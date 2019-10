Eindelijk valt de bal goed voor Luuk de Jong

Luuk de Jong tijdens de wedstrijd Nederland tegen Noord-Ierland Beeld ANP Sport

Een spits leeft van doelpunten, erkent De Jong. In de Primera Division liep hij tegen een glazen wand. Leg het maar uit dat je met 4-0 van Barcelona verliest, terwijl je minstens twee keer had kunnen scoren. De Jong schoot de bal tegen de paal en stuitte op keeper Ter Stegen. ‘Twee keer?’, zegt hij, lachend, in de catacomben van de Kuip. ‘Ik had er wel drie moeten maken.’ Deelname aan het EK in 2020 is in zicht, met dank aan een topschutter die zich verzoende met een bescheiden rol.

Vier kansen, nul goals. De Jong: ‘En toch kon ik niet zeggen dat het een slechte wedstrijd was. Ik speel lekker bij Sevilla, maar het lukte telkens net niet in de laatste fase. Ik weet uit ervaring dat ik moest blijven knokken. Eens zou die bal goed vallen.’

Bondscoach Ronald Koeman had het al aangekondigd, De Jong werd ingezet om de Noord-Ierse muur met geweld te slopen. De Jong: ‘Die ploeg hield het goed dicht, het was belangrijk om geduldig te blijven. Naarmate de tweede helft vorderde, zag je dat de Noord-Ieren vermoeid raakten en we steeds meer ruimte kregen.

‘Toch maakten zij plotseling de 0-1 en moesten we alles of niets spelen. Misschien was het een wake-up call en benutten we daarna de zijkanten beter. Na de gelijkmaker van Memphis geloofden we in de overwinning.’

De 2-1 van Luuk de Jong tegen Noord-Ierland Beeld Action Images via Reuters

Het is een mentale spagaat voor De Jong. Op een zorgeloze avond voor Oranje hoeft hij zich niet in te spannen, hij komt pas in beeld bij tegenslag. ‘Het is een moeilijke positie. Ik kan niet op de bank zitten en hopen dat we op achterstand komen, als tegen Noord-Ierland’, zegt hij, glimlachend.

Maar het werd tijd om zijn specialiteit te tonen, zoals de laatste jaren bij PSV. De Jong is de koning van het luchtduel, je kunt hem bedienen met lange ballen en vanaf de zijkant in de wetenschap dat hij bijna elk kopduel wint. ‘Dat is mijn taak in Oranje, iets forceren als het tegenzit. Ik ben het type voor plan-B.’

Hij was het niet gewend, bij PSV draaide vorig seizoen alles om Luuk de Jong. Ook Sevilla-trainer Julien Lopetegui houdt het vertrouwen in zijn aankoop. ‘Ik kan ook mensen om me heen beter laten spelen, als aanspeelpunt zodat mijn medespelers de ruimtes achter mij kunnen benutten.’

Voor De Jong ontvouwde zich in de slotfase tegen Noord-Ierland het ideale scenario. En wat doet een aanvaller die altijd loert op een treffer? ‘Je blijft dicht voor de goal, zodat je bij elke voorzet bereikt kan worden. Voor mij was het heerlijk, de jongens zochten naar elke mogelijkheid om de bal voor het doel te gooien. Ik moest zorgen dat ik op de goede plek stond.’

Het was een vreemd doelpunt, een kunstwerk dat bij toeval ontstond. Na de voorzet van Steven Bergwijn raakte De Jong de bal niet goed en leek die over het doel te zeilen. Met veel backspin draaide de bal echter onder de lat, keeper Bailey Peacock-Farrell trachtte vergeefs in te grijpen. En daar was het artistieke, laatste zetje van De Jong met de buitenkant van de rechtervoet: 2-1, klus geklaard. En de aanzwellende kritiek weer in de kiem gesmoord.

Luuk de Jong juicht na door hem gescoorde 2-1 tijdens de wedstrijd Nederland tegen Noord-Ierland Beeld ANP Sport

De discussie was hem niet ontgaan. Waarom behield De Jong het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman, terwijl zijn concurrent Wout Weghorst voor Wolfsburg wel bleef scoren in de Duitse Bundesliga? ‘Ik ben het gewend, ik wilde zo snel mogelijk een doelpunt maken. Het liefste ook bij Sevilla, gelukkig kon ik nu belangrijk zijn voor het Nederlands elftal. De trainer heeft me uitgelegd hoe hij mijn kwaliteiten wil benutten, ik moet er staan als het nodig is. Dit was een lekker doelpunt.’

Memphis Depay scoort altijd, ook als hij slecht speelt en lange tijd onzichtbaar blijft. Zijn statistiek is indrukwekkend. Na zijn bevrijdende treffers tegen Noord-Ierland staat de aanvalsleider van Oranje op 16 goals en 14 assists in zijn laatste 26 interlands.

Maar wie hij het meest bewonderde op een ‘avond die zo lang frustrerend was’? ‘Luukkie’, schreeuwde Memphis, in extase op het veld. En met een twinkeling in zijn ogen: ‘Ik weet niet hoe Luuk het deed, maar het was echt een knappe goal. En het is de kracht van dit team dat invallers als Luuk het verschil kunnen maken.’