Einde Europa League voor Ajax, na wederom een knullige uitschakeling

Gianluca Mancini van AS Roma en Dusan Tadic van Ajax tijdens de UEFA Europa League kwartfinale. Beeld ANP

Twee duels was Ajax over het geheel genomen beter dan AS Roma, nou ja minder slecht, en toch is de ploeg uitgeschakeld in de kwartfinales van de Europa League, na de 1-1. Vorige week: gemiste strafschop. Fout keeper. Donderdag: uitglijdende verdediger. Andere middenvelder die bal na voorzet zo van richting verandert dat Dzeko slechts hoeft in te tikken; 1-1 dus, na de nederlaag van vorige week (1-2).

Pas toen Ajax serieus werk maakte van de aanval, via snelheid, met diepte, toonde de aanstaande kampioen hoe wisselvallig, matig en kwetsbaar Roma is, als ploeg met oprispingen.

Ajax speelde al met al een vreemd Europees seizoen. Zes duels in de Champions League. Onnodig uitgeschakeld, net als vorig seizoen. Daarna zes duels Europa League. Tussendoor werd doelman Onana op doping betrapt en spits Haller niet aangemeld. Het is het allemaal net niet voor de ploeg die zo graag bij de Europese top wil horen.

VAR

Na een saaie eerste helft kwam met Brian Brobbey het avontuur in de ploeg, de diepte. De roemloze uitschakeling dreigde tot dan, totdat Perr Schuurs kort na rust een heerlijke pass verstuurde, precies achter de centrale verdedigers, waar invaller Brobbey al was gestart om de bal handig over doelman Lopez te prikken: 0-1. Nog eentje, na de 1-2 in Amsterdam. En die viel al vrij snel, althans, dat dacht Ajax, na een schot van Brobbey en de ingeschoven rebound van Tadic. Scheidsrechter Taylor keurde de treffer af vanwege een overtreding van Tagliafico, die hij pas zag na een seintje van de VAR.

Het kon bijna niet anders of Brobbey ging invallen, de opportunist met topsnelheid. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Zo zielloos als het klassieke Stadio Olimpico oogde, met vanwege een plensbui natte stoelen op een kille lenteavond, zonder publiek, zo dor was met name de eerste helft geweest. Scenario: Roma wacht, met de defensie bijna op één lijn, doch ver van het doel. Het is zaak de diepte te zoeken, achter die laatste lijn, desnoods met alle risico’s van dien. Ajax speelde de bal te lang rond, terug of breed, omdat niemand diepte vond of het misschien wel zag, maar niet aandurfde. Het gemis van Daley Blind deed zich voelen, in passing de beste van de club, een man die een linie kan overslaan.

Enfin, Ajax kreeg heel af en toe een kansje, maar als je slechts heel af en toe een kansje krijgt, terwijl je minimaal twee doelpunten moet maken, dan ontstaat een bijna onoverkomelijk probleem. Het kon bijna niet anders of Brobbey ging invallen, de opportunist met topsnelheid. Dat gebeurde dus meteen na rust.

Daarbij: sinds de onderbreking vanwege interlands speelt Ajax gewoon minder, het is alsof het elftal iets van zijn kracht heeft achtergelaten. Thuis tegen Roma was nog de beste wedstrijd van de laatste vier, maar toen legde Ajax het onnodig af door fouten van Dusan Tadic (gemiste strafschop) en Kjell Scherpen (vrije trap gelost). Nu was Maarten Stekelenburg terug in het doel.

De pers vroeg woensdag aan Erik ten Hag of Ajax zich in Italië zou kunnen meten met de top. Ten Hag antwoordde van wel, omdat Ajax dan meer wedstrijden op een hoog, scherp fysiek niveau zou spelen en zich kon aanpassen. Feit is dat Ajax in de Champions League is uitgeschakeld door de nummer vier van Italië, Atalanta, en in de Europa League door de nummer zeven, AS Roma. Geen van de vier duels is gewonnen, al had Ajax ze allemaal kunnen winnen. Dat zegt eigenlijk alles.

Tot de rust was de beste kans voor Davy Klaassen, die te zacht schoot op aangeven van Antony, na een fout van doelman Pau Lopez. Sean Klaiber, rechtsachter door een blessure van Mazraoui en de schorsing van Rensch, viel al na 20 minuten uit, nadat hij zich blesseerde met een sliding. Perr Schuurs kwam, Jurriën Timber verhuisde naar de rechterflank.

Roma maakte zich niet druk zolang het 0-0 stond, en vertrouwde op een voor Ajax fatale actie van Dzeko of Mkhitarian, de Armeniër die vier jaar geleden scoorde tegen Ajax voor Manchester United, in de finale van de Europa League. Na rust had Ajax zijn beste fase, al leek het alsof het afgekeurde doelpunt voor 0-2 de kracht uit de ploeg zoog. De 1-1 was een nieuwe tik, na een zeldzame uitbraak van Roma. Timber gleed uit, waardoor Calafiori kon voorzetten. Gravenberch veranderde de bal van richting en Dzeko zei dankjewel.

Ajax boog het hoofd en mag het snel trachten op te richten, voor de bekerfinale van zondag tegen Vitesse.