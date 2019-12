EK zwemmen kortebaan: brons is een bonus voor Femke Heemskerk

Heemskerk (l) met winnares Freya Anderson en zilverenmedaillewinnaar Beryl Gastaldello (r). Beeld AFP

Heemskerk was een beetje teleurgesteld, maar toch ‘blij dat ze er nog bij zat’. ‘Ik zwem hier toch tegen veel jonge meiden. Ik doe nog wel mee’, aldus Heemskerk.

Ze viert in Schotland een bijzonder jubileum. De Europese titelstrijd over het niet-olympische 25-meterbad is haar tiende EK kortebaan. Ze sloeg het toernooi twee keer over. In 2011 en 2012 liet ze het schieten vanwege de Olympische Spelen in Londen.

In de herfst van haar carrière staat genieten voorop, dus is Heemskerk van de partij. Veel andere topzwemmers ontbraken in Glasgow. Door de overvolle agenda’s, met de komst van nieuwe wedstrijden als de International Swimming League, is de Europese titelstrijd minder in trek. Met nog zeven maanden tot Tokio kiezen zwemmers voor andere wedstrijden.

Heemskerk hoort tot het clubje veteranen dat geniet van alles wat er nog rest. Ook Federica Pellegrini, een jaar jonger dan Heemskerk, staat aan de start in Schotland. De viervoudig wereldkampioene op de 200 vrij zwemt op de Spelen in Tokio haar laatste wedstrijd. Ze wil daarna een gezin stichten. Katinka Hosszu gaat ook al jaren mee. De 30-jarige Hongaarse won woensdag in Glasgow haar 90ste internationale medaille. Het was haar 60ste goud op een EK kortebaan. Heemskerk groeide op met Hosszu. Ze heeft veel bewondering voor haar prestaties. ‘Ze zwemt ook nog al die megazware nummers. Het is echt waanzinnig wat zij doet.’

Prikkels

Heemskerk wil erbij zijn nu het nog kan. ‘Ik ben een wedstrijdzwemmer, dus ja, waarom zou ik deze wedstrijden niet doen? Ik heb die prikkels ook nodig. Ik wil er een mooi jubileum van maken. Ik heb er nog steeds energie voor. Het kan nog altijd beter. Ik zwem ook nog steeds pr’s. Geen hele dikke pr’s, maar ik zwem ze nog wel.’

De routinier van de Nederlandse ploeg in Glasgow werkt op een andere manier toe naar haar vierde Spelen. Ze nam zich na Rio voor dat zwemmen haar geluk niet meer mocht beïnvloeden. Het gaat nu over meer dan het vinden van de juiste slag. De zwemster was dit jaar weer in de schoolbanken te vinden. Ze volgde een cursus master of coaching op de Johan Cruyff University. Ze sloeg er een aantal wereldbekerwedstrijden voor over. Heemskerk leerde nieuwe dingen over zichzelf. ‘Ik ben altijd heel goed in mensen complimenten geven. Maar als ik iets niet leuk vind, vind ik dat moeilijk om te zeggen. Ik heb geleerd dat ik meer voor mezelf moet opkomen.’

De zwemster is bezig met haar leven na de sport. Ze wil straks misschien iets met mental coaching gaan doen. ‘Ik zou het leuk vinden om dat te doen als ik straks klaar ben. Maar ik heb nu al iets aan de dingen die ik heb geleerd in mijn opleiding. Dat is alleen maar bonus.’

Zoektocht

In veertien jaar als zwemprof ging Heemskerk tot het uiterste in de zoektocht naar succes. Ze zwierf de wereld over voor haar sport. Ze trainde eerst in Amsterdam, daarna een tijd in Marseille. Voor de Spelen van Rio verhuisde ze opnieuw naar Frankrijk. Heemskerk hoopte in Narbonne hard te worden bij de Spartaanse coach Philippe Lucas. Ze wilde bewijzen dat ze de afbeulsessies aan kon en hoopte er mentaal harder van te worden. Dat gebeurde misschien, maar haar uitmuntende techniek leed eronder. In Rio was er weer geen individuele medaille. Het leed werd vastgelegd in de documentaire 0,03 seconde van Suzanne Raes, die de zwemploeg in de aanloop naar Rio volgde.

Heemskerk werd gefilmd op de Copacabana, waar haar maatje Sharon van Rouwendaal goud won op de 10 kilometer openwater. De twee zwemsters hadden allebei hun leven in Nederland opgegeven voor een eenzaam bestaan in Frankrijk. Van Rouwendaal werd olympisch kampioen. Heemskerk bleef met lege handen en huilde van blijdschap voor haar vriendin en verdriet voor zichzelf.

Die tijd ligt achter haar. Heemskerk nam zich voor als een blijer mens door het leven te gaan. Onder coach Marcel Wouda vond ze in Eindhoven het plezier, en haar fijne techniek, terug. Ze verloofde zich en geniet meer dan vroeger van haar zwemcarrière.

In Glasgow hoopt ze nog op een flinke uitschieter, bijvoorbeeld op de 200 vrij. Daar zal ze ook veteraan Pellegrini weer tegenkomen. En een paar jonkies, maar dat maakt niet uit. Heemskerk is er nog bij.