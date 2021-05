Eindelijk hebben ook de hockeyende mannen van Den Bosch succes

Den Bosch-keeper Loic van Doren viert met zijn medespelers de plaatsing voor de play-offs. Beeld Bart Scheulderman

Flarden van de peptalk van coach Eric Verboom waaien over het hockeyveld, pal naast de A2. Hij spreekt de mannen van Den Bosch na het eerste kwart vermanend toe. Tegen het Amstelveense Hurley is er niet gescoord. Dat moet wel gebeuren, want er staat wat op het spel. Voor het eerst in 20 jaar kan de ploeg de play-offs halen.

De speech van Verboom sorteert effect. Direct bij het hervatten van de hoofdklassewedstrijd, stormen de Bosschenaren op het doel van de tegenstanders af. Het resulteert in een strafcorner, die wordt verzilverd door aanvoerder en topscorer Austin Smith. ‘Het is belangrijk om in het begin voor te komen. Ik snap wel dat Eric erbovenop zat om iedereen scherp en alert te krijgen’, zegt hij na afloop.

De 35-jarige Zuid-Afrikaan Smith jut na zijn doelpunt zijn teamgenoten op. Niet lang erna valt het tweede doelpunt, na een mooie aanval over de rechterflank afgemaakt door Jelle Galema. In het laatste kwart neemt Koen Bijen de 3-0 voor zijn rekening.

Eindelijk

Dan is het eindelijk zover: Den Bosch haalt de play-offs, de eindstrijd om de landstitel voor de top-4 van de reguliere competitie. Dat feit valt een beetje dood op de lege tribunes, maar de stadionspeaker verzekert het handjevol mensen dat onder de heersende coronamaatregelen wel aanwezig is dat er thuis voor de livestream vast wordt gejuicht.

Ook Smith, leraar op een internationale basisschool in Eindhoven, heeft er lang op moeten wachten: 12 jaar. Een paar keer in zijn loopbaan speelde hij met de gedachte om van club te wisselen. Om in een ander shirt om de landstitel te strijden. Hij deed het niet, want hij wilde het met de club die hem 2009 zo warm welkom had geheten. ‘Dat ik dit mag doen met jongens waarmee ik soms wel acht jaar samen heb gespeeld, maakt het extra speciaal.’

Het verschil is groot tussen de mannen van Den Bosch en hun vrouwelijke clubgenoten, die twee uur eerder met 6-0 Laren hebben verslagen en als leider de reguliere competitie afsluiten. In de 20 jaar dat de mannen tevergeefs hoopten op een plekje in de play-offs, werden de vrouwen 15 keer kampioen.

Oud gedrag

Vorig jaar stonden de mannen van Den Bosch in de competitie op de tweede plaats, maar toen ging er vanwege corona na de 15de speelronde een streep door. Dit seizoen leek de ploeg te vervallen in oud gedrag en stonden ze na 15 duels op een zevende plaats. Niet dat ze slecht speelden, zegt Smith, maar de uitslagen vielen tegen.

Een dikke maand geleden lukte het ineens wel. ‘Ik weet niet eens precies wat er veranderd is. Misschien was die klik er eindelijk.’ Zes wedstrijden op rij werden gewonnen en ineens stond Den Bosch voor de slotwedstrijd vierde. Zij het met slechts twee punten marge op Pinoké. De ploeg deed wat het te doen stond: een zevende zege.

Woensdagavond neemt Den Bosch het in de eerste van drie halve finalewedstrijden op tegen Bloemendaal, de club die bovenaan staat. De andere wedstrijden om de finaleplaats worden gespeeld tussen Rotterdam en Kampong.