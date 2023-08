Eindelijk is er een voetbalschoen speciaal voor vrouwen: de Phantom Luna

Jill Roord draagt op het WK al de speciaal voor vrouwen ontwikkelde voetbalschoen Phantom Luna. Beeld ANP / EPA

Eindelijk is er een speciaal voor vrouwen ontwikkelde voetbalschoen van een groot sportmerk. ‘Het werd tijd ook’, zegt de Amerikaanse international Crystal Dunn, door Nike naar voren geschoven om de Phantom Luna te promoten. Haar Nederlandse collega Jill Roord draagt het model ook op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze scoorde er al drie keer mee.

Belangrijker is dat de schoen misschien een probleem oplost waar veel voetbalsters last van hebben: ze spelen met pijn, omdat hun schoenen niet lekker zitten. Terwijl in sporten als atletiek, tennis en in het dagelijkse leven speciale vrouwenmodellen de norm zijn, spelen voetbalsters meestal op schoenen die primair voor mannenvoeten zijn ontwikkeld. De nieuwsgierigheid naar het nieuwe model is daarom groot, ook omdat er een plaag is van blessures, vooral aan de kruisband.

‘De schoen lijkt heel logisch in elkaar te zitten’, zegt Maikel Caarels, de podotherapeut van de voetballers en voetbalsters van FC Twente. Een bredere voorvoet, smallere hiel, het buigpunt onder de bal van de voet, minder hoge noppen. ‘Dat zijn eigenschappen die passen bij een vormgeving voor een vrouwenvoet.’

Hij zegt het met enige terughoudendheid, want hij heeft de schoenen nog niet in zijn handen gehad. Dat gaat zeker gebeuren, want hij wil weten of het iets kan zijn voor de voetbalsters van Twente, die vaak bij hem aankloppen omdat ze last hebben van slecht zittend schoeisel. ‘Ik schat dat zo’n 40 procent van de Twente-vrouwen bij mij komt, bij de mannen zit dat op 10, hooguit 20 procent.’

Spelen met pijn

De Twentse voetbalsters bevinden zich met hun pijnlijke voeten in goed gezelschap. De European Club Association (ECA) bracht onlangs de resultaten van een onderzoek naar buiten naar de schoenen van 350 topvoetbalsters. De verontrustende conclusie: 82 procent van de speelsters zei pijn aan de voeten te hebben tijdens het voetballen.

Het is eigenlijk geen wonder want voetbalschoenen zijn over het algemeen ontwerpen voor mannenvoeten. Die zijn rechthoekiger dan vrouwenvoeten, die meer de vorm hebben van een trapezium: smal bij de hiel, van voren juist breder. Een kleinere maat lost dus vaak niks op: als de hiel past, is de schoen voorin te smal en andersom.

‘Voetbalsters komen bijna altijd vanwege problemen specifiek met hun voet’, zegt Caarels. ‘Vaak omdat het voorin knelt of omdat de wreef te hoog is.’ Er gaat dus duidelijk iets mis met de pasvorm en dat is niet zo bij voetballers, die vaak elders in het lichaam klachten hebben. ‘Bij vrouwen zie ik amper problemen boven de knie.’

De podotherapeut kan de voetbalsters soms, tijdelijk, helpen. ‘Het is tegenwoordig allemaal kunststof’, legt hij uit. ‘Door het te verwarmen kun je het wat wijder maken, of juist weer wat smaller.’ Inlegzooltjes zijn ook veelgebruikt en de smallere hiel wordt vaak ‘opgelost’ met enkelbeschermers en dikke kousen. Caarels: ‘Ja, natuurlijk is dat houtje-touwtje.’

De Anja van Adidas

Of de Phantom Luna die problemen op gaat lossen, moet nog blijken. Enige scepsis is op zijn plaats, want dit model is niet het eerste waarvan een groot sportmerk beweert dat het speciaal voor vrouwen is ontwikkeld. Adidas kwam al in 1975 met de Anja, een witte schoen, wat toen nog uitzonderlijk was. Ook Puma introduceerde al modellen die beter zouden zijn voor vrouwen.

Nike adverteerde zelf al eerder voor schoenen met voetbalsters. ‘De splinternieuwe Tiempo 10 is gemaakt voor spelers als Rose Lavelle’. Volgens de slogan waren die schoenen ook al perfect voor de Amerikaanse international: Jouw voeten. Jouw pasvorm.

Vaak zijn het modellen die enigszins zijn aangepast, maar wel op mannelijke leest zijn geschoeid. Omdat voetbal zo’n grote sport is, is het bestaande aanbod wel enorm. Veel voetbalsters kunnen er daarom toch mee uit de voeten.

De Nederlandse routiniers Stefanie van der Gragt (Nike) en Sherida Spitse (Puma) lopen bijvoorbeeld al jaren mee, maar zeggen allebei dat hun voetbalschoenen prima passen. ‘Ik krijg de mijne gewoon opgestuurd’, zegt Spitse die wordt gesponsord door het Duitse merk. ‘En ze zitten eigenlijk altijd goed.’ Lachend: ‘Mijn voeten zijn natuurlijk pareltjes.’

Kruisbandblessures

De Phantom Luna wordt geïntroduceerd op het moment dat er in het vrouwenvoetbal een plaag is van kruisbandblessures. Op het WK ontbreekt een heel elftal aan spelers, onder wie Vivianne Miedema, die bijna een jaar zoet zijn met hun revalidatie. Nike doet geen medische claims, maar het cirkelvormige noppenpatroon van de nieuwe schoen – door de fabrikant Cyclone 360 gedoopt – lijkt er op gericht om de kans op die blessure te verminderen.

‘Je wilt zo min mogelijk rotationele tractie’, zegt Caarels. Weinig weerstand bij het draaien en keren bedoelt hij daarmee. ‘Om te voorkomen dat een speelster vast blijft staan in het veld. Ik kan me voorstellen dat die ronde plaatsing daarbij helpt.’

Misschien is het daarom geen toeval dat ook de blessuregevoelige Kevin de Bruyne de nieuwe schoenen test. De ster van Manchester City en België werd ermee gespot op een training. Voor Nike zou het goed zijn als een bekende voetballer deze schoen gaat dragen. Dat het merk de Phantom Luna introduceert zegt iets over de groei van het vrouwenvoetbal, maar de markt voor de mannen is nog altijd veel groter.

‘Ik zou zeggen: probeer het vooral’, adviseert Caarels. Niet alle vrouwenvoeten zijn immers even trapeziumvormig en niet alle mannenvoeten precies rechthoekig. ‘Waar ik wel mijn bedenkingen bij heb: een schoen voor vrouwen zou soepeler moeten zijn. Mannen hebben een stijvere zool nodig omdat ze meer kracht hebben. Als deze zool flexibeler is, zeg ik: mannen, blijf er vooral bij weg.’