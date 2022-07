Elena Rybakina kroont zich tot de verrassende winnaar van Wimbledon

Elena Rybakina wint het bal der debutanten, net als haar tegenstander Ons Jabeur stond ze niet eerder in een grandslamfinale. Daarmee is ze de verrassende winnaar van Wimbledon. Beeld REUTERS

Op het grandslamtoernooi in Londen mochten dit jaar geen tennissers uit Rusland en Wit-Rusland meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne. Toch kroonde zich zaterdag een tennisster die in Rusland werd geboren en getogen tot winnares. De 23-jarige Rybakina komt sinds 2018 uit voor Kazachstan. Ze is de eerste tennisster uit Kazachstan die een grandslamtitel wint.

Het duel tussen Rybakina en Jabeur was ook het bal der debutanten. Zowel Jabeur als Rybakina stond niet eerder in een grandslamfinale. De laatste keer dat twee debutanten elkaar troffen in de eindstrijd op Wimbledon was in 1962.

Op een volgepakt Centre Court begon Jabeur als nummer twee van de wereld veel beter aan de partij. De 27-jarige Tunesische had met haar goede returns een antwoord op de harde opslagen van Rybakina, het belangrijkste wapen waarmee de Kazachstaanse hardhitter zich richting de finale sloeg.

Rybakina produceerde in aanloop naar de finale veruit de meeste aces (49) van alle speelsters, maar tegen Jabeur won ze slechts 53 procent van haar punten op haar eerste service. Een te laag percentage. De Tunesische won 80 procent van haar punten op haar eerste service.

Vanaf de royal box zagen oud-kampioenen Billie Jean King en Martina Navratilova dat Jabeur de betere tennisster was in de rally’s. Met haar gevarieerde spel liet ze Rybakina aan de andere kant van het net de fouten maken. De Kazachstaanse tennister sloeg 17 onnodige fouten in de eerste set, tegenover 6 voor Jabeur.

Maar vanaf de tweede set waren de rollen plots omgedraaid. Met haar eerste grandslamtitel in het zicht, leek Jabeur de weg kwijt te raken. Ze serveerde minder goed en won nog maar 59 procent van de punten op haar eerste service. Zo zeker als ze in de eerste set oogde, zo onzeker toonde ze zich in het vervolg.

Rybakina, die vorig jaar tot de kwartfinales op Roland Garros was gereikt, had het antwoord gevonden op het spel van Jabeur. Ze durfde vaker naar voren te stappen en liet zich niet meer verrassen door de slice ballen. In de eerste set kwam ze slechts vijf keer naar het net en won ze het punt maar één keer. In de derde set kwam ze zestien keer naar voren en had ze acht keer succes.

Rybakina beleefde op Centre Court een onverwachte hoogtepunt in haar carrière. Door een blessure was naar eigen zeggen niet goed voorbereid op Wimbledon. Ze was al blij dat ze de eerste week had overleefd, zei ze eerder deze week.

Voor ruim 14 duizend toeschouwers bleef Rybakina ijzig koel. Ze wist het spel van Jabeur knap te kraken. Ze brak de Tunesische in de openingsgame van de derde set en werkte op een 3-2 voorsprong drie breekpunten weg op eigen service. Daarmee was het verzet van Jabeur definitief gebroken en kroonde Rybakina zich tot de verrassende winnares.