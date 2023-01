Elena Rybakina en Aryna Sabalenka staan in de finale van Australian Open

Aryna Sabalenka uit Belarus is opgelucht na haar overwinning op Magda Linette uit Polen. Zij speelt nu in de finale tegen Elena Rybakina. Beeld ANP / EPA

Rybakina rekende in de halve finale in twee sets af met tweevoudig Australian Open-kampioen Victoria Azarenka (7-6, 6-3). De 33-jarige Azarenka won in 2012 en 2013 het eerste grandslamtoernooi van het seizoen, maar was donderdag niet opgewassen tegen de harde service en rake klappen vanaf de baseline van de tien jaar jongere Rybakina.

De nummer 25 van de wereld wist vorig jaar Wimbledon verrassend op haar naam te schrijven, maar verdiende geen punten voor de wereldranglijst. Dat had de spelersorganisaties ATP (mannen) en WTA (vrouwen) besloten omdat Russische en Belarussische tennissers niet welkom waren in Londen. Door haar plek in de finale in Melbourne zal ze volgende week voor het eerst in haar carrière in de toptien staan.

Rybakina leidde in de eerste set met 5-3 en kreeg een setpunt, maar moest toezien hoe Azarenka er nog een tiebreak uit wist te slepen. Daarin maakte Rybakina minder onnodige fouten dan de slordige Azarenka. Bij een 5-3-voorsprong in de tweede set wist ze de wedstrijd op de service van Azarenka naar zich toe te trekken. ‘Ik ben blij en uitgeput tegelijk’, zei Rybakina.

Ze neemt het in de finale op tegen Aryna Sabalenka. De nummer vijf van de wereld was te sterk voor de Poolse Magda Linette, die verrassend de laatste vier had bereikt: 7-6, 6-2. De 24-jarige Sabalenka stond al drie keer eerder in de halve finale op een grandslamtoernooi, maar wist nog nooit de finale te halen.

Ze strandde vorig jaar in de halve finale op de US Open. En in 2021 kwam ze op Wimbledon en de US Open niet voorbij de laatste vier. ‘Het voelt als een opluchting dat ik eindelijk een halve finale op een grandslam gewonnen heb’, zei ze. ‘Maar ik weet dat er nog een wedstrijd te spelen is, dus ik moet gefocust blijven.’

Met haar overwinning op Linette, de nummer 45 van de wereld, zette Sabalenka haar goede vorm van dit seizoen door. In aanloop naar de Australian Open zegevierde ze op het WTA-toernooi van Adelaide. Ze won al tien partijen op een rij en hoefde nog geen set af te staan.

Rybakina en Sabalenka stonden in het verleden drie keer eerder tegenover elkaar. Sabalenka wist alle drie de ontmoetingen te winnen. De laatste keer dat ze te sterk was voor Rybakina was twee jaar geleden in de achtste finales op Wimbledon.