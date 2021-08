Eindelijk treedt ook Feyenoord toe met een vrouwenploeg tot de eredivisie

Oefenduel Feyenoord - FC Eindhoven, Pia Rijsdijk scoort de 3-0 voor Feyenoord. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Celainy Obispo, linksachter van het nieuwe Feyenoord, afdeling vrouwen, komt uit de Beverwaard, een wijk in Rotterdam met meer dan gemiddelde sociale problematiek. Haar favoriete voetballer is Marcelo van Real Madrid, mede omdat beroemde vrouwelijke linksbacks schaars zijn. Ze beseft dat ook zij tot rolmodel kan uitgroeien, nu ze in het eerste voetbalt.

‘Ik kan een voorbeeld zijn voor jonge meiden, maar misschien ook voor jongens. Je kan ook iets anders doen dan op straat hangen. Ik speelde op kunstgras en op schoolpleinen, met grote groepen. Er werden ook toernooien gehouden vanuit de gemeente, en Feyenoord is actief met projecten. De jeugd komt daarop af. Of het nu met sport of muziek is, je kunt sommigen op het rechte pad houden en van problemen laten wegblijven. Ik hoop dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen. Beverwaard mag dan niet bekendstaan als een van de beste wijken van Rotterdam, als je gefocust blijft en je gedachten op voetbal of iets anders houdt, kun je toch wat bereiken.’ Voetbal is meer dan gewoon voetbal.

Het mag nog steeds, in een shirt met de naam Jens Toornstra op de rug lopen, of met Bryan Linssen. Of in een oudje van Robin van Persie. Maar het hoeft niet meer. Obispo kan ook, of Rijsdijk. Boshuizen. Hun voornamen zijn Celainy, Pia en Annouk. Feyenoord heeft vanaf dit weekeinde een vrouwenteam in de eredivisie. Hèhè. Kostte dat een geduld, en ergernis soms.

Trots

De speelsters zijn zichtbaar blij, opgelucht en trots, in de dagen voor de aftrap van hun allereerste wedstrijd in de eredivisie, zondag in Den Haag. Het vrouwelijke verlangen naar topvoetbal heeft zijn weg gevonden naar het magische shirt van rood en wit. Eindelijk kan het, prof zijn in Rotterdam, ook voor een vrouw. Althans, het ruikt tenminste naar het beroep voetballer. Ze zijn onderweg. Ze studeren er nog bij, of ze hebben een baan, en ze trainen daarom pas om 15.30 uur voorlopig. Maar ze voetballen in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen, zoals de competitie officieel heet.

Ze krijgen nog lang niet allemaal een contract en al zeker geen Linssen- of Toornstra-salaris, maar verder mogen ze alle faciliteiten gebruiken op het luxueuze trainingscomplex Varkenoord. Ze zullen de groei per jaar beleven, want de plannen en ambities zijn groot. ‘We zetten een megastap’, vat Manon Melis samen, coördinator vrouwenvoetbal bij Feyenoord. ‘Alles hier ademt topsport.’

Discussie tussen Pia Rijsdijk (links), aanvoerder Annouk Boshuizen (midden) en Celainy Obispo tijdens de de oefenwedstrijd tegen Eindhoven. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Voor Vivianne Miedema, de topschutter aller tijden van Oranje, komt die entree ruimschoots op tijd. De spits van Arsenal hoopt eens voor Feyenoord te voetballen, haar favoriete club. Dat liet de aanvalsleider van Arsenal tenminste doorschemeren bij de aankondiging van de langverwachte stap van Feyenoord, dat mede door geldgebrek jarenlang weinig voelde voor deelname aan de in 2007 opgerichte eredivisie. Pas in 2017 begon de club met de jeugdafdeling, om die elk jaar uit te breiden. Zolang Feyenoord niet meedeed, was dat toch een makke van de eredivisie. Wat is de eredivisie zonder de grootste club uit een stad met duizenden vrouwen, met duizenden meisjes die willen voetballen, voor wie voetbal plezier is, maar ook een weg kan zijn naar een beter bestaan, of in elk geval een ander bestaan?

Geboren met Feyenoord

Voor Melis, voorganger van Miedema als topscorer van Oranje, komt de introductie te laat. Zij, geboren in Ridderkerk met een vader (Harry Melis) die in het eerste elftal van Feyenoord voetbalde, ging als kind in trainingspak of in een shirt van Feyenoord naar school. Ze was gek van Giovanni van Bronckhorst. Maar ja, ze is 34 nu, heeft twee kinderen en ze is gestopt. Zelf nog voetballen? Nou nee, dat lijkt haar geen goed plan.

