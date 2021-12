Elaine Thompson gekozen tot wereldatlete van het jaar, Sifan Hassan heeft het nakijken

Elaine Thompson uit Jamaica wint de 200 meter op de Olympische Spelen in Tokio. Beeld AFP

De 29-jarige sprintster prolongeerde op de Spelen van Tokio haar olympische titels op de 100 en 200 meter. Ze won met haar landgenoten ook goud op de estafette van de 4x100 meter.

Bij de mannen ging de onderscheiding naar de Noor Karsten Warholm. Hij werd in Tokio olympisch kampioen op de 400 meter horden in een nieuw wereldrecord.

Voor Sifan Hassan was het de derde keer op rij dat ze naast de eretitel greep, ondanks haar prestatie op de Spelen, waar ze drie medailles won, waarvan twee gouden. Vorig jaar werd de Venezolaanse hink-stap-springster Yulimar Rojas boven Hassan verkozen en in 2019 ging de titel naar de Amerikaanse hordeloopster Dalilah Muhammad, die in dat jaar de wereldtitel op de 400 meter horden haalde in een wereldrecord. De onderscheiding ging nog nooit naar een Nederlandse atlete. Dafne Schippers werd in 2014 en 2015 genomineerd, maar niet gekozen.

Drie afstanden in Tokio

Hassan zette in Tokio een unieke reeks neer door goud te winnen op de 5.000 en 10.000 meter en brons te halen op de 1.500 meter. Die combinatie was nog nooit getoond. Ze twijfelde lang of ze de 1.500 zou laten schieten omdat de 5.000 en 10.000 in Tokio beter te combineren waren.

Ze besloot haar hart te volgen en alle drie de afstanden te lopen. Menigeen verklaarde haar voor gek. Hassan had een overvol programma in Tokio en werd op sociale media ook nog gespot bij andere olympische disciplines. Ze werd gefotoshopt op een paard, in de turnhal, ze dook van een duikplank en zat zogenaamd in een zeilboot.

Toen ze in haar serie van de 1.500 meter ten val kwam en daarna in een sprint naar de winst in haar serie liep, was de verbazing compleet. Die avond won Hassan ‘gewoon’ haar eerste goud op de 5.000 meter.

De Britse voormalig hardloopster Paula Radcliffe noemde Hassan na haar spectaculaire week in het olympisch stadion de ‘grootste aller tijden’.

Hassan werd geboren in Ethiopië en kwam als vluchteling naar Nederland. Ze kwam in een asielzoekerscentrum in Zuidlaren terecht en begon met hardlopen om haar zinnen te verzetten. Toen haar talent werd ontdekt, bestormde ze in rap tempo de wereldtop.

Hassan maakt deze maand ook nog kans om gekozen te worden tot sportvrouw van het jaar op het Sportgala van NOCNSF. Ze werd in oktober al uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar en kreeg van het magazine Harper’s Bazaar de onderscheiding vrouw van het jaar 2021.