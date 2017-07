Elke avond de vraag: wat had er beter gekund?

Het is 14.58 uur als in de ploegleiderswagen van Sunweb de Tourradio meldt dat Marcel Kittel 'abondon' is. Afgestapt na een valpartij, waardoor Michael Matthews zijn groene trui kan overnemen. Direct licht ploegleider Luke Roberts zijn landgenoot in via zijn oortje. 'Are you kidding me?', vraagt Matthews. Roberts: 'I am not fucking kidding you, Michael. Het podium wacht op je.'



Sunweb won dit seizoen al de Giro d'Italia met Tom Dumoulin. In de Tour de France, waarin tot nu toe drie etappezeges werden behaald, lonkt nieuw succes: het groen voor Matthews en de bollentrui voor de Fransman Warren Barguil.