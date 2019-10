Eliud Kipchoge rent snelste marathon mét nieuwste Nike Alphafly. Wonderschoen of klein detail?

Nike heeft weer een nieuwe schoen: de Alphafly. Eliud Kipchoge liep er de marathon onder de 2 uur op. Dat geeft scheve ogen. Wie niet op Nike loopt, heeft pech.

Het wereldrecord bij de mannen én bij de vrouwen werd erop verpulverd. De beste marathonlopers lopen er allemaal op: de Nike Vaporfly. Eliud Kipchoge liep zaterdag op de nog nieuwere Alphafly zelfs een marathon onder de twee uur.

Sinds de entree van de wonderschoen van Nike is het lange-afstandslopen zo veranderd dat er nu vragen komen. Hoe legaal is die geheime zool met ingebouwde plaat van koolstofvezel? Is de schoen van Nike voor de atletiek wat het nu verboden haaienpak voor het zwemmen was? Lopen we niet op springveren, vroeg marathonloopster Miranda Boonstra zich af, die vindt dat er opnieuw naar de regels gekeken moet worden.

Abdi Nageeye snapt de ophef niet. De beste marathonloper van Nederland verwacht zondag op de marathon van Amsterdam een supertijd op de nieuwste versie van de schoen. ‘Het is pure jaloezie van atleten die niet bij Nike zitten of die niet hard hebben gelopen. Adidas loopt een beetje achter nu, maar toen Haile Gebrselassie wereldtijden liep op Adidas, hoorde je niemand over de schoenen.’

Ook Nageeye liep razendsnel op de Vaporfly. In het jaar dat de schoen op de markt kwam, 2017, pakte hij het Nederlandse record met een tijd van 2.08.16. Die tijd scherpte hij dit jaar in Rotterdam aan tot 2.06.17.

‘Bij lopen zal dat stukje technologie altijd minimaal zijn’, zegt Nageeye. ‘Jij moet zelf lopen. Jij moet zelf die hartslag naar 190 brengen. Eliud was degene die het ene been na het andere zette in Wenen. Hij loopt 21 kilometer per uur.’

Klein detail

Dan is de schoen een klein detail, vindt de houder van het Nederlandse record. Die details horen bij innovatie in de sport, vindt Nageeye. ‘Je gaat Max Verstappen toch ook niet in zijn ééntje een band laten verwisselen? De baanwielrenners willen ook goud winnen met de beste fiets. Daar kun je meer winnen qua technologie. Moeten wij dan op blote voeten gaan lopen?’

Nike belooft een prestatieverbetering van 1 tot 4 procent met de schoen. In de zool zit een helling. Het materiaal is bij de hak het dikste en bij de teen het dunste. De vorm van de zool stimuleert een zogeheten ‘teenlanding’, wat over het algemeen als de beste looptechniek wordt beschouwd. Door die voorwaartse beweging komen de snellere tijden. Nike zegt ook dat de klappen op de gewrichten minder heftig zijn door de betere demping. Daardoor herstellen lopers beter en kunnen ze meer trainen, wat ook weer zorgt voor records.

Alleen voor wereldrecordhouder Kipchoge werd een op maat gemaakte schoen geproduceerd, de zogeheten Alphafly. Beeld REUTERS

Nageeye gelooft niet zo in die belofte van 4 procent verbetering, ook al is de revolutie in het marathonlopen samen gegaan met de entree van de Vaporfly. Toch zijn er atleten die de schoenen stiekem hebben gedragen, met afgeplakt logo van Nike, terwijl ze een andere sponsor hebben. ‘Die 1 tot 4 procent is een marketingstrategie. Ik geloof dat niet.’

Nageeye zegt dat zijn eigen vooruitgang, vier minuten van zijn persoonlijke record af sinds 2017, vooral een kwestie is van een andere trainingsomgeving. ‘Ik ging van Nijmegen, waar ik met subatleten trainde, naar Kenia waar ik met de beste lopers ter wereld train. Ik ging vroeger om 11 uur naar bed, nu om 8 uur. Ik trainde 160 kilometer per week, nu loop ik 200. Je zit in een kamp, je traint en verder doe je niks. Je leest eens een boek en je wacht tot de volgende training. Niemand ziet dat, maar daar heb ik die vooruitgang aan te danken. Mensen zien nu alleen die schoen, dat is zo minimaal.’

Alphafly

Nageeye kreeg in mei dit jaar de nieuwste variant van zijn sponsor. Alleen voor wereldrecordhouder Kipchoge, die vorige week in Wenen in een experiment voor het eerst een marathon onder de twee uur liep, wordt een op maat gemaakte schoen geproduceerd, de zogeheten Alphafly. Kipchoge wordt bijgestaan door wetenschappers die elke millimeter van zijn voet kennen.

Nageeye moet het doen met een schoen die gewoon in de winkel te koop is. Hij was er aanvankelijk niet eens zo gecharmeerd van toen hij het roze pronkstuk zag. Niet vanwege de kleur, maar de dikte van de zool bij de teen. Die was nog dunner dan bij de vorige versie, waardoor Nageeye problemen vreesde bij zijn gevoelige grote teen. ‘Ik vond de vorige fijner, die had een dikkere zool. Op het laatste stuk worden de klappen op het asfalt nu wat harder.’

Toch trekt Nageeye ze aan, ook al zegt hij van zijn sponsor te mogen lopen op welke schoen hij ook wil. ‘Als ik om het exemplaar uit 2003 vraag, geven ze me die. Maar als dit de beste zijn, geloof ik dat en loop ik op deze.’

Uit voorzorg doet hij extra oefeningen met zijn teen. Tijdens de loze uren in het Keniaanse Eldoret pakt hij een potlood op met zijn teen, en laat hij die weer vallen. Hij probeert het ook met een golfbal. Zondag zal hij tijdens 42,195 kilometer voelen of het werkt.