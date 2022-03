Eline Vetter: Er zijn echt wel periodes geweest dat ik dacht joehoe, kan het een avondje niet over sport gaan

Eline Vetter, de zus van Anouk Vetter die op de Spelen van Tokio in 2021 zilver won op de meerkamp. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Met een moeder als speerwerpster en een vader die de coach is van Anouk was het natuurlijk onvermijdelijk dat ik ook aan atletiek deed. Ik was vooral goed in kogelstoten, maar ik stopte ermee toen ik op mijn 18de na een val met de scooter een lastige polsblessure kreeg.

‘Voor een kogelstootster was ik best petite: 1 meter 76 en ik was ook een stuk lichter dan nu, maar dat is logisch met twintig weken zwangerschap. Ik had de techniek goed onder de knie, met hulp van paps natuurlijk.

‘We lopen vaak met het hele gezin hard, elke woensdag en zondag thuis in Nieuw-Vennep met wie er dan is. Anouk doet ook mee als ze komt, ze gebruikt het rondje dan om een beetje uit te lopen. Thuis gaat het natuurlijk veel over atletiek. Er zijn echt wel periodes geweest dat ik dacht joehoe, kan het even een avondje niet over sport gaan. Ze hebben daar nu een goede balans in gevonden.

‘Ik hou me nu totaal niet meer bezig met sport. Ik werk als leidinggevende op een kinderdagverblijf. Soms sta ik nog op de groep, in coronatijd hadden we veel uitvallers. Voor Anouk was corona ook lastig in de afgelopen twee jaar. Je moest zo voorzichtig zijn. Twee maanden voor Tokio hebben we zo min mogelijk contact gehad omdat ze bang was om iets op te lopen.

‘Je kunt niet knuffelen. Dat was lastig, zeker voor mijn dochter van anderhalf. Die twee zijn echt gek op elkaar. Toen Anouk terugkwam uit Tokio zat mijn dochter net in de eenkennigheidsfase. Ze moest echt weer wennen van ‘o dit is mijn tante’.

Afspreken is sowieso wat lastiger met een topsporter in de familie. Ze moet er genoeg fut voor hebben en het moet haar voorbereiding op wedstrijden niet in de weg zitten. We kijken altijd gewoon spontaan of het uitkomt. Gezelligheid is belangrijk bij ons thuis. We houden van uitgebreid tafelen met alle partners erbij.

Ik ben net zo enthousiast als mijn zussie. Lekker kletsen en veel gekkigheid. We staan allebei relaxed in het leven. Toen Anouk olympisch zilver won had ik tranen in mijn ogen. Onwijs kicken dat ze dat flikte. Soms zie je gewoon aan dat koppie dat ze gaat knallen. Dan heeft ze een strakke toet, zie je zo’n krachtige aanloop en weet je dat het niet meer mis kan gaan.

Sport is mooi, maar je moet er ook knetterhard voor werken. Er zijn periodes dat ze worstelde en er minder plezier in had. Gelukkig vond ze ook altijd het geluk weer terug.’