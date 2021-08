Elftal van Liverpool niet sterker dan tiental van Chelsea; Spurs kunnen zondag profiteren

Chelsea-spits Romelu Lukaku en Liverpool-verdediger Joel Matip duelleren om de bal. Beeld EPA

Met veel verlangen was uitgekeken naar de strijd tussen Liverpool en Chelsea, die afgelopen jaren een grote rivaliteit hebben opgebouwd. Champions League-winnaar Chelsea heeft een ijzersterk team, terwijl Liverpool weer kan beschikken het anker Virgil van Dijk. Het was bovendien een duel, gespeeld in een bomvol stadion tussen twee Duitse managers: Jurgen Klopp en Thomas Tuchel.

Van Dijk slaagde er goed in om de krachtpatser Romelu Lukaku onder controle te houden, maar het was een andere Chelsea-aanvaller die de hoofdrol opeiste. In de 22e minuut was het Kai Havertz die de bezoekers met een prachtige kopbal uit een corner van James op voorsprong bracht. Opgezweept door de fanatieke tribune The Kop ging Liverpool op jacht naar de gelijkmaker en die viel op slag van rust.

Chelsea-verdediger Thiago Silva vliegt na een duel met Liverpool-aanvaller Sadio Mané. Beeld EPA

Bij chaotische taferelen in het strafschopgebied van Chelsea haalde James een bal van Sadio Mané van de lijn. Terwijl het spel doorging constateerde de VAR dat de Chelsea-rechtsachter met opzet zijn arm had gebruikt. Scheidsrechter Anthony Taylor bekeek de camera langs de zijlijn en kwam tot dezelfde conclusie. Het leidde niet alleen tot een strafschop, maar ook tot rood voor James. Na een opstootje benutte Mo Salah het buitenkansje.

Na rust besloot Chelsea zich te beperken tot verdedigen. Aanvankelijk kregen The Reds enkele kansen, maar geleidelijk kreeg Chelsea, waar Hakim Ziyech op de bank zat, grip op de wedstrijd. Het kreeg zelfs enkele goede kansen op een 1-2. Na afloop vierde Tuchel het hard bevochten gelijke spel als een zege. The Blues lijken het te kloppen team te zijn in dit Premier League-seizoen.

Chelsea-coach Thomas Tuchel weet aan wie de ploeg een punt te danken had: keeper Mendy. Beeld EPA

Spurs kunnen aan kop komen

Voor zowel Chelsea als Liverpool was dit het eerste puntverlies. Eerder op de dag waren ook West Ham United en Brighton hun honderd procent score kwijtgeraakt. In een sfeerrijk London Stadium kwamen The Hammers niet verder dan 2-2 tegen stadgenoot Crystal Palace, waar Chelsea-huurling Conor Gallagher de grote man was met twee doelpunten. Brighton verloor thuis kansloos van het Everton van Rafael Benitez: 0-2.

Door deze resultaten kan Tottenham Hotspur bij winst tegen Watford alleen op kop gaan. De Spurs kunnen weer beschikken over Harry Kane, die donderdag al twee doelpunten maakte in het Europese duel tegen Pacos de Ferreira. Elders in Noord-Londen is het een en al treurnis. Arsenal ging met 5-0 onderuit bij Manchester City en staat nu onderaan, met nul punten en een doelsaldo van 0-9. Het is de slechtste start sinds begin jaren vijftig.