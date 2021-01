Eline Roebers slagvaardig naar wereldtitel rapidschaak tot 14 jaar

Spannender dan de zoveelste vluggertjesmatch tussen twee wereldtoppers was in de week voor Kerstmis het online-WK rapidschaak voor meisjes tot 14 jaar. Uit regionale voorronden hadden zich zestien kandidaten geplaatst voor de knock-outfinale, onder wie Eline Roebers uit Amsterdam en ­Machteld van Foreest uit Groningen.

Beiden behoorden tot de kanshebbers. Roebers (14) eindigde in 2019 op het WK in Mumbai op de zesde plaats, nadat ze lang op koers had gelegen voor de eindzege. Van Foreest (13) behoort sinds haar 8ste tot de mondiale top in haar leeftijdscategorie.

Om de kans op vals spel zo klein mogelijk te maken was een streng reglement van toepassing. Camera’s en microfoons moesten zo zijn geïnstalleerd dat de deelnemers tijdens hun partijen steeds in de gaten konden worden gehouden. Geen overdreven voorzorgsmaatregel. Dit jaar zijn in de diverse online-toernooien honderden ­spelers betrapt op het illegaal raadplegen van computerschaakprogramma’s.

De twee Nederlanders ontmoetten elkaar voortijdig in een eenzijdige kwartfinale. Roebers won de eerste partij met overmacht en kwam in de tweede niet in gevaar. De volgende dag won ze tegen de Indonesische Laysa Latifa na een nederlaag vanuit superieure stand overtuigend de replay én het tiebreakvluggertje.

Ook de laatste hindernis op weg naar de wereldtitel bleek lastig. In de eerste partij tegen de Hongaarse Zsoka Gaal was Roebers slagvaardig op een kritiek moment.

Gaal – Roebers

Eerste finalepartij

1.Pf3 f5 2. g3 Pf6 3. Lg2 g6 4. 0-0 Lg7 5. d4 0-0 6. Pbd2 Pc6 7. Te1 d5 8. c4 e6 9. b3 Pe4 10. e3 b6 11. La3 Tf7 12. Dc2 Dd7 13. Tac1

Aantrekkelijk lijkt 13. Pxe4 fxe4 14. Pg5 om 14 ... Tf5? te beantwoorden met 15. Pxe6! Dxe6 16. cxd5 Txd5 17. Dxe4. Maar na 14 ... Tf6! (15. Lh3 De8) heeft wit niets bereikt.

13 ... Lb7 14. Ted1 h6 15. b4

Op deze zet heeft zwart een goed ­antwoord. In aanmerking komt de voor­bereidende manoeuvre Pf3-e1-d3.

Diagram links

15 ... a5! 16. b5 Pb4 17. Lxb4 axb4 18. Pxe4 fxe4 19. Pe5 Lxe5 20. dxe5 De7 21. Td2 Ta3 22. Db2 dxc4 23. Txc4 Ld5 24. Txb4 Txa2

Na wederzijds voortreffelijk spel is wits volgende zet de eerste, nog niet fatale onnauwkeurigheid.

Diagram rechts

25. Dc3

Na 25. Dd4 is weinig aan de hand. Een ongeveer gelijke stelling ontstaat na 25 ... Ta1+ 26. Dxa1 Dxb4 27. Db2 Dxb2 28. Txb2.

25 ... Dc5! 26. Dxc5 Ta1+

Dit tussenschaakje verraste de witspeler.

27. Lf1?

Na 27. Dc1! Txc1+ 28. Lf1 (28 ... Tf5 29. f4! exf3 ep? 30. e4) staat zwart hooguit een fractie beter. Nu verliest wit groot materiaal.

27 ... bxc5 28. Tbb2 Lc4 29. Te2 Lxe2 30. Txe2 Td7 31. f4 exf3 32. Tf2 c4

Wit geeft op.

De tweede finalepartij bracht Roebers tot een goed einde na een paar bange ­momenten in verloren stand. Nooit eerder veroverde een Nederlander een juniorenwereldtitel.