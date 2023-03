Eindelijk heeft Patrick Roest goud te pakken op de WK afstanden

Patrick Roest heeft zich helemaal leeg gereden op de 5.000 meter, maar hij is wel voor de eerste keer wereldkampioen op een afstand. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Driemaal stond Patrick Roest als favoriet aan de start van de 5 kilometer bij de WK afstanden. Ook op de Spelen was dat zo. Maar telkens ging dat mis. Tot hij donderdagavond eindelijk die zo begeerde individuele afstandstitel greep.

Net na de eindstreep balt de 27-jarige Roest twee vuisten om daarna met de handen op de knieën meer dan een ronde uit te glijden. De ontlading bij het publiek is groter dan bij de schaatser zelf, terwijl hij met nog maar één rit te gaan zeker is van zijn eerste afstandswereldtitel. Hijzelf was te uitgeput.

En dat terwijl er zeker iets te vieren was. Al driemaal stond Patrick Roest als favoriet aan de start van de 5 kilometer op de WK afstanden. Net zo vaak maakte hij het niet waar. Donderdag was het eindelijk anders, reed hij als gedoodverfd winnaar wel naar de zege, in 6.08,94.

100ste gouden medaille

Het was de honderdste Nederlandse gouden medaille op de mondiale afstandskampioenschappen. ‘Dat is mooi, maar ik ben er blijer mee dat het mijn eerste is’, zei hij voor de camera van de NOS.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Na een ogenschijnlijke kalme start, de witte schaatsen zwierend over de ijsvloer, was zijn gezicht naar het einde toe steeds meer tot een grimas verworden. De pijn trok zozeer in de benen dat hij zijn vreugde bewaarde voor later. Toen hij met de einduitslag op het uitslagenbord met rood-wit-blauw om de schouders een ereronde maakte. ‘Het was gigantisch zwaar, zelfs die ereronde.’

Roest werd al wel eens wereldkampioen. Drie keer zelfs, maar dat was als allrounder. Maar op een individuele afstand lukte het nog nooit. De eerste keer dat hij als grote kanshebber gezien werd, in 2019, eindigde hij als tweede. Dat was voor de toen pas 23-jarige Roest een teleurstelling, maar geen reden tot zorg. Zijn tijd zou nog komen, was de gedachte.

Nils van der Poel

Maar telkens opnieuw ging het mis. In de winter van 2019-2020 was hij onverslaanbaar in de wereldbeker, maar als uitgesproken topfavoriet was hij die winter volkomen uit vorm bij de WK afstanden in Salt Lake City. Hij reed de vierde tijd, maar eindigde met een diskwalificatie achter zijn naam omdat hij vergeten was de verplichte armband te dragen.

De genoegdoening in 2021 bleef uit. Die winter bestond vanwege corona uit slechts vier internationale wedstrijden. Op het EK en bij de twee wereldbekers in Thialf was Roest als vanouds de beste. Maar op de slotwedstrijd van dat seizoen, de WK, was de Zweed Nils van der Poel de snelste. Dat scenario zou zich op de Spelen in Beijing weer herhalen.

Afgelopen voorjaar veranderde Roest van koers. Wat onder leiding van Jac Orie nooit gelukt was, moest dan bij de ploeg van coach Gerard van Velde gebeuren. Of eigenlijk bij diens collega Robin Derks die samen met Roest bij Team Reggeborgh werd aangetrokken voor het langere werk.

De winter gaf een wisselend beeld. Nationaal was hij ongeslagen. Maar zo dominant in de wereldbeker als twee jaar geleden was Roest niet. Hij verloor bij de voorlaatste manche in Polen van de Italiaan Davide Ghiotto, die in Beijing Roest en Van der Poel op het podium van de 10 kilometer vergezelde. Hij haalde daar brons. Donderdagavond moest de Italiaan genoegen nemen met zilver in 6.11,12, voor de bronzen Belg Bart Swings (6.13,06).

Ghiotto was niet de enige die dit seizoen Roest versloeg. Op het EK allround, waar de Nederlander wel het eindklassement won, moest hij de pas 21-jarige Noor Sander Eitrem voor zich dulden op de 5 kilometer. In Thialf had Roest geen last van Eitrem, die zich donderdagmiddag ziek had teruggetrokkken voor de 5 kilometer. Daarmee was de Roest al vanzelf van een grote concurrent bevrijd.

Zelfverzekerd

Voorafgaand aan de WK was Roest zelfverzekerd. Ja, hij was deze winter twee keer verslagen, maar niet in de belangrijkste races. ‘Ik heb genoeg mooie dingen laten zien. Ik heb dit seizoen laten zien dat ik goed was op de momenten dat het moest. Ik ga ervan uit dat dat nu weer is.’

Een belangrijke les uit het verleden was dat hij zich niet bezig moest houden met anderen. In een kort interview met de NOS voorafgaand aan de wedstrijd keerde het als mantra telkens terug: ‘Ik moet bij mezelf blijven.’

Nu zat Ghiotto in de rit direct voor de zijne. De Italiaan startte vlot, zeker voor zijn doen. Ervaren coach Maurizio Marchetto maande zijn pupil na een ronde of drie zelfs tot kalmte. Hij luisterde niet en stoomde richting het schema van het baanrecord dat met 6.04,36 staat. Met nog vier ronden te gaan begon de Italiaan tijd te vermorsen. Voor die 6.11,12 van Ghiotto hoefde Roest niet bang te zijn, hij reed al twaalf keer sneller in Heerenveen.

Zo kwam alles samen: de concurrentie liet het na om Roest echt onder druk te zetten en hijzelf hield het hoofd koel. Na drie WK’s en één Olympische Spelen, eindelijk wereldkampioen. ‘Ik ben blij dat alle verhalen van de vorige WK’s vergeten kunnen worden.’