EK-deelname Oranjevrouwen vrijwel zeker na winst in Moskou

Nadezhda Smirnova van Rusland in actie tegen Jill Roord van Nederland tijdens een kwalificatiewedstrijd voor het EK in 2022. Beeld ANP

Eindeloos had Nederland de bal, hoe weinig kansen dat ook opleverde op het vreselijke kunstgras. De Russinnen, in Eindhoven met 2-0 verslagen, deden weinig meer dan een poging de schade te beperken, zelfs in de slotfase bij een achterstand. Ze kregen geen enkele kans.

Na zeven duels eindigt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman vrijwel zeker als eerste in groep A, goed voor directe kwalificatie. Nog drie duels volgen: thuis tegen Estland, op 23 oktober, als de plaatsing officieel zal zijn, en daarna uit en thuis tegen Kosovo. Nederland heeft 21 punten uit zeven duels, Rusland 9 uit vijf.

Zeer aanvallend speelde Oranje op papier, met topscorer Vivianne Miedema in de spits, Jill Roord daar kort achter, de fletse Lieke Martens en de vrijwel onzichtbare Shanice van de Sanden als flankspelers, Danielle van de Donk als aanvallende middenvelder en Lineth Beerensteyn als rechtsachter die soms gewoon rechtsbuiten was. Ze waren niet allemaal goed, maar wel gretig en fel, net als hun collega’s, en zetten de Russinnen vanaf de aftrap onder druk.

Massale defensies

Het werd gaandeweg duidelijk waarom de ploeg veelvuldig traint op het zoeken naar openingen in massale defensies. Steeds meer landenploegen laten het maken van het spel totaal over aan Oranje, trekken zich terug en hopen op dat ene moment. Het is de opdracht voor de Europees kampioen en nummer twee van het laatste WK: het afbreken van de muren die tegenstanders optrekken voor hun keeper.

Het was de eerste interland van Nederland sinds 10 maart, toen in het stadion in Valenciennes tijdens een duel met Frankrijk al zonder toeschouwers werd gespeeld vanwege de opkomst van corona. De internationals misten het voetbal sindsdien, mede omdat op de Duitse competitie na geen liga werd hervat. Het voordeel van de langdurige onderbreking was dat ze tijd kregen om na jaren van bijna onafgebroken voetbal uit te rusten, of om zwakkere aspecten van het spel te verbeteren.

Zo vertelde middenvelder Jackie Groenen deze week in Zeist: ‘Ik heb het ontzettend gemist, het voetbal, en het samenzijn met de meiden van het Nederlands elftal. Het is fijn om dat ritme weer te hebben, om elke dag op het veld te staan. Gewoon, ’s ochtends de kleedkamer inlopen. Je leven, eigenlijk.’

Afwerking

‘Ik heb aan dingetjes gewerkt waarvoor ik normaal niet zo veel tijd heb. Ik ben bezig geweest met mijn schot, met afwerken, met het zoeken naar openingen. Vaak doe je dat even na de training, nu ben ik uren bezig geweest. Met mijn papa, thuis in Poppel, in de tuin of op een veldje in de buurt. Dan heb je niet zoveel nodig. Ik heb nu echt meer vertrouwen in mijn openingspass en in mijn schoten op doel. Hoe meer tijd je erin steekt, hoe makkelijker het wordt in een moeilijke situatie.’ Ook haar fitheid is toegenomen: ‘Het zijn actieve jaren geweest. Ik merk dat ik fitter ben, nu we een kleine break hebben gehad van een paar maanden. Ik voel me heel fris.’

Groenen was vrijdag vaak aan de bal, zeker nu recordinternational Sherida Spitse ontbrak, vanwege quarantaineregels in het land waar ze voetbalt, Noorwegen. Groenen kwam weinig aan schieten toe. Jill Roord wel, die in de eerste twee duels van de Engelse competitie zes doelpunten maakte voor Arsenal. Ze scoorde na een kwartier. Na een door haarzelf genomen korte hoekschop kreeg ze de bal terug van Van de Donk, waarna ze scoorde met een diagonaal schot. Van de Donk (kopbal, lat) en Dominique Janssen (schot, paal) waren ook dichtbij een doelpunt.

Aantrekkelijk was de wedstrijd bepaald niet, met tal van foute passes en gebrek aan spelritme, met één ploeg waarbij te weinig lukte en het andere elftal dat niet beter kon. Volgende maand, na het thuisduel tegen Estland, zal de kwalificatie officieel zijn, mede omdat het eventueel tellende onderlinge resultaat in de duels met nummer twee Rusland in het voordeel van Nederland is. Maar Oranje wordt gewoon eerste, wetende dat de werkelijke tests pas volgen tijdens het EK over bijna twee jaar. Tegen die tijd is Wiegman overigens bondscoach van Engeland.