El goleador Luuk de Jong: ‘Dit is geloof ik wel het hoogtepunt van mijn carrière’

Luuk de Jong hield zijn hoofd erbij en kopte de bal twee keer achter de keeper van Inter. Dankzij die twee doelpunten is hij nu de held van Sevilla, een nieuwe status voor een speler die te traag zou zijn, te saai en te weinig koelbloedig. Hij ging van zero naar hero, en dat pakt niemand hem meer af.

Hij is supersnel noch supertechnisch en voetbalt in een tijdperk van voornamelijk supersnelle en/of supertechnische spitsen. Toch heeft Luuk de Jong zijn naam sinds eind vorige week definitief internationaal gevestigd. De 29-jarige in de Achterhoek getogen centrumaanvaller loodste de Spaanse subtopper FC Sevilla met drie doelpunten naar de winst van de Europa League, de belangrijkste clubprijs na de Champions League. In de halve finale tegen Manchester United (2-1) tekende hij voor het winnende doelpunt, in de finale tegen Internazionale (3-2) sloeg De Jong zelfs tweemaal toe.

‘Ik besef het nog niet echt,’ vertelt hij zondag vanuit Doetinchem waar hij is neergestreken na de duels die door coronamaatregelen zonder publiek kort na elkaar in Duitsland werden afgewerkt.

Een spontane huldiging op het trainingscomplex van Sevilla liet hij schieten om zich voor te bereiden op de komende interlandperiode. Onder vrienden en familie is hij weer gewoon Luuk en niet el goleador (dé doelpuntenmaker), zoals de Spaanse pers hem al dagen omschrijft. Slechts de beste-speler-van-de-finale-award en de felicitaties spuwende telefoon maken hem ervan gewis dat hij wel iets bijzonders heeft gepresteerd. Louter grote Nederlandse voetbalnamen (Cruijff, Van Basten, Gullit, Rensenbrink, Van Hooijdonk) gingen hem voor als tweevoudig doelpuntenmaker in een Europese finale. Met een lachje: ‘Ja, dit is geloof ik wel het hoogtepunt van mijn carrière.’

Luuk de Jong viert de overwinning van Sevilla. Beeld Getty Images

Afgeschreven

In het almaar aan snelheid, dynamiek, showbizz en stress winnende topvoetbal werd De Jong in verschillende voetballanden (Duitsland, Engeland, Nederland, Spanje) meermaals afgeschreven. Te traag, te saai, te weinig koelbloedig. Maar telkens richtte hij zich op, met zijn doorslaggevende rol bij de zilverjacht van Sevilla als definitief bewijsstuk.

De Jong overdonderde Internazionale vrijdagavond in Keulen door eerst naar de bal te duiken en die steenhard in het doel te koppen om kort daarna achteroverhangend het leer wederom met zijn hoofd in de verre hoek te deponeren.

Twee stukjes theater van een bijna vergeten genre, het koppen, door een al weggehoonde acteur. Een paar weken geleden oreerde de Spaanse voetbalpers dat hij te weinig had gescoord voor Sevilla, destijds pas zevenmaal. Hij is ook lang niet altijd basisspeler bij Sevilla en feitelijk te eenzijdig – alleen maar een sterke kopper.

Het hoofd

Maar dat hoofd doet méér. Het blijft altijd rustig, het incasseert kritiek en laat het voorhoofd vervolgens uitdelen, waar de mond zwijgt.

De meningenwind veranderde al eerder in Nederland, waar hij uitkwam voor De Graafschap, FC Twente en PSV, en nu ook in Spanje waar hij ruim een jaar geleden neerstreek. De Jong: ‘Bob van Oosterhout (sportmarketeer en adviseur, red.) zegt altijd: je bent van hero zo weer zero, maar van zero ook zo weer hero. In één wedstrijd kun je alles omdraaien. Dat is mooi.’

Maar het mooiste van de voetbalsport is het collectiviteitsdenken, de kameraadschap, vindt de 22-voudig international. ‘Sevilla is echt een familie. Bijna de hele selectie is nieuw net als de coach, maar we zijn naar elkaar toe gegroeid, misschien ook door corona. Je zit vooral bij elkaar, afgescheiden van de wereld, van de fans zelfs.’

Dat laatste betreurt hij. ‘Het Sevilla-publiek is extreem betrokken. Nu moest de motivatie echt uit onszelf komen, dat maakt het misschien nog knapper.’

Teamgeest

Centraal in het betoog van de technische staf en in videoboodschappen van oud-spelers en de Spaanse toptennisser Rafael Nadal stonden de woorden geloof, team en vertrouwen. De begroting van Sevilla tikt de 200 miljoen nog niet aan, Manchester United zit op het viervoudige. De Jong: ‘En Internazionale kon wereldtoppers als Christian Eriksen en Alexis Sánchez laten invallen. Maar wij hebben een geweldige teamgeest.’

De Jong zegt zijn voornamelijk Spaanstalige ploeggenoten als ‘vrienden’ te zien. ‘Reserves pepten basisspelers op, en zongen en schreeuwden met de clubmensen tijdens de wedstrijden de longen uit hun lijf in een poging onze fans te vervangen.’

In de spelersbus wordt steevast het clublied opgezet en luidkeels meegezongen. In het begin neuriede De Jong, het Spaans nog onmachtig, mee. Inmiddels gaat hij schor en ‘compleet opgeladen’ de bus uit.

FC Sevilla wordt gerund door Sevillasta’s. De voorzitter stond vroeger tussen de fanatieke kern. Directeuren, verzorgers en begeleiders zijn geregistreerde fans. Het is volgens ingewijden het geheim achter alweer de zesde winst van de Europa League, voorheen UEFA Cup, sinds 2006.

Gedoneerd

Op shirts die spelers na de finale droegen, prijkten foto’s van de jong overleden oud-spelers Puerta en Reyes. Iedereen hoort erbij, ook zij die er niet meer zijn. De Jong: ‘Er werd aan het begin van de coronacrisis ook direct geld gedoneerd door spelers zodat alle werknemers konden worden doorbetaald. Typisch Sevilla.’

Wat atypisch voor deze tijd waren de finaletreffers van de spits. ‘Tja, je ziet wat een prachtig en machtig wapen koppen nog steeds is. Ik groeide op toen een panna zowat belangrijker werd geacht door jongetjes dan meeverdedigen of een doelpunt maken. Maar het gaat om je rendement.’

Hij oefende niet op pleintjes, maar met broer Siem op grasveldjes waarop de landing na een kopbal zachter was. Ze volleybalden ook veel in de tuin of op het strand met hun ouders, beiden oud-volleybalinternational. ‘Geweldig voor mijn timing en sprongkracht.’

Op welke plek staat De Jong nu in de Nederlandse geschiedenisboeken? ‘Poeh, dat laat ik aan jullie over. Misschien dat ik er straks weer niks van kan, haha. Maar deze prijs valt niet meer uit te gummen, geloof ik.’