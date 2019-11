‘El Classico’ tussen Nuis en Krol eindigt in gelijkspel

Kjeld Nuis op de 1.000 meter tijdens de wereldbekerwedstrijden in Minsk. Op deze afstand werd hij derde. Beeld BSR Agency

Talloze keren verscheen Thomas Krol aan de start van een 1.000 meter met zijn ploeggenoot Kjeld Nuis als directe tegenstander. Zo vaak zelfs dat hij, een tikkeltje overdreven, het duel ‘El Classico’ heeft gedoopt. De uitkomst van dat treffen was zaterdagmiddag bij de wereldbekerwedstrijden in Minsk niet klassiek. Voor het eerst was niet Nuis de snelste maar Krol, die in een nieuw baanrecord van 1.09,00 de zege pakte.

Het was een mentaal spel op het Wit-Russische ijs en Krol had het het beste gespeeld. Hij had jarenlang misschien wel de benen gehad om succes te boeken, maar niet het hoofd. Sinds hij vorig jaar de wereldbeker over 1.500 meter won in Heerenveen is dat anders.

‘Ik had daarvoor nog nooit een overwinning behaald, alleen een keer een 1.000 meter op een NK sprint. Maar die wereldbekerzege heeft me mentaal veel goed gedaan. Sindsdien weet ik dat ik van iedereen kan winnen.’ Hij bewees het vorig jaar direct al met de wereldtitel op de 1.500 meter in Inzell.

Zenuwen

Natuurlijk had Krol zenuwen gevoeld voor het eerste internationale treffen van de schaatswinter, maar zijn zelfvertrouwen werd er niet door aangetast. Ook niet door de buikloop die hem in de nacht ervoor trof, trouwens. Van vrijdag op zaterdag had Krol geen oog dichtgedaan. Hij was niet de enige. Er waarde iets rond in het luxe hotel Olimp, dat op een steenworp van de ijsbaan ligt en waar een flink aantal schaatsers was ondergebracht.

Krol: ‘Het was een rotnacht. Zaterdagochtend twijfelde ik nog of ik zou rijden. Maar op het ijs voelde ik me goed, al had ik een uur voor de race nog naar de wc moeten rennen.’ Ook Nuis had last van zijn buik gehad en slecht geslapen. Hij had die tegenslag gemakkelijk naast zich neer kunnen leggen.

Wat Nuis minder goed kon verteren, was de misslag die hij maakte bij de start van de 1.000 meter. Hij zag hoe Krol direct een paar meter voorsprong pakte en wilde die achterstand te graag wegpoetsen. ‘Ik ging te geforceerd rijden’, vertelde de 30-jarige wereldrecordhouder. ‘Dat was zo zonde en onnodig.’

Paar tienden

Nuis weet uit ervaring dat een misser bij de start geen probleem hoeft te zijn. Toen hij in 2017 voor het eerst wereldkampioen werd, overkwam hem hetzelfde. Op de olympische baan van Gangneung liet hij zich niet van de wijs brengen. Nu wel. ‘Dan verlies je zo een paar tienden.’ Hij kwam uiteindelijk 0,27 seconden achter zijn trainingsmaat over de streep en werd derde.

Het gebeurt Nuis vaker dat hij bij zijn eerste race in een weekend flinke steken laat vallen en de dag erna meteen revanche neemt. Dat was in Minsk niet anders. Zonder problemen snelde hij op zondagmiddag op de 1.500 meter naar de zege: 1.46,22. ‘Dit keer dacht ik: gewoon lekker schaatsen en ik gleed zo naar de winst.’ Het was de achtste keer dat Nuis in de wereldbeker de 1.500 meter op zijn naam schreef en zijn 24ste wereldbekeroverwinning in totaal.

Krol, die in de slotrit tegen de Rus Denis Joeskov op het ijs kwam, gleed wat minder lekker door. Hij moest niet alleen in Nuis zijn meerdere erkennen, maar kwam met 1.46,49 ook net tekort tegen Joeskov, die hem in de laatste meters voorbijkwam en uiteindelijk 0,04 seconde sneller was.

Buikklachten

De regerend wereldkampioen op de 1.500 meter had geen buikklachten meer en voelde zich gemotiveerd door zijn zege op de kilometer, maar worstelde met de tactiek op de schaatsmijl.

Het ijs in Minsk was zacht. Ireen Wüst, die zaterdag in 1.56,46 de 1.500 meter op haar naam geschreven had, vergeleek het zelfs met een buitenbaan. ‘Het is heel zwaar. Het glijdt niet en het ijs is ook een beetje vies’, zei ze.

Krol klaagde niet. De omstandigheden waren op de kilometer een voordeel voor hem geweest. Met zijn grote lijf had hij veel meer grip in de bochten gehad dan op snellere ijsbanen als Heerenveen en Inzell. Daar, zo heet het in schaatsjargon, ‘breekt het ijs weg’ onder de ijzers van de zwaardere sprintmannen. In Minsk kon Krol het snelheidsverlies door het zachte ijs op de rechte einden compenseren met strakker bochtenwerk.

Zwaar ijs

Op de 1.500 meter, waar de snelheden lager zijn en het meer op uithoudingsvermogen aankomt, boezemde het zware ijs Krol juist wat angst in. Hij wilde niet te hard van stapel lopen. Als hij te veel energie zou steken in de opening, zou de laatste ronde wel eens veel te zwaar kunnen worden.

Van de weeromstuit vertrok hij te voorzichtig. ‘Nu reed ik een beetje mak de eerste 300 meter. De oplossing ligt ergens in het midden. Ik moet zorgen dat ik het eerste stuk goed op gang kom, zonder met kracht te smijten en zonder mezelf in slaap te sussen.’

De onderlinge tweestrijd tussen ploeggenoten Nuis en Krol eindigde in Minsk in een gelijkspel: goud en brons voor beiden. Volgende week in het Poolse Tomaszow Mazowiecki kan de strijd opnieuw oplaaien. ‘Ik ga voor de winst en niks anders’, benadrukte Krol. Nuis bezwoer zijn lesje geleerd te hebben: ‘Als ik technisch goed rijd, dan komt er niemand in de buurt.’