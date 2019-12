EK zwemmen: Kamminga telt na twee keer goud echt mee

Arno Kamminga op de 200 school. Beeld BSR Agency

Zijn vader begon er een jaar of twee geleden mee. Bij de zwemwedstrijden van Arno Kamminga zat Meindert Kamminga steevast met een oranje shirt met een foto van zijn zoon op de tribune. Bij de EK kortebaan in Glasgow floot hij voor elke start van de 24-jarige schoolslagzwemmer nog even op zijn vingers, ter aanmoediging.

Het leek te helpen. Kamminga had de week van zijn leven in Schotland, waar hij zijn internationale doorbraak vierde. Hij won eerst brons op de 50 school, een nummer dat eigenlijk te kort voor hem is: hij is meer stayer dan sprinter. Daarna kwam er goud op de 200 school en zaterdag maakte hij het af met nog een keer goud op de 100 school. Kamminga tikte aan in 56,06 seconden, voor Ilya Shymanovich uit Wit-Rusland (56,42) en de Italiaan Fabio Scozzoli (56,55).

Kamminga verbeterde zijn persoonlijke records op de kortebaan in Glasgow. Hij bezit nu alle nationale records op de schoolslag, zes stuks in totaal. Hij is daarmee de beste schoolslagzwemmer die Nederland ooit heeft gehad.

Tijdens de Spelen van Rio in 2016 was Kamminga nog een talent dat in de regio trainde. Hij is begonnen met zwemmen bij de reddingsbrigade in zijn geboorteplaats Katwijk. Het was een hobby tot hij de overstap maakte naar het nationale trainingsinstituut in Amsterdam. Daar kwam hij onder de hoede van coach Mark Faber. Bij Faber verbeterde hij zich in rap tempo. Kamminga is een snelle leerling. Hij maakte in 2017 zijn internationale debuut op de WK langebaan.

Het succes in Glasgow kwam niet als een verrassing. Dit seizoen ging bijna alles goed. De zwemmer won in de afgelopen weken grote geldbedragen op de lucratieve wereldbekerwedstrijden. Hij investeerde het in een huisje in het centrum van Amsterdam.

De schoolslagzwemmer won in gedachten al vaker wedstrijden. Kamminga gebruikt visualisatietechnieken rondom races. Op alle momenten dat hij er tijd voor heeft, bedenkt hij in zijn hoofd hoe de wedstrijd moet gaan. ‘Ik doe het als ik ’s avonds in bed lig. Als ik ’s ochtends in bed lig. Voor een race als ik me moet concentreren. Ja, wanneer niet eigenlijk? Ik haal er vertrouwen uit. Je hebt je race dan al tien, twintig, dertig keer gedaan. Dan hoef je het alleen nog maar uit te voeren.’

Wetenschap

Zoals hij alles van tevoren wil visualiseren in zijn hoofd, zo wil Kamminga in de training ook alles weten van coach Faber. De schoolslagzwemmer benadert zijn sport als een wetenschap. Hij doet dingen liever op verstand dan op gevoel. Elk detail moet kloppen. Elke slag wordt getimed. Dat is extra belangrijk in de schoolslag, waar de perfecte overgang van de beenslag na de armslag, die op ongelijke momenten worden uitgevoerd, de meeste snelheid oplevert.

De timing zit nu goed. Kamminga wordt een ‘stilist’ genoemd op de schoolslag. In het Europese veld wordt hij nu gevreesd, al profiteerde hij in Glasgow van de afwezigheid van wereldrecordhouder Adam Peaty. De roodharige Brit zorgde voor een revolutie op de schoolslag. Hij is de eerste mens die op de 100 meter school, op de langebaan, onder de 57 seconden dook. Op de 50 meter zwom hij voor het eerst onder de 27 seconden in het olympische 50-meterbad. Niemand doet hem dat na.

Kamminga kruipt dichterbij. Hij wil zijn groei nu ook laten zien op de langebaan om over zeven maanden op de Olympische Spelen zicht te krijgen op het olympische podium. Daar moet nog wel een hoop voor gebeuren. Er gaat in trainingen momenteel veel aandacht naar zijn start, die nu nog te traag is in vergelijking met de wereldtop. ‘Het gaat al beter, mijn start is slechter geweest in het verleden. Ik weet dat ik het hier op het zwemmen moet winnen. Nou, dan doe ik dat ook.’

Voorheen was Kamminga nog wel eens bang voor de kampioenen naast wie hij in het water lag. Ze kenden ‘Kemmingha’, zoals hij in Schotland werd omgeroepen in het bad, ook niet omdat hij geen juniorentoernooien zwom. De zenuwen zijn er nog wel. Maar hij buigt ze om naar nuttige spanning. Na twee Europese titels weet Kamminga dat hij geen toerist meer is op de internationale titeltoernooien. ‘Ik doe nu niet meer mee voor een plekje in de finale. Ik doe mee voor de prijzen. Dat racet een stuk makkelijker.’