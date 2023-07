Elina Svitolina neemt de oorlog mee de tennisbaan op en vecht zich langs nummer 1 Iga Swiatek

Elina Svitolina strekt zich om een forehand te halen in haar gewonnen partij tegen de als eerste geplaatste Iga Swiatek. Beeld AFP

Ze spreekt over hergroeperen en klaarmaken voor het volgende gevecht. De Oekraïense Elina Svitolina strijdt op haar eigen manier. Wimbledon is haar front. Haar sport haar middel om bij te dragen, in een wereld die, al is ze ergens anders, altijd om de oorlog met Rusland draait. Dinsdag stuntte Svitolina, gecoacht door Raemon Sluiter, op meerdere manieren met haar plaatsing voor de halve finale van de grand slam.

Elke dag staat Svitolina (28) op met de oorlog. Het eerste wat ze doet is kijken hoe de situatie in Oekraïne is. Haar grootmoeder van ruim 85 woont er nog, haar vader reist er vaak naartoe. Vrienden wonen er. Er is de gedachte aan kinderen met een onzeker toekomstperspectief. Haar hart zit vol met zorgen. ‘Elk moment dat ik niet op de baan sta, check ik het nieuws.’

Meer geld voor Oekraïne

Haar winst op Iga Swiatek dinsdagmiddag in 7-5, 6-7 (5) en 6-2 in Londen levert niet alleen een plaats in de halve finale op. Het betekent ook meer geld voor Oekraïne. Net als na Roland Garros, waar ze strandde in de kwartfinale, doneert Svitolina al het prijzengeld dat ze op Wimbledon wint aan de kinderen van haar vaderland.

Het verhaal van Svitolina is op meerdere manieren bijzonder. In oktober beviel ze van dochter Skai - die ze kreeg met de Franse tennisser Gael Monfils. Hij is de oppas, nu hij toch geblesseerd thuis zit in het Zwitserse Genève. Een half jaar na haar bevalling keerde Svitolina terug in het wedstrijdcircuit. Dat is nu drie maanden geleden.

Haar deelname aan Wimbledon dankt ze aan een wildcard; tijd om punten te verzamelen had ze nauwelijks, ze staat op nummer 76 van de wereldranglijst. Op weg naar de kwartfinale won ze onder meer van Venus Williams en met de Poolse Swiatek trof ze dinsdag de nummer 1 van de wereld. ‘Als iemand mij vooraf had gezegd: je gaat de nummer 1 verslaan en de halve finale halen, had ik gezegd: je bent gek.’ Ze won voor haar zwangerschap meerdere ATP-finales. Twee keer eerder haalde ze de halve finale van een grand slam, beide keren in 2019. Verder dan dat kwam Svitolina nooit.

Gretig en fris

Ze is een andere tennisser sinds haar terugkeer na haar zwangerschap. Stabieler. Kalmer. Gretig en fris. ‘Ik ben me ervan bewust dat ik waarschijnlijk minder jaren als tennisprof in het verschiet heb, dan dat ik achter me heb liggen. Daarom denk ik nu: geef alles wat je hebt.’ De oorlog maakt haar mentaal sterker. Lastige situaties konden ooit verschrikkelijk lijken, groot als topsporters geneigd zijn hun wereld te maken in hun streven naar perfectie. Nu denkt Svitolina: er zijn ergere dingen in het leven. Ze kijkt anders naar de wereld. ‘Door het krijgen van een kind en door de oorlog, ben ik een ander persoon.’

Tennispubliek juicht vaak voor degene die achterstaat, in de hoop op een zo lang mogelijke wedstrijd. Svitolina’s tegenstandster Swiatek speelt al langere tijd met de Oekraïense vlag op haar pet, als steun. ‘We hebben veel respect voor elkaar.’ Maar op het Centre Court heeft de Oekraïense Svitolina het publiek de gehele tijd aan haar zijde. Bij haar 3-5 achterstand in de eerste set, maar ook lang nadat ze is teruggekomen en de leiding overneemt. Sluiter, op de voorkant van zijn stoel gezeten in de spelersbox, tilt regelmatig zijn onderarmen van de balustrade voor zich, in een vuist gebald.

Met Sluiter klikt het, zegt Svitolina. Door haar wedstrijdloze periode door haar zwangerschap hadden ze ook de tijd om rustig aan elkaar te wennen. Ze werken nu een half jaar samen. ‘Normaal gesproken heb je een paar weken. Wij konden in alle rust werken aan zaken die we aan mijn spel wilden toevoegen.’

Geen handje

Goed tennissen en aandacht voor de oorlog vragen is de beste manier om wat bij te dragen, denkt ze. ‘Ik zie dit als een kans te vechten voor mijn land. De oorlog motiveert mij te trainen, of beter te worden.’ Speelt ze tegen een Russin of een tennisster uit Belarus, dan weigert Svitolina een hand te schudden. Dat kan ze niet verkopen aan de mensen in haar thuisland, vindt ze, om handen te schudden terwijl het land in oorlog is en zij hun leven wagen.

Haar winst nu betekent veel voor Oekraïne, weet ze. Het aantal berichten dat ze kreeg na het halen van de wedstrijd van vandaag was gigantisch. Ze zag filmpjes van kinderen die haar optreden bekeken op hun telefoon. Nu, net na de kwartfinale, heeft ze haar telefoon alleen nog gebruikt om te videobellen met haar dochter die, zo zegt ze: niets anders deed dan teruglachen en geen besef heeft van winst of verlies. ‘Maar ik weet zeker dat er veel reacties zijn. Ik ben blij dat ik een beetje vreugde in hun leven kan brengen. Bij die gedachte smelt mijn hart.’

In een eerdere versie werd Iga Swiatek per abuis Olga Swiatek genoemd.