Einde voetballoopbaan Ron Vlaar: voor altijd de man die Messi de weg versperde

Met geen mogelijkheid kwam Messi in de halve finale van het WK 2014 langs Vlaar. Beeld AFP

Ron Vlaar, die woensdag bekendmaakte te stoppen met voetbal, is voor altijd de man die de beste voetballer van de laatste decennia de doorgang belette in de halve finale op het WK 2014, het laatste toptoernooi van Oranje. Lionel Messi kwam op 9 juli in São Paulo met geen mogelijkheid langs Vlaar, met als hoogtepunt een volmaakte tackle op de vliegensvlugge Argentijn een kwartiertje na rust.

Vlaar, die al zijn persoonlijke duels won die avond, was volgens de internationale pers man van de wedstrijd, hoewel hij later de eerste strafschop miste tijdens de penaltyreeks. Mede daardoor ging de WK-finale aan Nederland voorbij.

Maar zijn reputatie was gevestigd, de selfmade Hensbroeker kon op zijn 28ste eindelijk gaan oogsten. Manchester United was geïnteresseerd. Hardnekkig blessureleed, een rode draad in zijn loopbaan, wierp Vlaar uiteindelijk terug naar AZ, de club waar hij in 2005 begon als prof.

Daar eindigt het voor Ron Beton op zijn 35ste, dit seizoen speelde hij nog in de voorronde van de Champions League, daarna lukte het niet meer om fit te worden, hij zal wel in een andere rol bij AZ verdergaan.

Onomstreden

De 32-voudig international moest sinds zijn rentree in Alkmaar continu alle zeilen bijzetten om fit te blijven. Tot op het laatst was hij desondanks een onomstreden basisspeler door zijn leiderschap, fysieke kracht en wilskracht.

Conducteurszoon Vlaar raapte zichzelf tijdens zijn loopbaan meerdere keren op. Na een conflict met Louis van Gaal, onder wie hij later zou schitteren in Brazilië, verliet hij AZ om zich bij Feyenoord op te werken tot aanvoerder, maar waar hij ook van twee zware knieblessures moest herstellen. Alsnog kwam er een transfer naar de Premier League, naar Aston Villa.

Na het EK 2012, dat voor Oranje uitliep op een sof, leefde hij twee jaar als een monnik; geen druppel alcohol, geen snoep, geen vette happen. Hij stelde een begeleidingsteam samen met daarin een diëtist, masseur, fysiotherapeut, osteopaat, personal trainer en mental coach. Met als doel superscherp te zijn tijdens de openingswedstrijd van Oranje op het WK tegen wereldkampioen Spanje (5-1) en die vorm daarna door te trekken tot aan de finale. Vlaar overwoog een tatoeage van de wereldbeker aan te laten brengen zo heilig geloofde hij in WK-winst.

Het bleef dus bij een illustere halve finale, die tot op het laatst zijn norm bleef. Hij werd geroemd als mentor en voorbeeld voor de AZ-talenten die met name vorig seizoen ontbolsterden.

Toch zal Vlaar voor altijd de man zijn die Messi stopte. Al werd hij diezelfde avond al door zijn oudste zoon Shane ontnuchterd, vertelde Vlaar later. ‘Shane wilde diezelfde avond nog met me voetballen. Ik zei: ‘Ja da’s goed.’ Hij zei: ‘Oké, penalty’s?’