El Clásico tussen Barça en Real is zonder Messi en Ronaldo een clash van gewone voetballers

Real Madrid verkeert in een sportieve crisis. Barcelona is nog slechts een schim van de wervelende ploeg die jarenlang voetballiefhebbers liet smullen. En dan ontbreken zondag tijdens El Clásico, de confrontatie tussen de Catalaanse trots en De Koninklijke uit de Spaanse hoofdstad, ook voor het eerst in jaren supersterren Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Toch zullen als Barcelona en Real aftrappen voor hun 239ste officiële ontmoeting wereldwijd voetbalfans de verrichtingen in Camp Nou volgen: van de cafés in Damascus tot de hutjes op de Keniaanse savanne. La Liga kondigde met trots aan dat de Spaanse klassieker live te zien zal zijn in 183 landen. Met een potentieel publiek van 650 miljoen, zo becijferde de organisatie van de hoogste afdeling van het Spaanse voetbal.

Nu stond El Clásico jaren garant voor spektakel. Het was de strijd tussen twee absolute topploegen, van Galácticos en bijna buitenaardse Barça-spelers als Andrés Iniesta. Het was het decor van het indrukwekkend eerbetoon aan de overleden voetbalmessias Johan Cruijff. Of van hoogoplopende discussies over achterkamertjes, partijdige scheidsrechters en politiek, zeker sinds het onafhankelijkheidsstreven van de Catalanen ook tijdens wedstrijden steeds nadrukkelijker zichtbaar werd.

Maar de Spaanse klassieker was vooral het persoonlijke duel tussen de twee beste voetballers van de 21ste eeuw: Messi en Cristiano Ronaldo. De Argentijn scoorde de meeste goals in El Clásico: 26 in 38 wedstrijden. Ronaldo staat met achttien goals op een tweede plaats, samen met Real-legende Di Stéfano. Pikant detail: de Portugees maakte twaalf van die treffers in Camp Nou.

Afgelopen zomer vertrok Ronaldo echter na negen seizoenen uit Madrid om bij de Italiaanse kampioen Juventus aan de slag te gaan. En is gebeurd wat Madrileense fans en journalisten van de Real-gezinde sportkranten Marca en As vreesden: de Spaanse recordkampioen weet zich geen raad zonder zijn doelpuntenmachine.

Madrileense schoonmaak

Real staat in La Liga op een zeer teleurstellende zevende plaats. Een nederlaag in Camp Nou zou de in juni begonnen coach Julen Lopetegui zelfs al zijn baan kunnen kosten. Geen dag gaat voorbij of Spaanse media berichten over de sportieve crisis en de dreigende grote schoonmaak van staf en spelers in Madrid.

Nu is het bij Barcelona ook bepaald geen feest. De ploeg van coach Ernesto Valverde is weliswaar koploper in de Spaanse competitie, maar maakte de voorbije weken allerminst indruk. Gelijke spelen tegen Girona en Athletic Bilbao en een nederlaag tegen Leganés legden haarfijn de zwaktes van Barcelona bloot. Het befaamde tiki-taka onder Guardiola en Luis Enrique heeft plaatsgemaakt voor functioneel en vaak vreugdeloos voetbal, waarbij creatieve spelers als Coutinho en Dembele zich geen raad weten.

Verdedigend oogt de Catalaanse ploeg ook kwetsbaar. Vooral clubheld Gerard Piqué is tegenwoordig haast net zo weifelend als de vaak haperende zangstem van zijn beroemde echtgenote Shakira. Het verklaart wellicht waarom steeds vaker de namen van Ajacieden Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong in de pers opduiken als mogelijke opvolgers.

Maar ook Messi maakt dit seizoen een tamelijk uitgebluste indruk. Alsof hij de inspiratie om te excelleren mist nu zijn grootste concurrent is vertrokken en hem niet tot het uiterste drijft in de Spaanse competitie. Verslaggevers van de Catalaanse sportkranten El Mundo Deportivo en Sport waarschuwden er al weken geleden voor: ‘Het vertrek van Ronaldo zal ook negatieve gevolgen hebben voor Messi, Barcelona en het hele Spaanse voetbal.’

Gebroken Messi

Tot overmaat van ramp brak Messi vorige week zijn rechterarm in de thuiswedstrijd tegen Sevilla. Zeker zes duels moet de Argentijn noodgedwongen aan de kant blijven, dus ook tijdens de komende confrontatie met Real. En daarmee is het lang, heel lang geleden dat de Spaanse klassieker zonder de twee grootste voetbalsterren werd gespeeld.

Terug naar 23 december 2007: Ronaldo voetbalde nog bij Manchester United en Messi zat ook toen bij Barcelona aan de kant met een blessure. Real won met 0-1 in Camp Nou. Ruud van Nistelrooy gaf in de 36ste minuut de assist op doelpuntenmaker Júlio Baptista.

De Braziliaanse middenvelder, bijgenaamd Het Beest, slijt tegenwoordig de herfst van zijn voetbalcarrière bij de Roemeense kampioen CFR Cluj. Maar ook Baptista heeft al laten weten zondag naar Barcelona-Real te willen kijken. Beide Spaanse grootmachten mogen dan aan glans hebben verloren, op papier blijft El Clásico natuurlijk een schitterende affiche.