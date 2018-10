El Clásico: Barcelona heeft Messi niet nodig om Real te verslaan

Barcelona heeft de problemen van Real Madrid vergroot na een geflatteerde 5-1-overwinning in El Clásico. De positie van de Madrileense coach, Julen Lopetegui, lijkt na de nederlaag onhoudbaar. Het is voor Real Madrid de slechtste seizoenstart in 17 jaar.

Op basis van de eerste helft leek Barcelona het klusje in het eigen Camp Nou vrij makkelijk te klaren, ook zonder de geblesseerde Messi. In de elfde minuut scoorde Philippe Coutinho na een goede aanval over links. Na een half uur schoot Luis Suárez via een penalty de tweede treffer voor de Catalanen binnen, nadat de scheidsrechter met hulp van de VAR had besloten om de bal op de stip te leggen.

Na enkele tactische omzettingen kwam Real in de tweede helft beter in de wedstrijd. Dit resulteerde vijf minuten na rust in een doelpunt van Marcelo. Barcelona was na deze goal even de klus kwijt en leed enkele keren gevaarlijk balverlies. De gelijkmaker van de Madrilenen hing in de lucht. Zeker nadat Luka Modric op de paal had geschoten.

Het ontbreken van de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo liet zich voelen bij Real Madrid. Er ontbrak een afmaker. Die stond wel aan de andere kant in de persoon van Luis Suárez. Na de moeilijke fase van Barcelona kopte de Uruguayaan de bal vrij plotseling achter doelman Thibaut Courtois. De marge tussen de teams was weer twee doelpunten.

Bepalend

Real Madrid kwam dat derde doelpunt van Barcelona niet meer te boven. Suárez voltooide zijn hattrick en ook invaller Arturo Vidal scoorde nog (5-1).

Real-coach Lopetegui vond de uitslag wat hoog uitgevallen. ‘We controleerden de wedstrijd tot de derde goal van Barcelona, daarna was het over.’ Ook Barcelona-trainer Ernesto Valverde erkende dat het zijn ploeg op sommige momenten niet aan geluk ontbrak. ‘We mogen genieten, maar af en toe zat het ons ook wel mee.’

Real Madrid staat na de nederlaag op een negende plek, met 14 punten uit 10 wedstrijden. Barcelona is lijstaanvoerder van de Spaanse competitie, met 21 punten.

Geruchten

De geruchten over het vertrek van de coach van Real Madrid zwollen na de nederlaag verder aan. Volgens de Spaanse krant Marca mag de Italiaan Antonio Conte of de Argentijn Santiago Solari zich opwarmen voor de baan als trainer van de Madrilenen. De eerste heeft successen gevierd bij onder meer Juventus en Chelsea. Solari is nu trainer van het tweede team van Real Madrid.

President Florentino Pérez van Real Madrid zou een terugkeer van José Mourinho ook wel zien zitten. De huidige trainer van Manchester United was tussen 2010 en 2013 ook al trainer in Madrid.

Lopetegui heeft zelf nog wel vertrouwen in een sportieve ommekeer onder zijn leiding. ‘We weten hoe het werkt in het voetbal. Als coach ben ik verantwoordelijk, maar het is pas oktober. Ik denk dat ik de juiste man ben op dit moment. Deze ploeg gaat dit seizoen nog successen vieren.’