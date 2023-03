Einde van een tijdperk: Rafael Nadal voor het eerst in achttien jaar buiten de top-10

Hoewel hij na bijna achttien jaar is weggevallen uit de top-10 wil Rafael Nadal nog van geen wijken weten. Beeld AFP

De 36-jarige Nadal behoorde 912 weken onafgebroken tot de tien beste spelers ter wereld. De 22-voudige grandslamwinnaar is de onbetwiste recordhouder, voor Jimmy Connors (788 weken) en Roger Federer (734 weken). ‘Het liefst sta ik in de top-10, maar uiteindelijk moet je de dingen accepteren zoals ze zijn’, zei hij tegenover de website puntodebreak.com.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Nadal bereikte voor het eerst de top-10 in april 2005, ruim een maand voordat hij op 18-jarige leeftijd zijn eerste grandslamtitel op Roland Garros won. Parallel aan het winnen van vele titels liepen de blessures die hem zijn hele carrière al volgen. Het maakt zijn prestatie extra knap. ‘Met alle blessures die ik de afgelopen achttien jaar heb gehad, is het bijna een wonder dat ik nooit buiten de top-10 ben gevallen.’

Kwetsuren zijn nu de voornaamste reden dat een einde is gekomen aan de imposante recordreeks. De op Mallorca geboren tennisser kampte het afgelopen jaar onder meer met een voetblessure, een gebroken rib en een scheur in zijn buikspier. In de tweede ronde op de Australian Open zat een heupblessure hem in januari in de weg. Sindsdien speelde hij geen wedstrijd meer.

Nog niet afschrijven

Nadal valt vanaf maandag terug naar de dertiende plek op de wereldranglijst. Hij verloor 600 punten doordat hij vorig jaar nog de finale van het masterstoernooi in Indian Wells haalde, maar dit jaar vanwege een blessure ontbrak. Alcaraz en Daniil Medvedev spelen vannacht de finale van het ‘vijfde grandslamtoernooi’.

Het ontbreken in de top-10 na zeventien jaar, tien maanden en 23 dagen betekent niet direct het einde van de carrière van Nadal. Als iemand al vaker bewees dat hij nooit te vroeg afgeschreven moet worden, dan is het de taaie Spanjaard wel. Al is het ook voor hem steeds moeilijker om weer op niveau terug te komen nu de jaren beginnen te tellen en een nieuwe generatie spelers haar kans ruikt.

Nadal zelf wil van geen opgeven weten. Hij heeft zich aangemeld voor het masterstoernooi van Monte Carlo, over drie weken, waar hij geen punten te verdedigen heeft, omdat hij vorig jaar niet meedeed. Op het gravel, zijn favoriete ondergrond, van het prinsdom begint zijn voorbereiding op Roland Garros, het toernooi dat hij vorig jaar voor de veertiende keer won.