Eindelijk hoort hij bij de hoogspringelite. Wie is Europees kampioen Douwe Amels?

Douwe Amels pakt goud op hoogspringen op de vierde en laatste dag van het EK atletiek indoor in Turkije. Beeld ANP

Iedereen was verrast dat Douwe Amels zondagavond in Istanbul over 2,31 sprong en de Europese hoogspringtitel veroverde. Nou ja, niet echt iedereen. Amels zelf schreef op de avond ervoor op een briefje: ‘2,31 meter of hoger is mogelijk. De titel is mogelijk.’

Hij schrijft steevast zijn gedachten van zich af als er een belangrijke wedstrijd aan zit te komen. Lang niet altijd pende hij met zoveel zelfvertrouwen een voorspelling op papier. De laatste keer dat hij zich zo zeker voelde was in 2013 toen hij - ook al verrassend - Europees kampioen onder 23 werd. ‘Ook nu had ik weer alles om me volledig in de wedstrijd te gooien’, zegt de 31-jarige Amels telefonisch. Hij staat op het punt om terug naar Nederland te vliegen.

De gouden medaille in zijn tas is de mooiste prijs, maar dat hij over 2,30 meter is gesprongen doet hem ook wat. Het geldt als waterscheiding in zijn sport. ‘Ja, dat is wel een dingetje bij hoogspringers. Ik vond het jammer dat ik eerder niet bij de club hoorde die eroverheen is gegaan. Maar dat kan ik nu afvinken.’

Select gezelschap

Op de ranglijst aller tijden stelt 2,31, evenaring van het nationaal record, niet gek veel voor. Amels haalt de top-100 niet eens. Maar veel van die resultaten zijn behaald door opgepompte atleten in jaren dat doping de dienst uitmaakte. Afgezet tegen actieve springers behoort Amels wel degelijk tot een select gezelschap. Vorig jaar sprongen er maar acht man hoger dan hij nu.

En kan hij nog beter? Hij aarzelt. ‘Als topsporter zeg je altijd ja. En het EK was een goede wedstrijd, maar ik maakte soms ook nog oude fouten.’

Hij heeft zijn vizier op de Zomerspelen van volgend jaar gericht. Met 2,31 kan het in olympische context alle kanten op, weet hij. ‘In Tokio zou je daar achtste mee zijn geworden, in Londen was 2,29 genoeg voor zilver. Maar om echt voor de medailles mee te doen moet je vaker 2,30 hebben gehaald of al een keer flink hoger.’

Het is ontzettend moeilijk om consistent te springen. In de aanloop, in de overgang naar de sprong, de afzet en het achterwaarts krommen van het lijf, overal kan het haperen. Dat maakt hoogspringen een nerveuze bezigheid. Telkens gaat de lat omhoog en telkens opnieuw moet een atleet laten zien dat hij het kan.

Fenomenale afstand

De discipline is daarmee heel anders dan bijvoorbeeld verspringen. Wie bij zijn eerste poging in de zandbak een fenomenale afstand haalt, weet dat die poging in elk geval blijft staan en zelfs de zege kan opleveren. Bij hoogspringen is dat niet zo. ‘Mijn eerste poging over 2,15 meter was misschien wel de beste sprong van mijn wedstrijd’, zegt Amels.

Zelfvertrouwen is de basis van het springen. Elke aanloop is er de vrees dat de lat zal wiebelen en van de staanders zal kukelen. In het verleden waren er hoogspringers die rookten of een borrel dronken om de zenuwen in bedwang te houden. Amels: ‘Heel zelden zie je zoiets nog. Maar ik heb dat niet nodig.’

Hij haalde zijn zelfverzekerdheid uit de resultaten van dit jaar. In twee maanden tijd sprong hij al tweemaal over 2,24 meter en eenmaal over 2,25 meter. Dat waren stuk voor stuk degelijke resultaten. ‘Ik wist dat de sprong er goed in zat, dat die redelijk stabiel was.’

Minder welkom

Dat was het afgelopen decennium niet altijd het geval. Amels verkaste in 2016 vanuit Zoetermeer naar Leverkusen om daar bij de Duitse selectie mee te trainen, maar voelde zich naarmate hij hoger ging springen steeds minder welkom. ‘Op een gegeven moment mocht ik niet meer mee naar trainingskampen.’ Hij werd te zeer als concurrent beschouwd.

Hij wilde weg uit Duitsland en keerde in 2020 terug naar Zoetermeer, waar hij met Marlies Larsen ging werken. ‘We zagen allebei de potentie die ik had en die er niet uitkwam.’ De tien maanden tot de Spelen van Tokio bleken te kort voor olympische kwalificatie.

Al die tijd bleef hij ervan doordrongen dat het kon, een herhaling van de surprise op het onder-23-EK. ‘Ik heb altijd in mijn hoofd gehouden: ik doe dit soort dingen soms.’

Niet stoppen

Toch was het mislopen van de Spelen wel een aanleiding om aan stoppen te denken. Begrijp hem niet verkeerd: hij wilde niet stoppen, maar hij verkende de mogelijkheid. ‘Het antwoord was meteen heel duidelijk: nee, ik wil niet stoppen. Ik wilde nog elke dag naar de atletiekbaan.’

De dagelijkse gang naar de baan in Zoetermeer combineert Amels met een baan bij een bedrijf dat zich bezighoudt met duurzame scheepsrecycling. Hij is er 12 uur per week duurzaamheidsmanager. ‘Dat is aan de ene kant om een beetje financiële ondersteuning te hebben, maar ook omdat ik het fijn vind om de zinnen te verzetten.’

Zijn gouden medaille in Istanbul levert hem geen stipendium van NOCNSF op. Het EK indoor telt bij het verdelen van het geld niet mee. Er is wel een gerede kans dat hij met 2,31 hoog op de wereldranglijst eindigt en er op die manier aanspraak op mag maken. Het maakt Amels niet eens zoveel uit. ‘Ik merk het wel. Ik ben daar niet afhankelijk van. Ik heb het de afgelopen tien jaar ook zonder gedaan.’