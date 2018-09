EK voetbal 2024 in Duitsland

Het EK voetbal van 2024 wordt gehouden in Duitsland. Dat is donderdagmiddag bekend gemaakt door de UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

German Football Association (DFB) President Reinhard Grindel poseert nadat bekend is gemaakt dat het EK in 2014 in Duitsland wordt gehouden. 27 september 2018. Foto EPA

Duitsland kreeg van de 17 stemgerechtigde bestuursleden de voorkeur boven Turkije. Uit een evaluatierapport van de UEFA, dat vorige week werd gepresenteerd, sprak al een lichte voorkeur voor Duitsland. De bereikbaarheid van de speelsteden gold als een belangrijk pluspunt. De mensenrechtenschendingen in Turkije werden door de voetbalbond genoemd als een punt van een zorg. Het EK van 2024 wordt het eerste EK dat in het herenigde Duitsland wordt gehouden. In 1988 werd Nederland Europees kampioen bij het EK in West-Duitsland. Het Europese titeltoernooi van 2020 wordt gehouden in 12 verschillende steden, waaronder Amsterdam.