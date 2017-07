EK vrouwenvoetbal: veel supporters, weinig spektakel

Nederland staat in de kwartfinales, niet bij toeval zoals in 2009 maar als uitvloeisel van natuurlijke groei; hoe vrouwenvoetbal zich ook verder ontwikkelt in Nederland, het EK is het stempel op de toekomst.



Weuro 2017 is in sportief opzicht tot nog toe op zijn positiefst uitgedrukt een aardig toernooi, met weinig verrassingen. Frankrijk had moeite met het bereiken van de kwartfinales en Noorwegen is vroeg naar huis. Verder verloopt het EK als verwacht. Alleen: het voetbal valt tegen, met te weinig spektakel.