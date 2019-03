Eindelijk gaat het echt beginnen voor Oranje met de EK-kwalificatie

Ronald Koeman tijdens de eerste training van Oranje in 2019. Beeld BSR Agency

De aanvoerder meldt zich voor de eerste training van Oranje in 2019 aan de rand van het trainingsveld in Zeist en zegt: ‘Ik ben fit, ik ben in mijn beste vorm en ik heb er hartstikke veel zin in. Nu gaat het echt beginnen.’

Het was de zin van de dag, maandag, in dit geval uitgesproken door Virgil van Dijk; dat het beginnen gaat. Dat is even wennen. Kwalificatie voor een eindtoernooi, nu het EK van 2020, voltrekt zich normaliter vanaf het najaar en niet vanaf maart. Koeman: ‘En we hebben maar acht wedstrijden te spelen, waarvan de eerste twee thuis. Een goed begin is belangrijk.’

Veel gebeurd

In jaar 1 van Ronald Koeman als bondscoach, 2018, is zoveel gebeurd dat het bijna te veel is om op te sommen. Oranje stond op na de diepe val met twee gemiste toernooien. Virgil van Dijk werd aanvoerder. Hij stond model voor de herrijzenis en werd een internationale ster bij Liverpool, met een ‘fantastisch seizoen’, zoals Koeman dat maandag bestempelde.

Frenkie de Jong brak door, over wie de Franse tegenstander Antoine Griezmann onlangs zei dat hij de beste was tegen wie hij speelde, terwijl Griezmann kort daarvoor toch wereldkampioen werd. Koeman: ‘Frenkie heeft invloed op onze manier van spelen.’ Koeman testte spelsystemen, uiteindelijk toch weer 4-3-3. Andere jongeren als Denzel Dumfries, Steven Bergwijn en Matthijs de Ligt meldden zich als vaste international, en dan zijn er nog anderen die hij vergeet te noemen, benadrukte Koeman, nadat de spelers bij binnenkomst in het hotel waren bijgepraat over de schietpartij in Utrecht.

Koeman promoveerde Memphis Depay tot belangrijkste aanvaller met een bijna vrije rol, deed veel aan sfeerverhoging met de verhuizing naar de beslotenheid van Zeist. Zijn reisgedrag is opvallend, zeker ten opzichte van vorige bondscoaches. Maandag vertelde hij dat hij een paar dagen in Lyon is geweest, bij Depay en Kenny Tete. Hij was in Portugal bij een trainingskamp van Wolfsburg, waar hij onder andere met Wout Weghorst sprak, die niet is opgeroepen omdat Luuk de Jong de voorkeur krijgt als pinchhitter. Koeman wil blije gezichten zien. Hij kreeg zijn zin maandag. Zelfs de zon brak door tijdens de training, na weken van regen.

Sfeer

Oranje won in 2018 in de nieuwe Nations League van Duitsland en later van Frankrijk, in een van de mooiste interlands in jaren. Nederland kwam terug na een achterstand van 2-0 in Duitsland en plaatste zich dankzij een 2-2 voor de eindstrijd van het veredelde oefentoernooi, in juni in Portugal, met Engeland als eerste tegenstander. Dat is mooi, dat is een cadeautje, maar kwalificatie voor het EK was de doelstelling bij Koemans aantreden.

Nu begint hij dus opnieuw, met de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap, met vier tegenstanders: Wit-Rusland en Duitsland, donderdag en zondag tegenstander in Rotterdam en Amsterdam, plus Estland en Noord-Ierland. Twee landen kwalificeren zich. Mocht het onverhoopt mislopen, dan rest Nederland een herkansing via de resultaten in de Nations League.

Koeman vindt het wat overdreven te stellen dat Nederland favoriet is tegen de Duitsers, met hun rigoureus vernieuwde selectie. De Wit-Russen zullen defensief zijn. Dat is dan weer wat nieuws, nadat vrijwel alleen tegen toptegenstanders is gespeeld. ‘We zullen veel op de helft van de tegenstander spelen.’

Koeman kreeg in de drukste maanden van het jaar geen afmelding binnen, hetgeen ook iets zegt over de sfeer. Memphis Depay sprak aan de zijlijn over de prettige omstandigheden waarin het werken is en over zijn belangrijke rol bij Oranje, die contrasteert met zijn geregelde bijrol bij Olympique Lyon.

Spel met de pers

Veel internationals beleven mooie tijden: Ajacieden, de mannen van Liverpool, PSV als koploper. Van Dijk: ‘Het is geweldig om mee te maken.’ Ze zingen liedjes voor hem (‘Om überhaupt een nummertje te hebben’), maar ‘hij weet ook hoe deze wereld werkt. Het kan zo veranderen.’ De leiding bij Liverpool zegt dat ze zich moeten afsluiten voor de media, hoe moeilijk dat ook is. De media schrijven over de druk op Liverpool, dat al sinds 1990 geen kampioen is geweest.

Maar goed, Van Dijk beheerst dat spel met de de pers. Als de Duitse verslaggever hem de ‘Horrorman’ van het Duitse voetbal noemt, om zijn twee doelpunten in interlands met Duitsland en zijn treffer vorige week tegen Bayern, zegt Van Dijk: ‘Ik weet niet of wij favoriet zijn. Zij waren beter dan wij vorig jaar, maar wij haalden wat gelukkig een gelijkspel in die laatste wedstrijd.’

Ja, het gaat beginnen.