feyenoord treft met Wijnaldum en Rick Karsdorp in de kwartfinales van de Europa League twee oud-spelers. De strijd tegen AS Roma is een herhaling van de eerste finale van de Conference League, toen de Italianen met 1-0 wonnen. Dat was tot frustratie van onder andere trainer Arne Slot, die gebrand is op revanche. Feyenoord was destijds gelijkwaardig, maar Roma scoorde een keer en speelde het duel vervolgens geroutineerd uit, ook door veel tijd te rekken, onder leiding van de meester van de beïnvloeding, trainer José Mourinho.