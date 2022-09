EK eindigt in kater voor waterpolosters door geblunder op de bank en in het water

Vivian Sevenich (l) wordt in de strijd om het brons op de huid gezeten door de Italiaanse Roberta Bianconi. Beeld AP

In Kroatië gaf de waterpoloploeg van coach Doudesis in de spannende, kwalitatief hoogstaande troostfinale van het EK op belangrijke momenten niet thuis. Na drie kwarten leidden de sterk spelende Nederlandse waterpolosters met 12-10 en leken ze opnieuw op weg naar een bronzen medaille op een titeltoernooi. Eerder deze zomer was het Nederlands team op het WK in Hongarije te sterk voor Italië in het duel om brons.

In het laatste kwart ging er in de Spaladium Arena van Split aan Nederlandse zijde alles mis wat er mis kon gaan. Zo kon Italië door de verdediging snijden en incasseerde Nederland in de laatste acht minuten maar liefst zes treffers.

Miscommunicatie

Ook bondscoach Doudesis deelde mee in de malaise. Een bizar staaltje miscommunicatie van de Nederlandse staf luidde de genadeklap in. Bij een 13-14 achterstand was Italië, met nog een kleine minuut te spelen, op weg naar het Nederlandse doel, toen opeens de zoemer voor de time-out klonk. De knop van de time-out was per abuis ingedrukt vanaf de Nederlandse bank. Aangezien ploegen alleen een time-out mogen aanvragen in balbezit, volgde een penalty voor Italië: 13-15. Voor de Nederlandse ploeg bleef er te weinig tijd over om dit verschil te overbruggen.

Zaterdag trok Doudesis, kort voor de vliegreis van zijn ploeg naar Amsterdam, het boetekleed aan voor de miscommunicatie op de bank. ‘Het was mijn fout, ik ben niet duidelijk genoeg geweest. Ik vroeg aan mijn assistent Richard van Eck of hij mijn aantekeningenboekje even wilde pakken, omdat ik wilde kijken voor een time-out. En ik wees naar de bank waar mijn boekje naast de time-outknop lag. Door de herrie in het stadion verstond hij mij verkeerd en drukte de knop in.’

De Nederlandse waterpolosters, die in de poulefase en in de kwartfinale zoveel indruk hadden gemaakt, keerden tot hun verdriet met lege handen huiswaarts. In de halve finale werd Nederland uitgeschakeld door Spanje. De Spaanse waterpolosters prolongeerden afgelopen weekend hun Europese titel door Griekenland in de eindstrijd te verslaan (9-6).

Bij de mannen wonnen de Kroatische waterpoloërs voor eigen publiek EK-goud. Titelverdediger Hongarije werd in een thriller met 10-9 verslagen.