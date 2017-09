Einde van een Nederlandse 'traditie': deze winter geen gipsvluchten meer

Tyrol Air Ambulance is gespecialiseerd in ziekenvervoer. De luchtvaartmaatschappij vervoert sinds 1976 zieken en gewonden in kleine vliegtuigjes: op dit moment heeft Tyrol Air Ambulance zes vliegtuigen die tot twaalf passagiers kunnen vervoeren. Jaarlijks vervoert de luchtvaartmaatschappij volgens eigen gegevens meer dan drieduizend reizigers.



De eerste geplande gipsvluchten van Tyrol Air Ambulance vertrokken in 1990. Voor die tijd deed het bedrijf ook ziekenvervoer per vliegtuig, maar alleen op ad hoc-basis. Sinds 1990 werden er voor pechvogels en waaghalzen vaste vluchten gereserveerd vanuit de Oostenrijkse en Franse Alpen naar Nederland, België en Groot-Brittannië. De eerste gipsvlucht van het jaar haalde sindsdien vaak de kranten, zoals in dit bericht in Trouw in 1999: 'De eerste gipsvlucht van dit seizoen is weer uitgesteld. Het vliegtuig zou eerst woensdag, toen vrijdag en nu zaterdagmiddag aankomen, maar er zijn nog te weinig gewonden.'