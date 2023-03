EK-titel Femke Bol op 400 meter indoor verbaast niemand, maar verbetering wereldrecord blijft uit

Femke Bol (r) en Lieke Klaver vieren het goud en zilver na de 400 meter indoor op het EK in Istanbul. Beeld AP

Een wereldrecord lopen is niet zo eenvoudig. Femke Bol wil het toch even gezegd hebben. Ze is net met overmacht voor de tweede keer in haar korte carrière Europees indoorkampioene op de 400 meter geworden. Nog een beetje buiten adem en met de Nederlandse vlag als cape om haar lijf staat ze voor de camera en vertelt dat ze druk heeft gevoeld. Druk om haar eigen wereldrecord aan te scherpen.

Dat gebeurde niet, al mocht haar winnende tijd van 49,86 seconden er ook zijn. Slechts zes keer werd er in de geschiedenis van dit onderdeel harder gelopen. De grens van 50 seconden is sowieso maar door vier vrouwen geslecht. Bol was dat tot deze winter ook niet gelukt.

In Istanbul leek het als vanzelf te gaan: een goede start vanuit baan vijf waarbij ze opliep met de in de buitenste baan gestarte Lieke Klaver, haar trainingsmaatje en goede vriendin. In de laatste van de twee ronden liep Bol op kop, centimeter voor centimeter weg van Klaver die in 50,57 als tweede eindigde. Derde met een tijd van 51,25 werd de Poolse Anna Kielbasinska, die regelmatig meetraint met de Nederlandse equipe.

Wereldtopper

De overwinning van Bol verbaasde niemand. Die titel was van tevoren al met potlood in het medailleklassement genoteerd. Sinds haar zege op het indoor-EK van 2021 in het Poolse Torún is Bol doorgegroeid tot een wereldtopper. Ze veroverde op de 400 meter horden brons op de Spelen, zilver op de WK van afgelopen zomer. En ook op het indoor-WK van vorig jaar in Boedapest pakte ze zilver op de 400 meter.

Ze is de afgelopen maanden bezig geweest met het verlengen van haar pas. Ze zette altijd 15 passen tussen de horden, maar wil wereldkampioen en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin achterna, die 14 stappen zet. Dat heeft als bijvangst dat Bol ook op de 400 meter indoor, waar geen 400 meter horden bestaat, veel progressie heeft geboekt.

Hoeveel vooruitgang bleek de afgelopen weken. Eerst was er een wereldrecord op de 500 meter (1.05,63) in Boston, een maand geleden. Een incourante afstand, maar de tijd bleek een voorwaarschuwing voor de 400 meter. Twee weken geleden op het NK indoor verpulverde de 23-jarige atlete het 41 jaar oude wereldrecord dat met 49,59 op naam stond van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova. Een record uit een tijd dat niet iedereen het even nauw nam met de dopingregels. Bols 49,26 is een ‘cleane tijd’, benadrukte ze direct.

‘Oncomfortabel gevoel’

Het zag er zo gemakkelijk uit in Apeldoorn, al was dat het niet. De sleutel tot dat succes was dat ze zich voortdurend ‘oncomfortabel’ had gevoeld. Wel drong zich direct de vraag op of het bij het EK in Istanbul niet nog veel sneller zou kunnen. Een EK staat tenslotte hoger in aanzien dan een nationale titelstrijd, waar alleen Lieke Klaver in haar spoor kon blijven. Misschien zou de internationale tegenstand onvermoede krachten in Bol losmaken. ‘Ik merkte dat iedereen hoopte dat ik nog harder kon en weer even een wereldrecord zou lopen.’

Maar op een 400 meter indoor speelt tijd een minder belangrijke rol dan outdoor. Op de overdekte 200-meterbaan komen de lopers, die in aparte banen starten, na 150 meter allemaal samen. Van een individuele strijd tegen de klok wordt het een tactische aangelegenheid. Dat ze op het EK, waar ze in de dagen ervoor ook al een voorronde en halve finale liep, niet de ‘ideale race’ zou kunnen lopen wist Bol van tevoren al. ‘Het is zo erg tegen elkaar, daar moet je het op afstemmen’, vertelde ze voordat ze naar Turkije vertrok.

Wie zoals Bol de koppositie neemt, moet rekening houden met een aanval vanuit haar rug. De winnaar bij de mannen, de Noor Karsten Warholm, verslikte zich daar bijna in. Hij vertrok als een razende en had moeite dat tempo tot aan de finish door te trekken. In de laatste meter zag hij plots de Belg Julien Watrin opduiken, die een ferme eindsprint trok. De Noor wist met een duik naar voren toch nog te winnen.

Groot verschil met NK

Voor Bol leek de kans op een aanval van achteruit een stuk onwaarschijnlijker dan bij Warholm. Maar toch moest ook zij ergens een beetje reserve inbouwen voor het onverwachte. Dat was een groot verschil met het NK, waar ze voluit kon gaan. Daar hadden Klaver en zij de onuitgesproken afspraak dat Bol van kop af aan haar gang mocht gaan.

De baan zelf speelt ook een rol. Onder een dak hebben atletiekbanen een lengte van 200 meter en om te voorkomen dat atleten de bocht uit vliegen, lopen de bochten schuin op. Maar de vorm van baan en bochten is niet overal exact hetzelfde.

In Apeldoorn, waar de atletiekbaan in het midden van het velodrome ligt, zijn de bochten relatief hoog. Dat is een voordeel voor de lopers die aan de buitenkant starten. Zij hebben na 150 meter, als ze uit hun individuele baan mogen komen, een stukje bergaf en kunnen dan wat extra snelheid maken. In Istanbul waren de bochten minder hoog en dus de ‘afdaling’ van Bol naar de binnenbocht minder steil.

Alles opgeteld had Bol niets te klagen, vond ze. ‘Het is hartstikke mooi om nog zo’n tijd te lopen op dit toernooi.’