EK volleybal rekent op volle tribunes met de verdeling over vier speellanden

Het Nederlandse team plaatst zich voor het EK in Polen in 2017. Beeld Klaas Jan van der Weij

Een kwart van het EK is aan Nederland toebedeeld. De andere landen die het continentale evenement organiseren zijn België, Slovenië en Frankrijk. De laatste twee delen de wedstrijden uit de halve finales. De finale is in Parijs.

Verdubbeling tot verviervoudiging van het aantal gastlanden was nodig, omdat de CEV het aantal deelnemende landen per 2019 van 16 naar 24 tilde; vier poules van zes. In 2017 was het volleybalverliefde Polen nog de solo-organisator. Toen ging het om vier poules van vier landen. Zo was het ook in Bulgarije, in 2015. In 2013 deelden Denemarken en Polen de rol van gastheer voor die zestien landen.

Thuisfavoriet

Een andere belangrijke reden van de Europese volleybalbestuurders om het aantal gastlanden uit te breiden is het verlangen naar een volle tribune. Poulewedstrijden met teams uit andere landen dan dat ene gastland kunnen meestal op matige publieke belangstelling rekenen. Die pijn van een lege arena, ook slecht voor het tv-beeld, wordt ondervangen door zo’n continentaal zaalsporttoernooi te spreiden over meerdere landen die altijd een thuisfavoriet kennen.

Nederland stak op tijd de vinger op voor de organisatie van het EK mannen. In 1997 was dat toernooi voor het laatst in Nederland. De Lange Mannen van bondscoach Toon Gerbrands en aanvoerder Peter Blangé werden toen Europees kampioen, voor een uitpuilend Indoorsportcentrum in Eindhoven. Boze Joegoslaven bestormden destijds de ingang, voor hen waren er te weinig kaarten.

De nationale volleybalbond Nevobo is de laatste jaren uiterst actief als evenementenorganisator. In 2015 waren de WK beachvolleybal en het EK vrouwenvolleybal in Nederland. Vorig jaar was er de EK beach in Den Haag. Dit jaar was er een kostbaar olympisch kwalificatietoernooi – verwervingskosten 8 ton – in Rotterdam en volgend jaar spelen de beachvolleyballers om een olympisch ticket in Eindhoven.

Het klapstuk is 2022, wanneer het WK in de zaal voor vrouwen in Nederland wordt gehouden. Arnhem is aangewezen als finalestad. Polen doet een van de andere poules. Naar andere deeltijdorganisaties in Europa wordt nog gezocht.

Gelukkige loting

Het Nederlandse deel van de Europese titelstrijd van dit jaar mag zich verheugen in een gelukkige loting. De nationale ploeg, gecoacht door de Italiaan Roberto Piazza, stuit naast de lager gerangschikte landen Montenegro, Oekraïne, Tsjechië en Estland op Polen, de wereldkampioen van 2014 en 2018. Die aanbeden ploeg brengt een enorme hoeveelheid supporters mee.

Het duel Nederland-Polen van zondag, de derde van vijf wedstrijdronden in poule D, is uitverkocht. Sportpaleis Ahoy in Rotterdam zal dan 10.500 toeschouwers bergen. Meer dan vierduizend komen uit Polen. Misschien wordt het wel een gelijkspel, qua toeschouwersaantal, zo luidde donderdag de voorspelling.

De organisatie, aangevoerd door toernooidirecteur Bas van de Goor, moedigde donderdag Nederlandse supporters aan zondagmiddag (16.00 uur) toch vooral oranje te dragen om niet ten onder te gaan in de witrode zee van het voormalige Oostblokland dat in 1976, met het olympisch goud van Montréal, de suprematie van de Sovjet-Unie brak.

De Pool Tomasz Wojtowicz leidde volleybal bij die Olympische Spelen de moderne tijd in door van achter de drie-meterlijn aan te vallen. Die techniek was destijds baanbrekend en is nu volkomen normaal.

Langste mannen ter wereld

De Polen, met Nederlanders behorend tot de langste mannen ter wereld, hebben met hun volleybal het eigen publiek altijd kunnen bekoren. Twee jaar geleden werd de Europese titelstrijd in Polen geopend met een wedstrijd in het nationale voetbalstadion van Warschau. Er kwamen 65.407 fans opdagen. Polen verloor van Servië met 0-3 en bereikte de laatste acht niet eens.

Polen is gek genoeg op Europees vlak minder overheersend dan op mondiaal niveau. In 2009 werd het land voor de enige keer Europees kampioen, net zo vaak als Nederland. Dat concentreert zich op de hopelijk zeven wedstrijden in eigen land: drie in Rotterdam, twee in Amsterdam en twee in Apeldoorn. Als het doel, ‘de beste acht’ aldus coach Piazza, wordt bereikt, dan speelt het een kwartfinale in Apeldoorn tegen normaliter nog eens Polen. In de achtste finale zal Duitsland of Slowakije de vermoedelijke tegenstander zijn.

De goede vorm van de olympische kwalificatie (OKJT) van augustus heeft de nationale ploeg geïnspireerd. De nederlaag (1-3) tegen grootmacht VS zorgde voor een week van zure gevoelens. Alsof er echt een kans was gemist.