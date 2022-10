Einde tijdperk? Welnee, een goede tweede starter en de teamsprinters zijn weer goud waard

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland Berg, woensdag tijdens de finale van de teamsprint. Beeld ANP

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hadden alle drie een gouden ketting. Niet om de hals, maar op de fiets. Het was een verwijzing naar hun staat van dienst: de Nederlanders domineerden op de teamsprint bij de laatste vier WK’s en op de Spelen in Tokio. Woensdagavond maakte Australië met een tijd van 41,600 een einde aan die zegereeks.

Het gat tussen goud en zilver was op het houten velodrome van Saint-Quentin-en-Yvelines slechts 0,043 seconden. Een flits, maar bij de snelheid van meer dan 70 kilometer aan het uur evengoed een dikke 86 centimeter. Volgens oud-teamsprinter Matthijs Büchli markeert dat verschil het ‘einde van een tijdperk’.

Het is niet zo dat de sprintploeg van Nederland niet meer meetelt, haast Büchli zich te zeggen. Wereldtitels behoren nog altijd tot de mogelijkheden. Dat het woensdagavond niet lukte en bij zilver bleef lag aan de rug van startrijder Roy van den Berg. Hij kampte in de aanloop met een onwillig lijf en kon daardoor niet zo explosief vertrekken als normaal.

‘Vroeger konden we er nog mee wegkomen als we niet optimaal presteerden omdat de andere landen er steevast een seconde achter zaten. Maar nu is er concurrentie. Australië heeft zo’n sprong gemaakt dat een foutje nu wordt afgestraft’, zag Büchli. De laatste keer dat dit drietal verslagen werd was op 10 november 2017 bij de wereldbeker in Manchester.

Tot vorig jaar maakte Büchli deel uit van de teamsprintploeg, als slotrijder. Hij kwam op de Spelen in Tokio in de kwalificatieronde in actie en hoewel in de finale Jeffrey Hoogland naar de zege zou sprinten, kreeg ook Büchli als lid van de Nederlandse ploeg de gouden medaille omgehangen. Hij heeft ook de wereldtitels van 2018, 2019 en 2020 op zijn naam.

Vorig jaar, toen de teamsprinters de vierde Nederlandse wereldtitel op rij pakten, was Büchli er niet bij. Hij heeft de overstap naar de weg gemaakt om daar zijn geluk als sprinter te beproeven.

De 29-jarige Büchli weet hoe ingewikkeld het is om een de teamsprint goed op gang te brengen. Starten is een specialisatie die niet iedereen in de vingers heeft, of beter: in de benen. ‘Het is het meest technische onderdeel.’

Vooral de timing van de start is cruciaal. Als enige zit de startrijder met zijn achterwiel vast in een startmachine. Dat apparaat houdt een rem dichtgeknepen op het wiel tot het startsignaal klinkt. Wie te vroeg aanzet blijft knullig hangen in het apparaat, wie te laat is, kan niet goed voor zijn ploegmaats uit aan de drie ronden beginnen. Van den Berg heeft zich compleet op dit ambacht toegelegd. ‘Hij doet geen individueel nummer en cijfert zich helemaal weg.’

Het probleem: er is geen tweede Roy van den Berg. Lang was die er wel en heette HIJ Nils van ’t Hoenderdaal. Hij maakte deel uit van het team dat in 2018 in Apeldoorn wereldkampioen werd, maar moest in de jaren erna steeds voorrang geven aan Van den Berg. Toen hij vanuit Nederland zijn ploeggenoten in Japan olympisch goud zag pakken, kondigde hij zijn afscheid uit de sport aan.

Voor de andere twee vaste waarden in de ploeg, voor Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, zijn er reserves. Als zij zich niet fit voelen, dan kunnen Tijmen van Loon of Sam Ligtlee invallen. Voor de startrijder is geen achtervang en dat is een duur gemis. ‘Dat is de achilleshiel van Nederland op dit moment’, constateert Büchli. ‘Als je wel een tweede starter hebt, die bijvoorbeeld twee of drie tienden trager is dan een fitte Roy, dan halen ze nog gewoon goud.’

Büchli heeft bewondering voor zijn oud-ploeggenoot en hoe hij ondanks de blessureperikelen heeft gepresteerd. ‘Er komt zoveel kracht op dat lijf bij de start. Dan heeft hij met een niet-fitte rug nog echt een toptijd neergezet.’ Van den Berg was meer dan een halve seconde trager dan Leigh Hoffman aan Australische zijde.

Het is voor de sprinters te hopen dat er zich in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2024, op dezelfde wielerbaan, een tweede man voor de openingsronde aandient. Een zekerheid is dat allerminst. ‘Je hebt maar eens in de zes of zeven jaar dat er iemand komt bovendrijven die wereldtop is.’

Het is moeilijk om zoiets te forceren. Het Australische opleidingsprogramma geldt als ongeëvenaard en toch hebben zij er ook jaren over gedaan om het gat met Nederland te dichten. Dat zegt veel over de klasse van de huidige bezetting van de Nederlandse teamsprint.

‘Deze groep is echt uitzonderlijk. Het zijn drie supertalenten’, zegt Büchli. ‘En daar zou eigenlijk nog iemand bij moeten komen.