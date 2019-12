Eindelijk de verdiende erkenning voor de handbalsters

Het was jarenlang steeds net niet, maar nu zijn de Nederlandse handbalsters dan toch wereldkampioen. De Handbal Academie, opgezet in 2006 met behulp van welwillende ouders, werpt haar vruchten af.

Een van de kleinere teamsporten van Nederland leverde zondag in Japan de grootste sportprestatie van het jaar. De achttien handbalsters uit de nationale ploeg, voortgekomen uit 36 duizend vrouwelijke leden van handbalverbond NHV, veroverden in het Japanse Kumamoto na een bloedstollende finale de wereldtitel.

Na een tweede en derde plaats bij vorige WK’s leek het logisch dat het gelouterde Nederland zou toeslaan tegen Spanje, dat debuteerde op het hoogste mondiale niveau. De beslissende 30-29 kwam evenwel pas twee seconden voor tijd tot stand door toedoen van de topscorer van het WK, de Groningse Lois Abbingh. Haar tandempartner in de Nederlandse aanval, de frêle Estavana Polman, werd gekozen tot de bes­te speelster van de wereld. Doelvrouw Tess Wester, zich onderscheidend in de finale, mocht net als in 2015 bij het WK in Denemarken de titel van beste keepster in ontvangst nemen.

‘We zijn jarenlang zo dicht bij een titel, maar je moet toch echt wereldkampioen worden om de erkenning te krijgen die je verdient’, zei de dolgelukkige Abbingh. Het komt buiten het hockey en korfbal zelden voor dat Nederland de wereldtitel pakt in een balsport.

De Nederlandse ploeg drijft op de inzet en passie van handbalsters die allemaal dromen van een professioneel bestaan en daarom, na hun opleiding aan de Handbal Academie, naar het buitenland vertrekken. Ze spelen voor clubs in Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Hongarije en zelfs in Rusland.

Lois Abbingh is, met haar contract bij het Russische Rostov, de grootverdiener van de nationale handbaltop. Zij en de als international gestopte Nycke Groot zullen rond de anderhalve ton krijgen. ‘Je kunt een huisje bij elkaar verdienen’, sprak topspeler Maura Visser vorige maand over haar dertien slopende jaren in buitenlandse dienst.

Amateursport

In Nederland is handbal, elders een wereldsport, een prestatief georiënteerde amateursport, met wortels in katholieke streken als West-Friesland, Westland, Limburg en Twente. Daar voetballen de jongens en handballen de meisjes. Die streken dienen al jaren als hofleveranciers voor de A-selectie. Er wordt, zelfs in de eredivisie, hier en daar nog contributie betaald.

Clubs uit dorpen met namen als Quintus, VZV, SEW, Borhave en DSVD, blazen hun partij flink mee, al komt de landskampioen al enkele jaren uit het grootstedelijk gebied: VOC uit Amsterdam. Dat VOC drijft op spelers en een coach (Ricardo Clarijs) die bij de Handbal Academie werken. Die topsportopleiding, door de hele wereld met jaloezie bekeken, bestaat sinds 2006, en is opgericht door Sjors Röttger (NHV) en Charles van Commenée (NOCNSF).

Er was destijds een half miljoen euro beschikbaar en een stel verouderde kamertjes op het leeggelopen Papendal. Die werden behangen en geverfd door ouders. Het voorbeeld voor de bond was Zweden, waar met een beperkt aantal handballers driemaal achtereen de olympische finale werd gehaald, in 1992, 1996 en 2000. Ook in Nederland moest, zo luidde de overtuiging van de beleidsmakers, zo’n succes mogelijk kunnen worden.

De achttien wereldkampioenen van zondag zijn allen afkomstig uit de kringen van de Handbal Academie. Uit het team dat zondag tegen Spanje in de eindfase op het veld stond waren Jessy Kramer, Laura van der Heijden en Danick Snelder speelsters die in 2006 zo’n opgekalefaterd hokje op Papendal betrokken en dagelijks tweemaal gingen trainen. Ze waren toen 16 jaar oud.

Na zes jaar begon het Nederlands team profijt te trekken van die opleiding. In 2013 won Nederland van viervoudig wereldkampioen Rusland in de WK-kwalificatie, met 21-33. Elke grote wedstrijd daarna werd vergeleken met die historische uithaal. Het gaf Nederland ook het zelfvertrouwen om, met in 2015 die eerste verloren grote finale in Herning tegen het onverslaanbare Noorwegen, bij de grote toernooien (WK, EK en OS) telkens de laatste vier te halen.

Verzamelde ervaring

In Japan, waar het hart uit de ploeg leek gesloopt door het afzwaaien van voormalige topspeelsters Nycke Groot, Yvette Broch en Maura Visser, dreef het geplaagde Nederland op al die verzamelde ervaring. Het was een toernooi vol valkuilen en hindernissen, met gevreesde tegenstanders als Noorwegen, wereldkampioen Frankrijk en olympisch kampioen Rusland. Na de nederlagen tegen Slovenië, Duitsland en ­Denemarken kwam er altijd weer perspectief door, met lef en karakter, de ware toplanden te verslaan.

‘Waarom het dit jaar is gelukt, kan ik moeilijk zeggen’, zei routinier Laura van der Heijden. ‘Het zat ons dit toernooi mee, maar ik denk toch dat onze vechtlust en mentale kracht de doorslag hebben gegeven. We liepen tegen ­nederlagen aan, maar gaven nooit op en stonden er wanneer het moest. ’