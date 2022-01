EK zaalvoetbal in de Ziggo Dome: van Bono en Beyoncé naar Said Bouzambou

Mo Attaibi maakt de 2-1 door de bal over de keeper van Oekraïne te stiften. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als Mo Attaibi woensdag scoort, 2-1 tegen Oekraïne, kijkt hij eerst naar boven, maar hij ziet geen hemel, want het is zaalvoetbal. Dan loopt hij naar de hoek van het veld om van dichtbij in de camera te kijken. Dit is zijn moment, zijn dag.

Mo Attaibi, 34 jaar, is een routinier uit Amsterdam. Hij schreef het bid om het EK zaalvoetbal naar Nederland te halen. En nu, in de tweede helft waarin Nederland de omkering bewerkstelligt, zet hij Oranje op voorsprong met een handige stift, in een wedstrijd die goed is vanwege vechtlust en veerkracht. Niet om genialiteit. Het is een mooie zege, die de poort naar de kwartfinales enigszins openzet.

Plop, zegt de plofbal telkens, de bal van het zaalvoetbal die razendsnel van voet tot voet gaat. Alleen tovenarij blijft uit. Ze zijn technisch, de voetballers, zeker weten. Maar vrijwel nooit zie je iets heel bijzonders, zeg maar de magie van het pleintje geïmporteerd naar de zaal. Het is een kwestie van combineren. Snel, sneller, snelst. Wie het snelst en zuiverst combineert, scoort misschien.

Het EK zaalvoetbal is begonnen, in Amsterdam en Groningen. Futsal, heet het officieel. Alles is mooi aan het decor. De zaal, om te beginnen. Ziggo Dome, waar de gangen zijn versierd met foto’s van artiesten die optraden in het al bijna vergeten tijdperk van de concerten. Bono en Beyoncé zijn vandaag Bouzambou en Bouyouzan, uit de nationale ploeg van bondscoach Max Tjaden, een elftal met veel Marokkaanse wortels. Een hecht collectief.

De droom: voor tienduizend man spelen

Ze blijven overeind. Ze vechten zich in de wedstrijd, na de snelle 0-1. Na rust slaan ze toe en weerstaan ze de druk, als Oekraïne met een veldspeler als keeper voetbalt en tot 3-2 terugkomt. De mannen hadden graag voor tienduizend man gespeeld. Dat was de droom. Maar ja, corona. Nu zijn tien rijen gevuld met kartonnen gezichten zonder uitdrukking.

Veel is mooi. Het gepiep van de gympies over de azuurblauwe vloer met een groot wit logo in het midden. Dat is wel onhandig, want zeker op het beeldscherm verdwijnt de overwegend witte bal geregeld in het wit, als een zeemeeuw die over de branding scheert.

Een omroeper en een diskjockey zijn de sfeermakers. Lekkere muziekjes, dansbaar. De afspeellijst? Van Lose control, van Meduza, Becky Hill & Goodboys tot C’est la vie van the Partysquad. Billy Dans, Jonna Fraser, SFB en Sjaak, bekenden uit de dance- en hiphopscene. En oudje Madonna, met een sample van Abba. Nee, ze doen hun best om de sfeer van de zonnige straat naar de zaal te brengen. Al kent straatvoetbal veel meer trucs. Dit is formeler, maar dit is dan ook een EK van de Uefa.

De bal een maatje kleiner dan de bal op het veld

Iedereen speelt hetzelfde systeem. Een doelman plus een ruit daarvoor. Het is het toernooi van de plofbal, die 20 jaar bestaat, die een maatje kleiner is dan de bal op het veld. Een bal die niet zoveel stuit als de zaalvoetbal van vroeger. Futsal Euro 22, is de officiële naam. Bovenin de zaal zitten de bestuurders. Verder is daar de leegte. De omroeper doet soms net of er duizenden mensen zitten. ‘The attention is rising. We make a very good show.’

Nederland is van de zestien deelnemers het laagst geklasseerde land op de wereldranglijst; 36, tegen Oekraïne met zijn profs 12. Zo bezien doet Oranje het geweldig. Het moet winnen om een goede kans op de kwartfinales te maken, want de volgende tegenstander is wereldkampioen Portugal. De gouden tijd van het zaalvoetbal, met Grünholz, De Bever, Hermans en Loosveld is voorbij. Dit toernooi geldt ter inspiratie van de jeugd. Een paar spelers, onder wie topspits Charraoui, kozen onlangs voor de nationale ploeg van Marokko, eentje heeft corona en ander is geblesseerd.

Graatmagere speler van 38 jaar

Het gejuich na een doelpunt lijkt wat overdreven, maar het is geen handbal met tientallen treffers. Doelpunten zijn schaars, ondanks de vele pogingen. Eerst wint Portugal na een achterstand van 2-0 met 4-2 van Servië, de derde tegenstander van Nederland, dat een paar uur later de zenuwen van zich afwerpt en allengs beter voetbalt. Zeker na rust, als Jamal El Ghannouti speeltijd krijgt, een lange, graatmagere speler van 38 jaar. Recordinternational met 156 interlands, slim en geslepen.

Aanvoerder Oualid Saadouni maakt kort na rust gelijk met een slimme kopbal, na een prachtige trap van doelman Kuyk. Nederland loopt uit, via Attaibi en een keurig schot van Said Bouzambou. Viva Hollandia, schalt het uit de speakers, als de mannen in oranje dansen op de blauwe vloer.