Eindelijk weer een meevaller voor geplaagde Van de Zandschulp: ‘Het gaat beter dan verwacht’

Eigenlijk had hij wat langer willen spelen, maar Botic van de Zandschulp (27) mag niet klagen. Dinsdag overleeft hij de eerste ronde van de US Open door een opgave van zijn Australische tegenstander Jordan Thompson, die na een verloren set (6-3) afhaakt met een pijnlijke enkel.

‘Aan de ene kant ben ik natuurlijk blij’, zegt Van den Zandschulp, ‘aan de andere kant heb ik meer uren nodig.’ De Veenendaler zal die donderdag krijgen in de tweede ronde tegen de als 26ste geplaatste Brit Dan Evans.

Zonder illusies kwam Van de Zandschulp naar New York, waar hij twee jaar geleden nog de kwartfinale haalde. Hij is nog altijd herstellende van een enkelblessure, opgelopen kort na Wimbledon. Bij een routineuze conditietraining stapte hij op het pootje van een horde. ‘Toen klapte-ie dubbel’, zegt Van de Zandschulp. En dus kon er een streep door de toernooien van Hamburg, Toronto en Cincinnati.

Drie weken lang zat zijn enkel in een softcast, een soort flexibel gips. Drie weken lang zat de tennisser stil, zoals hij dit seizoen vaker dan hem lief was stil moest zitten. ‘En als ik dan speelde, was dat met pijntjes.’

Het begon na de Australian Open. Een dijbeenblessure. Vrijuit spelen lukte niet meer. In april liep Van de Zandschulp vervolgens een botkneuzing in zijn voet op bij een woede-uitbarsting na een verloren ATP-finale in München. Onder toeziend oog van zijn nieuwe coach Sven Groeneveld verliep zijn rentree moeizaam. Na vier verliespartijen op rij won hij een rondje op Wimbledon, maar toen kwam de verfoeide horde.

In New York zit hij nu op 80 procent, denkt Van de Zandschulp. ‘Nog geen honderd, maar ja, veel jongens zijn nooit honderd.’ Pas over een paar weken verwachtte Van de Zandschulp weer op volle kracht te zijn, maar in zijn eersterondepartij tegen Thompson merkt hij dinsdag dat hij voorligt op schema.

Als hij na een paar games plaatsneemt op zijn bankje, gaat een blik naar zijn begeleiders naast de baan, waaruit spreekt: mwah, het gaat zo slecht nog niet. ‘Ik sta nu weer twee weken op de baan’, zegt Van de Zandschulp. ‘Je merkt wel dat wedstrijden anders zijn dan trainingen. Ik speel met tape om mijn enkel, ook dat is even wennen. Maar ik bewoog best oké en speelde uiteindelijk een goede set. Dus ja, het gaat beter dan verwacht.’

In voorbereiding op de US Open speelde Van de Zandschulp slechts één wedstrijd, in het Amerikaanse Winston-Salem. Het ging stroef, zoals verwacht. De Nederlander werd in de eerste ronde verslagen door de onbekende Omni Kumar, de nummer 385 van de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat momenteel op plek 65. Een jaar geleden kwam hij naar New York als nummer 22, nadat hij bij alle grandslams minstens de derde ronde had gehaald - op Wimbledon speelde hij zich bij de laatste zestien. Van de Zandschulp verloor verrassend in de tweede ronde, hetgeen hem dure punten kostte, en door het kwakkeljaar dat volgde daalde hij verder op de ATP-ranking.

Samen met Groeneveld wil hij opnieuw de weg naar boven vinden. De ervaren coach had eerder onder meer grandslamwinnaars Monica Seles en Maria Sjarapova onder zijn hoede. Vooral op mentaal vlak zal Van de Zandschulp winst willen boeken. De afgelopen jaren liep hij ATP-titels mis omdat het op het moment suprême niet wilde lukken.

In New York beleefde hij twee jaar geleden met zijn kwartfinaleplek zijn grote doorbraak. Hij bewaart er fijne herinneringen aan. ‘Als je minder in je vel zit is het lekker om op plekken te komen waar je in het verleden goed gepresteerd heeft.’

In goeden doen bewees Van de Zandschulp eerder al dat hij toppers op de ranglijst kan verslaan. Zelfs in het huidige rampjaar kende hij pieken tegen top-10-spelers als Casper Ruud en Taylor Fritz. ‘Maar ik heb nooit een paar weken achter elkaar kunnen doorpakken’, blikt hij terug. ‘Het is een frustrerend seizoen geweest. Maar het is nog niet voorbij.’