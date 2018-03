Dit gebeurde er op dag vier van de WK baanwielrennen in Apeldoorn (met veel succes voor Oranje)

Jan Willem van Schip werd de held van Apeldoorn

Hij ontpopte zich als de held van Apeldoorn. Een kolkend Omnisport sloot Jan Willem van Schip (23) zaterdagavond in de armen, nadat hij zich gehavend maar onverschrokken naar het zilver had geknokt op het omnium. Een allerlaatste sprint om het goud tegen de Pool Sjymon Sajnok kon hij niet meer uit zijn gebutste gestel wringen.



Hij was op tweederde van de afsluitende puntenkoers onderuit geschoven op het hout van Omnisport, een gevallen renner voor hem kon hij onmogelijk nog ontwijken. Hij stond even wat suizebollend langs de baan, de koersbroek gescheurd, maar leek zijn kalmte te bewaren. Hij kreeg ijlings een nieuwe fiets aangereikt en kon zich weer bij het peloton in de even geneutraliseerde wedstrijd aansluiten. Met loshangend rugnummer en de vuilsporen op het shirt, meldde hij zich weer terug in de voorste gelederen, diep gebogen over het stuur, om zijn positie te verdedigen die hij op de drie al gereden onderdelen van het omnium had opgebouwd. Het leverde hem nog bijna de titel op.



Met de mond wijd open, het schuim op de lippen, reed de student Bodem, Water, Atmosfeer aan de Universiteit van Wageningen na de race langs de hem toejuichende tribunes. Eenmaal terug op het middenterrein, pulkten verzorgers nog de splinters uit zijn rug, voordat hij zich op het podium meldde.



'Ik was op het eind net iets te moe. Die val was niet zo slecht. Je krijgt er ook adrenaline van. Je hoeft even niet te fietsen. Dat is ook wel prettig als je de hele dag al aan het fietsen bent. Maar het is jammer dat het niet de regenboogtrui is geworden. Daar ben ik wel zuur van.'