EK zwemmen: Kira Toussaint pakt tweede goud en bewijst ook gelijk van haar moeder

Ze is al een tijdje minstens zo bekend als haar moeder. Na twee keer goud en een keer brons op de EK kortebaan in Glasgow kan zwemster Kira Toussaint nog meer zichzelf zijn.

Kira Toussaint hoeft na een succesvolle week in Glasgow niet langer door het leven te gaan als ‘de dochter van‘. De 25-jarige zwemster vond het soms irritant dat er bij al haar prestaties meteen werd gerefereerd aan het olympisch goud van haar moeder Jolanda de Rover, die in 1984 in Los Angeles olympisch kampioen werd op de 200 meter rugslag.

Toussaint blinkt ook op de rugslag uit in het water. Zaterdag won ze op de EK kortebaan in Glasgow haar tweede Europese titel. Ze pakte na het brons op de 200 meter en het goud op de 100 meter ook de winst op de 50 rugslag. Ze dook in de finale als enige onder de 26 seconden en won in 25,84. Beryl Gastaldello uit Frankrijk pakte zilver in 26,03. Alicja Tchorz uit Polen won brons in 26,16.

Toussaint kreeg na afloop pijn in haar kaken van het lachen. Haar moeder genoot mee vanaf de tribune. De Rover bleef in de carrière van haar dochter altijd op de achtergrond. Ze wilde dat haar dochter haar eigen keuzes maakte. De tweevoudig Europees kampioene: ‘Ze heeft me altijd geprobeerd een luisterend oor te bieden, maar niet per se te sturen. Wel helpen en steunen, maar niet zeggen wat ik moet doen. Dat vind ik heel fijn.’

De Rover mist bijna geen toernooien van haar dochter. Ze zei altijd al dat Kira ook medailles kon winnen op de 200 rugslag. Maar dat geloofde Kira nooit. Zij is een sprinter pur sang die ook uit de voeten kan op de borstcrawl. Op de WK langebaan in Gwangju zwom ze zich zelfs in de estafetteploeg op de 4x100 vrij en 4x100 vrij gemengd. De 200 meter rugslag zou te lang zijn, dacht ze, tot ze in Glasgow brons pakte. Toussaint: ‘Mijn moeder vond het heel leuk om te zien. Het is toch haar nummer. Ze heeft altijd gezegd dat ik het zou kunnen. Ik had altijd zoiets van: ja ja, dat zal wel. Nu moest ik toch zeggen dat ze gelijk had.’

Winnaar Kira Toussaint (c), de Poolse Alicja Tchorz (l) met brons en Beryl Gastaldello uit Frankrijk (r) met zilver. Beeld EPA

Gelukkige combinatie

Toussaint was wel vaker dwars. Toen ze begon met zwemmen kreeg ze nog training van haar moeder bij zwemvereniging De Futen in Amstelveen. Het bleek geen gelukkige combinatie. ‘Ze gaf mij en mijn zus training. Wij wilden nooit naar mijn moeder luisteren, dat vonden we stom. We waren wel een beetje recalcitrant. Ik heb ook wel eens tegen haar gezegd dat ze er niet zoveel vanaf wist. Toen was ik een jaar of tien.’ Om haar dochters hun eigen weg te laten vinden, ging haar moeder andere groepen trainen. ‘Als ik dan weer een groep hoger ging, ging zij dat ook zodat ze me niet hoefde te trainen.’

Toen Toussaint in 2013 in Amerika ging trainen, merkte ze pas wat het succes van haar moeder met anderen deed. ‘Mensen kwamen naar me toe. ‘Gefeliciteerd met je moeder’, zeiden ze dan.’ Toussaint vond het maar raar. Ze vroeg zich af wat zij daarmee te maken had. ‘Ik heb er niks aan bijgedragen. Ik was nog niet eens geboren. Mijn moeder kwam ook wel eens kijken bij een wedstrijd in Amerika. Dan kwamen mensen naar haar toe om haar te feliciteren. Ja, serieus. Daar ben je voor altijd een held. Soms dacht ik van, oké….’

En toch inspireerde het succes. Als Toussaint in haar jeugd ergens op moest schrijven wat ze wilde worden, was dat steevast: olympisch kampioen. Maar dan als zichzelf, en niet als de dochter van. ‘Ik wilde gewoon mezelf zijn. Ik ben natuurlijk ook de dochter van, maar ook een persoon.’ Ze weet nog goed wanneer er voor het eerst in een artikel pas later werd genoemd dat ze de dochter van was. Zwemmaatje Femke Heemskerk merkte het op en stuurde haar een screenshot van het stuk. ‘Daar stond eerst mijn eigen naam en pas veel later in het artikel werd dat van mijn moeder genoemd.’

Het hielp trouwens niet echt dat ze een andere achternaam heeft dan haar moeder die bekend is onder haar meisjesnaam De Rover. Haar vader Huub Toussaint is ook bekend in de zwemwereld. Hij werkt als bewegingswetenschapper en ontwikkelde het MAD-systeem, een apparaat waarmee gemeten kan worden met hoeveel kracht zwemmers met hun handen door het water gaan. ‘Aan hem vragen ze ook altijd of ik zijn dochter ben. Dus als ze me niet van mijn moeder kennen, is het wel van mijn vader.’

Met tweemaal goud heeft Toussaint nu zelf naam gemaakt. ‘De dochter van’ komt vanaf nu pas later aan bod.