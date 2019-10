Eliud Kipchoge wil zaterdag de marathon onder de 2 uur lopen: ‘Er zijn geen grenzen’

Hij komt uit hardloopmekka Kenia, beleeft zijn sport als een boeddhistische monnik en wil mensen graag laten zien dat grenzen niet bestaan. Eliud Kipchoge, de beste marathonloper van dit moment, gaat zaterdag in Wenen een poging doen om een marathon te lopen onder de 2 uur.

De 34-jarige Keniaan moet precies 100 seconden harder gaan dan zijn eigen wereldrecord van 2.01.39. Het lukt hem alleen als hij een gemiddelde snelheid van 21,1 kilometer per uur haalt.

Met zijn handen gevouwen, amper bewegend met zijn hoofd, vertelt Kipchoge in Wenen waarom het gaat lukken. Op elke vraag heeft de belezen Keniaan een antwoord, meestal in de vorm van wijsheden die hij uit boeken haalde. ‘Er zijn geen grenzen. Die klik moeten mensen maken in hun hoofd.’

Kipchoge vergelijkt de recordpoging met de missie naar de maan. Mentaal zegt hij zich sterker te voelen dan ooit. Vooral omdat hij in het bezit is van het wereldrecord, dat hij in september vorig jaar tijdens de marathon van Berlijn op zijn naam schreef. Dat was één ding. Dit is veel groter, zegt hij in zorgvuldig uitgekozen woorden die hij eindeloos heeft herhaald. ‘Berlijn was rennen voor het wereldrecord. Wenen is rennen om geschiedenis te schrijven. Het is als de eerste stap op de maan.’

De olympisch kampioen van Rio sprokkelt seconden op zijn speciale ‘Vaporfly’ schoenen van Nike. Hij draagt ze nu in een roze variant. Het lijken enorme klompen onder zijn dunne benen. Dat komt door de dikke zool. Die gaat van dik naar dun, van de hak naar de teen, waardoor het lijkt alsof je de hele tijd naar beneden rent. Marathonlopers zweren erbij. Kipchoge haalden minuten van zijn persoonlijke record af sinds hij op het schoeisel loopt. Uit onderzoek blijkt de schoen 1 tot 4 procent tijdwinst te geven.

De afstand over 42,195 kilometer wordt volledig geregisseerd. Er wordt gelopen op een recht stuk van 4,3 kilometer op de Prater Hauptallee door het park Wiener Prater in Wenen. Er zitten twee rotondes in het parcours. De weg is helemaal vlak.

Luchtweerstand

Kipchoge doet het niet alleen. 41 atleten, onder wie veel internationale atletiekkampioenen, wisselen elkaar af als tempomaker. Ze houden de Keniaan uit de wind. Bert Blocken, hoogleraar en aerodynamica-expert aan de TU in Eindhoven, experimenteerde in een windtunnel met de beste manier om de lopers rondom Kipchoge neer te zetten. Hij gebruikte daarbij poppen en keek hoe verschillende formaties invloed hebben op de luchtweerstand. Blocken mag nog niet uit de doeken doen hoe er precies gelopen gaat worden, maar hij wil wel zeggen dat de wereld versteld gaat staan. ‘Het is niet wat je verwacht.’ Jos Hermens, als manager betrokken bij het project, wil wel uit de school klappen. Hij zegt dat de traditionele ‘V’, bekend uit het wielrennen, wordt omgedraaid. Er komt niet één man voorop, maar een heel rijtje.

Over luchtweerstand gesproken: het mag niet waaien. Daarom is oktober uitgekozen, waar het klimaat in Oostenrijk de afgelopen jaren aangenaam was.

Met een minimum temperatuur van 11, en maximaal 21 graden met windkracht 2, wordt het weer nagenoeg perfect. Als de wind toch aantrekt, zal hij er niet al te veel last van hebben. De huizen langs het park plus de rijen bomen zorgen voor veel beschutting.

De groep wordt geleid door een auto waar de lopers achter blijven. Als Kipchoge een slok van zijn speciale energiedrank neemt, wordt er iets afgeremd zodat hij niet aan hoeft te zetten als hij doorslikt. Anders loopt hij kleine intervallen. Hoe minimaal ook, het kost allemaal energie. De drank wordt aangegeven, hij hoeft niet naar een tafeltje met plastic bekers te lopen. De auto probeert een gemiddeld tempo aan te houden van 2.50 minuut per kilometer. Daarmee loop je een marathon in 1.59.33 seconden.

Kipchoge hoopt dat er veel publiek komt. De ‘drie miljard’ mensen die hij zegt te willen inspireren mogen van hem allemaal komen kijken. Het is wel een evenement voor vroege vogels. Het startschot wordt ergens tussen de 5 en 9 uur ’s ochtends gegeven, afhankelijk van factoren als de wind, luchtvochtigheid en temperatuur.

En als het niet lukt? Daar heeft de loper ook een antwoord op. ‘Dan sta je de volgende ochtend op en is het een nieuwe dag. Zelfs de snelste auto kan een lekke band krijgen. Niets is zeker in het leven.’