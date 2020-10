Eindelijk heeft Kelderman het roze, maar de weg naar de eindzege kent nog veel hindernissen

Moederziel alleen probeert Wilco Kelderman het gat met de koplopers zo klein mogelijk te houden. Beeld Getty Images

Aan het begin van de Stelvio, de scherprechter in de etappe, kan Kelderman dat nog niet bevroeden. Hij zit in een luxepositie. Zijn helpers hebben net de rozetruidrager João Almeida en het gros van de andere klassementsmannen afgeschud. En als oud-wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis namens Ineos’ kopman Tao Geoghegan Hart de groep tot vier terugbrengt, ziet het er nog beter uit. De 29-jarige Nederlander rijdt virtueel in het roze en heeft Hindley nog bij zich.

Maar dan, met nog een dikke 45 kilometer te rijden, moet Kelderman een gaatje laten. Het trio rijdt meter voor meter bij hem weg. Ineens ziet de ploegleiding van Sunweb zich voor een dilemma gesteld: moet Hindley wachten of niet? Op papier is Kelderman de kopman. De klassieke aanpak schrijft voor dat zijn adjudant bij hem moet blijven.

Maar Hindley staat maar een plekje achter Kelderman in het klassement. Als hij wacht op Kelderman verliezen ze samen tijd, verspeelt de ploeg ook Hindley’s kans op de eindzege. Geoghegan Hart heeft immers maar een seconde achterstand op de Australiër.

En dan is er nog de toekomst. Kelderman rijdt in Italië zijn laatste koers voor Sunweb. Hij verkast straks naar Bora-Hansgrohe. Hindley heeft een doorlopend contract en heeft als 24-jarige zijn beste jaren nog in het verschiet. Speelt dat mee?

Het is in elk geval snel duidelijk dat Kelderman het zelf moet rooien. Hindley moet bij Geoghegan Hart en Dennis blijven. Meer ook niet. Vanuit de auto wordt hem opgedragen geen kopwerk te doen en niet aan te vallen.

Kelderman ziet hem langzaam uit het zicht verdwijnen. Bijna een minuut verspeelt hij in de laatste 7 kilometer van de klim. Met Hindley voor hem, was dat niet veel minder geweest. Het tempo op de steile col ligt te laag om aerodynamisch voordeel te halen uit het schuilen achter een ploegmaat.

Wilco Kelderman in zijn eigen tempo naar de top van de Stelvio. Beeld AFP

In de afdaling, die hij goed kent, weet de Nederlander iets van zijn achterstand af te knibbelen. Maar dan, op de 7,5 kilometer naar de slotklim, begint zijn eenzaamheid zich te wreken. Terwijl Geoghegan Hart kan schuilen in het wiel van de nog altijd voortrazende Dennis, en Hindley zich ook kan laten meezuigen, heeft Kelderman geen beschutting.

‘Ik had het liever anders gezien’, zou hij later bij de NOS zeggen. Veel fermere bewoordingen heeft hij er niet voor. Kelderman toont zich zelden boos en snapt het dilemma van zijn ploegleiding. En uiteindelijk had het toch goed uitgepakt. ‘Jai wint hier de etappe en met mij in het roze kon het niet beter.’

Onderweg lijkt Kelderman wel degelijk geërgerd. Als zijn ploegleider, na een bidon te hebben aangereikt, gas geeft om naar de kopgroep te rijden, maakt de coureur een wanhopig handgebaar. Het is de fase in de wedstrijd dat Kelderman de Giro lijkt te verliezen, lijkt op te geven. Zeker als hij onder aan de klim voorbijgereden wordt door Pello Bilbao en Jakob Fuglsang. Hij doet niet eens een poging om aan te haken.

Toch geeft Kelderman niet op. Hij kiest ervoor zijn eigen tempo te rijden. Ondertussen mist Geoghegan Hart vooraan de benen of de moed om echt door te zetten op de klim naar Laghi di Cancano. Het tempo gaat eruit en Kelderman weet zelfs weer wat secondes dichterbij te komen. Hindley spaart zich achter de Brit om het sprintje te winnen.

En dan tikt de klok voor Kelderman. Hij heeft het zwaar, telt de hectometers tot de finish af. ‘Er zat niet veel meer op, maar het was genoeg.’ Hij houdt 12 seconden over op Hindley, 15 op Geoghegan Hart. Eindelijk, na jaren vol pech en tegenslag, mag hij in een grote ronde de leiderstrui aantrekken.

Of hij hem zondag nog zal hebben is de vraag. Hij zal zaterdag, als er drie keer naar Sestriere geklommen wordt, moeten aanhaken bij Geoghegan Hart en Hindley. Mocht dat niet lukken, dan kan hij de averij van zaterdag nog repareren in de slottijdrit in Milaan. In de race tegen de klok op vorige week zaterdag was Kelderman een stuk sneller dan beiden.

Hij wil er nog niet al te veel over nadenken. Eerst maar in het roze de sprintersetappe van vrijdag afwikkelen. ‘We gaan herstellen, plannen maken en dan zien we wel.’