Toen Feyenoord een paar maanden geleden aankondigde tot de eredivisie te mogen toetreden, kreeg Melis talloze telefoontjes, van spelers en zaakwaarnemers onder anderen. ‘Feyenoord heeft een grote naam.’ Later ging ze voetballers benaderen om de selectie te vullen, al is het budget van Feyenoord, zo’n drie ton als totale begroting voor het eerste seizoen, vooralsnog veel kleiner dan dat van de topclubs Ajax, PSV en FC Twente. Daarbij herbergt de stad talent. ‘We houden talentendagen. Ook de maatschappelijke afdeling van Feyenoord is al jaren bezig met projecten in de wijken, ook om meisjes aan het voetballen te krijgen.’ Het is een kans voor meiden, ook als ze een migratieachtergrond hebben. Via voetbal kunnen ze meer vrijheid bevechten. Melis ziet al dat de jeugdteams ‘gekleurder’ zijn dan het eerste elftal.

Dinsdag, op Varkenoord, ontvangt Feyenoord Topklasser Eindhoven, in de laatste oefenwedstrijd voor de competitie. Feyenoord wint met 3-0, op veld 2, met achter de bomen de lichtmasten van de Kuip, het stadion waarvan de jongens van de opleiding dromen, en wie weet of de vrouwen er eens voetballen. Onder de beste lampen van het schitterend verbouwde complex speelt deze avond het eerste amateurelftal van de mannen. Straks, in de competitie, spelen de vrouwen daar, voor het eerst op 3 september tegen Heerenveen. In de toekomst, als de coronaregels zijn afgeschaald, zullen de tribunes zich vullen met maximaal drieduizend toeschouwers.

Sophie Cobussen van Feyenoord gaat een kopduel aan met een speler van Eindhoven. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ontspannen sfeer

Supporters klitten op deze kille dinsdag bij elkaar, onder wie zelfs drie van Ajax, die naar Feyenoord overgestapte spelers bekijken. Ze praten langs de lijn over de transfermarkt en discussiëren met kennis van zaken over vrouwenvoetbal. Tim Duijverman heeft al jaren een seizoenkaart bij de mannen, maar hij is soms een beetje klaar met de ‘onderkant van de samenleving’, met buscombi’s en tal van andere belemmeringen die het pure plezier in de weg staan. Hier is de sfeer ontspannen. Hij is begonnen als fan van Lieke Martens, breidt zijn aandacht voor vrouwenvoetbal uit en het niveau valt hem helemaal niet tegen.

Celainy Obispo voetbalde bij ADO en was dolblij met Feyenoord. ‘Ik fiets elke dag naar de club en ben een groot fan. Toen het nieuws kwam dat Feyenoord zou beginnen, was het gelijk; wow. Een droom. Feyenoord is zo’n grote club. Het was bijna het verhaal van ‘meant to be’ om te gaan.’ Ze studeert communicatie aan de Haagse Hogeschool, want alleen voetballen, dat zit er nog niet in.

Toekomstmuziek

Spits Pia Rijsdijk (haar favoriet is Dirk Kuijt) heeft al een hele tijdlijn van clubs, van Amerika tijdens haar studie, tot aan Napoli. Zij is de oudste van het elftal, met 29 jaar. ‘Ik ben geboren in Rotterdam en opgegroeid in Hoeksche Waard. Eigenlijk had ik altijd de hoop dat Feyenoord met vrouwen zou starten. Toen PSV en Ajax begonnen dacht ik: komaan Feyenoord. Dat duurde even. Verdorie man, waarom blijft Feyenoord achter?’ Nu is ze blij met het plan, de visie, de academie, de beloften en de langere termijn. ‘Jongere meiden kunnen nu ook uitkijken naar vrouwen. Het is een mooie stap, een startpunt, want we weten dat ze hier niet met geld gooien.’ Ze werkt daarbij parttime als consultant in een ict-bedrijf.

Annouk Boshuizen (favoriet Kanté), ook gekomen van ADO, was na zes jaar toe aan een andere omgeving. ‘Het is een stapje uit mijn comfortzone, hoewel ik daar eigenlijk niet zo van hou. Maar dit is het juiste moment, en ik kan het combineren met mijn bedrijf zolang we geen full-prof zijn. We hebben hier betere faciliteiten dan bij ADO.’ In haar bedrijf, dat onder meer doet in bedrijfs- en sportkleding, heeft ze zeven werknemers. ‘De plannen van Feyenoord zijn heel goed. We springen op een trein en hopen dat die trein een behoorlijk eind gaat doordenderen. Het is heel tof dat ik deel mag uitmaken van die plannen. We hadden geen mooiere stap kunnen zetten.’

Zondag is de eerste wedstrijd, ADO-uit. Coach Sjaak Polak van ADO kijkt deze dinsdag mee vanaf de tribune, pen in de hand om notities te maken. Spits Rijsdijk: ‘We moeten realistisch zijn in het eerste seizoen.’ Boshuizen: ‘Ik hoop dat we over een paar jaar een stabiele top-drie ploeg zijn, en misschien om het kampioenschap meespelen. Voor dit seizoen zijn er nog niet zoveel verwachtingen. Van de andere kant: je bent Feyenoord, dan zijn er altijd verwachtingen.’ Met een kwinkslag: ‘Als Miedema eens komt, als Pia met pensioen is, wordt het echt booming.’