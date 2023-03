Eindelijk kan handballer Kay Smits ook bij Magdeburg tonen wat hij waard is

Mei 2021. Kay Smits maakt zich op voor een worp, ook al probeert de Pool Piotr Chrapkowski de Nederlander af te stoppen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Altijd hing er een vraagteken boven zijn hoofd als Kay Smits zich aansloot bij het Nederlands handbalteam. Zou de bankzitter bij zijn club er zonder wedstrijdritme meteen kunnen staan? Niemand die zich dat nu nog afvraagt, zeker hij niet. ‘Ja, het is opeens 180 graden gedraaid.’

Eindelijk stapt hij ook in de Champions League als topscorer van het veld. Net als in de Bundesliga-topper tegen koploper Füchse Berlin, waarin hij tien goals uit tien doelpogingen maakte. Magdeburg, de club waar hij het zo moeilijk had, riep hem uit tot speler van de maand februari.

‘Het is een stuk leuker om hier over te praten’, geeft hij meteen toe in een hotel in Eindhoven waar de Nederlandse ploeg is verzameld voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kroatië. Vaak moest de Limburger vertellen dat hij heus geen spijt had van zijn stap naar de topclub, dat hij toch heel veel leerde, hoe hij omging met de teleurstelling. Nu zijn concurrent, de IJslander Omar Magnusson, langdurig geblesseerd is, krijgt en grijpt hij zijn kans.

‘De manier waarop het gebeurt is natuurlijk niet leuk’, zegt Smits. ‘Ik gun geen enkele teamgenoot een blessure, maar voor mij zelf voelt het wel als een geluksding. Het is absoluut frustrerend geweest, heel erg. Vooral omdat ik geen vooruitzicht zag.’

Europees instituut

Het leek zo mooi in 2021 toen hij een transfer verdiende naar Magdeburg, een instituut in het Europese handbal, maar eenmaal in het oosten van Duitsland koos zijn trainer koos bijna altijd voor Magnusson. Voor de Nederlander restten vooral weinig dankbare, korte invalbeurten. Bij het Nederlands team – ‘een heel andere wereld, veel leuker’ – laadde hij zich weer op. Op EK’s en het WK in januari liet hij zien dat hij geschikt is voor de top, iets waar hij altijd in is blijven geloven.

‘Het is heel lekker om nu te kunnen bewijzen dat ik altijd gelijk heb gehad’, zegt hij. ‘Dat zorgt natuurlijk ook weer voor zelfvertrouwen, maar ik ben niet iemand die nu naar de trainer stapt en zegt: zie je nou wel of dit had je eerder moeten doen.’

Toch is de keuze van coach Bennet Wiegert om Smits zo weinig te laten spelen niet onomstreden. Magnusson is een absolute wereldtopper, het is niet gek dat hij eerste keus was. Maar Smits kan ook dodelijk uithalen met zijn linkerarm en overbelasting ligt in een fysiek zware sport als handbal op de loer.

‘Ik ben geen arts’, zegt de ex-bankzitter voorzichtig. Een blessure kan iedereen overkomen, weet hij, één oorzaak is vaak lastig aan te wijzen. ‘Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen fit blijft. Je kan een fantastische ploeg hebben aan het begin van het seizoen, maar bij ons zijn nu drie belangrijke spelers weggevallen. Dat heeft grote invloed, het probleem verschuift zich ook, want nu ligt de belasting bij mij en andere spelers. Maar achteraf is het makkelijk om te zeggen dat het anders had gemoeten.’

8 treffers tegen Kroatië

Vooralsnog klaagt hij niet over zijn eigen luxeprobleem. Hij kwam deze week bij het Nederlands team aan met wat pijntjes, maar dat was als bankzitter niet anders. Ook toen trainde en reisde hij mee in het slopende schema. ‘Nu is het humeur misschien af en toe wat beter’, zegt hij lachend. ‘Ik heb minder irritatie natuurlijk, dat maakt het alleen maar makkelijker.’

Woensdagavond was hij ook in het oranje shirt opnieuw belangrijk. Mede dankzij zijn acht treffers versloeg Nederland Kroatië met 32-27. Een knappe overwinning want Kroatië eindigde op het WK in januari nog als negende, Nederland bleef in Polen steken op de veertiende plek.

De winst was nodig, want in oktober liet de ploeg nog dure punten liggen in Griekenland. Als de handballers ook de uitwedstrijd zondag in Kroatië winnen, kunnen ze zich langzaam gaan opwarmen voor het EK in Duitsland volgend jaar. Op hun derde EK hopen de handballers door te dringen tot de top-10.

Smits zal dan zeker niet meer op de bank zitten in Magdeburg, want daar is hij bezig aan zijn laatste maanden. In de zomer, toen hij nog geen perspectief zag, besloot hij al te verkassen naar Flensburg. Die club draait ook mee in de top van de Duitse Bundesliga, maar Magdeburg werd vorig jaar kampioen en heeft ook nu meer punten dan zijn nieuwe club. Heeft hij niet iets te vroeg eieren voor zijn geld gekozen?

‘Nee, want als Omar weer fit is, zal het snel weer anders zijn’, zegt hij. ‘Ik ben blij dat ik naar een club van hetzelfde niveau ga, waar ik een grotere rol kan krijgen. Dat past beter mij, want ik weet dat die reservepositie mij niet ligt. Daarin kan ik niet de beste Kay zijn, dat verschil merk ik nu heel duidelijk.’